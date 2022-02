Vondroušová v Dubaji kvůli zranění o finále nezabojuje

Markéta Vondroušová si mohla na tradičních turnajích zahrát své první finále od senzačního tažení na French Open 2019 a celkově páté. V Dubaji měla příznivý los, po zvládnuté tříkolové kvalifikaci jí vzdala finalistka nedávného Australian Open Danielle Collinsová, pak vyřadila další dvě kvalifikantky Varvaru Gračevovou a Dajanu Jastremskou a v dnešním semifinále měla nastoupit proti nenasazené Veronice Kuděrmetovové.

Dvaadvacetiletou Češku, která má za sebou šest zápasů bez jediného dne volna, však na kurty nepustí zranění pravého přitahovače. V příštím týdnu by se měla stříbrná medailistka z posledních olympijských her představit na "tisícovce" v Dauhá, do prvního kola dostala nasazenou jedenáctku Jelenu Rybakinovou.

Marketa Vondrousova has withdrawn from her #DDFTennis semifinal due to a right adductor injury.



Veronika Kudermetova advances to the singles final and will face the winner of Ostapenko vs. Halep.