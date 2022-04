Vondroušová věří, že se s tlakem vyrovná. Martincová chce zvládnout premiéru v soutěži

Štvanické duo Markéta Vondroušová a Tereza Martincová by mělo nasměrovat české tenistky v kvalifikaci proti Velké Británii do finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové. V pátečních dvouhrách na antuce u Negrelliho viaduktu touží Vondroušová vyrovnat se s tlakem jedničky týmu a Martincová zvládnout náročnou premiéru v soutěži družstev.

Světová dvaatřicítka Vondroušová bude favoritkou utkání s Harriet Dartovou, až 101. tenistkou v pořadí WTA. "Ona je spíš hráčka betonová, na trávě hraje docela dobře a na antuce se uvidí. Trošku jsme se koukaly na tréninky, ale z toho člověk moc nevykouká, takže se tím nebudu řídit. Uvidím, s čím přijde, ale budu se soustředit na sebe," plánovala dvaadvacetiletá Vondroušová.

Finalistka pařížského grandslamu Roland Garros z před tří let Vondroušová si uvědomuje, že se od ní coby jedničky týmu body očekávají. "Což je trošku tlak," přitakala a dodala, že tlak umocňuje i fakt, že se hraje na antuce a v klubu I. ČLTK, kde trénuje. "Ale musím na to být zvyklá a nějak se s tím popasovat. Jsem ráda, že jedničkou můžu být, a chci holkám pomoct," řekla.

Sokolovská rodačka hraje týmovou soutěž počtvrté v kariéře a potřetí za sebou v domácím prostředí. V Prostějově předloni plnila roli jedničky a vyhrála obě dvouhry. Loni v Praze ve finálovém turnaji byla dvojkou a rovněž oba své zápasy zvládla. "Když mám O2 arenu za sebou, tak už to tady s nervozitou bude lepší. Hrát doma je výzva, tyhle zápasy hraju moc ráda a těším se," prohlásila.

Čeká ji první zápas po měsíci. Naposledy hrála v Indian Wells, poté se musela kvůli zánětu dutin odhlásit z Miami. "A je to první antukový zápas sezony... Ale hru na antuku mám, tréninky byly dobrý, tak doufám, že to bude v pohodě," věřila stříbrná olympijská medailistka.

Světovou padesátku Martincovou čeká ostrá premiéra. Rovněž ona na Štvanici trénuje a její soupeřkou bude světová dvanáctka a loňská senzační vítězka US Open Emma Raducanuová. "Je to obrovská výzva. Nikdy by mě nenapadlo, že budu mít takovou premiéru doma, ještě na Štvanici a proti grandslamové vítězce. Je to neobvyklé, ale příjemné. Budu se snažit," řekla Češka.

I Raducanuová se v týmové soutěži představí poprvé a navíc ji čeká premiérový soutěžní zápas na antuce mezi ženami. Ani Martincová ale není typická antukářka. "Spíš to bude hra na hru, než v mém podání antuková hra. Umím se ale přizpůsobit," řekla Martincová.