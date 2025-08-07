Vondroušová zničila neškodnou Rumunku a jde na Sabalenkovou

DNES, 21:06
Aktuality 6
WTA MASTERS CINCINNATI - Markéta Vondroušová (26) si v prvním kole turnaje v Cincinnati hladce poradila s rumunskou soupeřkou Jaqueline Cristianovou (27) ve dvou setech 6:3, 6:1. Česká tenistka se ve druhém kole utká s úřadující světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou, která měla volný los.
Profily hráčů
Cristian Jaqueline
Vondroušová Markéta
Vondroušová v prvním kole turnaje v Cincinnati dominovala (@ Imagn Images / ddp USA / Profimedia)

Vondroušová – Cristianová 6:3, 6:1

Úvod zápasu mezi Vondroušovou a Cristianovou byl velmi nervózní z obou stran. Nejdříve Rumunka a poté i česká tenistka musely hned při svém úvodním podání odvracet dvě brejkové hrozby. První však přišla o servis rodačka ze Sokolova a musela dotahovat ztrátu 1:3.

Od tohoto stavu se ale wimbledonská šampionka dostala ke své hře plné stopbalů a pestré hry od základní čáry, na kterou její soupeřka jen těžko hledala odpověď. Vondroušová pěti gamy v řadě naprosto otočila proti slabě podávající Cristianové průběh úvodní sady a za 41 minut hry ji získala 6:3.

Češka se mohla opřít o slušné podání, po kterém v úvodní sadě získala 65 % výměn, což podpořila čtyřmi esy. Cristianová si nepřipsala ani jediné eso, po svém servisu brala jen 46 % výměn.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhém setu se na kurtu odehrávalo naprosto jednoznačné představení s českou tenistkou v hlavní roli. Vondroušová dál trápila rodačku z Bukurešti pestrou celodvorcovou hrou a rychle se dostala do vedení 3:0. O poslední zbytky naděje přišla Cristianová po svém dalším ztraceném podání, celkově už pátém v řadě.

Rumunka alespoň ziskem jedné hry zabránila kanáru, na jasném vítězství české tenistky 6:3, 6:1 ale už nic změnit nemohla.

Maximem sokolovské rodačky v Cincinnati bylo předloňské čtvrtfinále. Navázat na tento úspěch však bude složité, další soupeřkou Vondroušové totiž bude světová jednička Aryna Sabalenková, pro kterou půjde o první turnaj po Wimbledonu.

S běloruskou hvězdou se Vondroušová potkala už osmkrát, bilance je vyrovnaná 4:4. Ve prospěch české tenistky ale může hrát fakt, že poslední dvě vzájemná střetnutí vyhrála. Povedlo se jí to jak v loňském roce na antuce ve Stuttgartu, tak letos v semifinále turnaje v Berlíně, který Češka také nakonec ovládla.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Cincinnati

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

6
Přidat komentář
Dobry-den
07.08.2025 22:02
Maky.

Kéž by ji znovu sundala.
Reagovat
tommr
07.08.2025 21:36
Markéta vyhrála jednoznačně i když to na to za stavu 1:3 v prvním setu nevypadalo. Pak ale Rumunka úplně odpadla a Markéta si na kurtu mohla dělat co chtěla ... smile
V dalším kole to už bude pro Markétu o hodně těžší. Bude hrát s nejtěžší možnou soupeřkou. Se Sabalenkou to má sice na zápasy 4:4 ale tentokrát bude Sabalenka pořádně nadržená a určitě nedá Markétě ani míček zadarmo ...
Reagovat
Kandinsky1
07.08.2025 22:13
Pořádně nadržená Sabalenka, brrr.
Reagovat
Otmar
07.08.2025 21:28
V prvních gamech to vypadalo , že se Marcela chce Sabalence vyhnou, názor posléze změnila. Jinak si myslím, že nehrála tak dobře, jak naznačuje výsledek, spíš Rumunka zbabrala, co mohla. Budiž, proti Lence všechno napraví, ne?
Reagovat
tommr
07.08.2025 21:38
Cristian byla dneska ve srovnání se zápasem proti Lindě Noskový v Montrealu úplně neškodná a porazila se prakicky sama ...
Reagovat
HAJ
07.08.2025 21:59
Byla na kurtu sama, na druhé straně sítě nebyl nikdo a přesto prohrála
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist