Vondroušová v Chicagu po obratu proti Collinsové postoupila do semifinále

Markéta Vondroušová s Danielle Collinsovou bojovala více než dvě a půl hodiny. Po první sadě ztracené 4-7 v tie-breaku druhou sadu ovládla za necelou půl hodinu a vynutila si rozhodující set. V něm prohrála svůj servis na 3-4 a 5-6, ale domácí tenistka ani jednou nedokázala brejk potvrdit.

Utkání, v jehož dramatických momentech si hráčky často stěžovaly na výroky čárových rozhodčích, tak dospělo do další zkrácené hry. V ní se Vondroušová ujala vedení 4-1, náskok už nepustila a vyhrála 7-3. Hráčky udělaly v zápase celkem 25 dvojchyb, z toho 15 poražená Collinsová.

4th semifinal of 2021 @VondrousovaM takes out the No.10 seed Collins in a topsy-turvy battle!#ChicagoTennisFestival pic.twitter.com/2sA8rcUpaG