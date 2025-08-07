Vondroušová zničila neškodnou Rumunku a jde na Sabalenkovou
Vondroušová – Cristianová 6:3, 6:1
Úvod zápasu mezi Vondroušovou a Cristianovou byl velmi nervózní z obou stran. Nejdříve Rumunka a poté i česká tenistka musely hned při svém úvodním podání odvracet dvě brejkové hrozby. První však přišla o servis rodačka ze Sokolova a musela dotahovat ztrátu 1:3.
Od tohoto stavu se ale wimbledonská šampionka dostala ke své hře plné stopbalů a pestré hry od základní čáry, na kterou její soupeřka jen těžko hledala odpověď. Vondroušová pěti gamy v řadě naprosto otočila proti slabě podávající Cristianové průběh úvodní sady a za 41 minut hry ji získala 6:3.
Češka se mohla opřít o slušné podání, po kterém v úvodní sadě získala 65 % výměn, což podpořila čtyřmi esy. Cristianová si nepřipsala ani jediné eso, po svém servisu brala jen 46 % výměn.
Ve druhém setu se na kurtu odehrávalo naprosto jednoznačné představení s českou tenistkou v hlavní roli. Vondroušová dál trápila rodačku z Bukurešti pestrou celodvorcovou hrou a rychle se dostala do vedení 3:0. O poslední zbytky naděje přišla Cristianová po svém dalším ztraceném podání, celkově už pátém v řadě.
Rumunka alespoň ziskem jedné hry zabránila kanáru, na jasném vítězství české tenistky 6:3, 6:1 ale už nic změnit nemohla.
Maximem sokolovské rodačky v Cincinnati bylo předloňské čtvrtfinále. Navázat na tento úspěch však bude složité, další soupeřkou Vondroušové totiž bude světová jednička Aryna Sabalenková, pro kterou půjde o první turnaj po Wimbledonu.
S běloruskou hvězdou se Vondroušová potkala už osmkrát, bilance je vyrovnaná 4:4. Ve prospěch české tenistky ale může hrát fakt, že poslední dvě vzájemná střetnutí vyhrála. Povedlo se jí to jak v loňském roce na antuce ve Stuttgartu, tak letos v semifinále turnaje v Berlíně, který Češka také nakonec ovládla.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Cincinnati
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
