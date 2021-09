Vondroušová svůj debut v Lucemburku zahájila suverénním vítězstvím nad Van Uytvanckovou

Markéta Vondroušová měla solidní vstup do sezony, ale pak přišlo trápení. Vypadalo to, že krizi zlomila na olympijských hrách v Tokiu, kde nečekaně získala stříbrnou medaili, na amerických betonech se však na třech turnajích dočkala jen tří výher a na grandslamovém US Open skončila již ve druhém kole.

Další šanci na slušný výsledek má v tomto týdnu v lucemburské hale, kde debutuje. Nasazená pětka do turnaje vstoupila suverénně, trápící Alison Van Uytvanckovou přehrála hladce 6-2 6-3 a ve vzájemné bilanci s Belgičankou vede 3-1.

Zatímco v úvodním dějství žádnou ztrátu podání nepřipustila a udržela si luxusní náskok dvou brejků ze začátku zápasu, ve druhé sadě o něj přišla třikrát. Kvalitní halařku však pokaždé brejkla, její soupeřka se dokonce na svém servisu ani jednou nedostala na shodu. Rozhodl tak jediný uhájený game na podání.

Dvaadvacetiletou Češku zítra či pozítří čeká útok na teprve čtvrté letošní čtvrtfinále. O postup mezi nejlepší osmičku si v premiérovém vzájemném souboji zahraje s kvalifikantkou Janou Fettovou.

V Lucemburku se z českých tenistek představí ještě Marie Bouzková, která zítra vyzve nasazenou Číňanku Shuai Zhang.