Vondroušové doma na Štvanici ani nepřipadá, že hraje soutěž

Stříbrnou olympijskou medaili má Markéta Vondroušová doma v ložnici a ráda si na úspěch z her v Tokiu zavzpomíná. Ale tenisový kolotoč se neúprosně točí týden co týden dál. Nyní je sokolovská rodačka podruhé v kariéře českou jedničkou v utkání Poháru Billie Jean Kingové a na antuce na pražské Štvanici povede tým do boje s Velkou Británií.

"Zatím to jde všechno dobře," řekla Vondroušová s úsměvem po úterním tréninku v areálu klubu I. ČLTK, kde od patnácti let vybrušují její talent. "Na jednu stranu je výhoda, že hrajeme doma, na druhou tady budou všichni lidi, co nás znají a pozorují, takže to může být docela i tlak. Ale zázemí je tady super. Člověk si ani nepřijde, že je na nějakém turnaji," uvedla.

V pozici české týmové jedničky je Vondroušová podruhé v životě. Před třemi lety ve stejném období dovedla v Prostějově družstvo k výhře v baráži nad Kanadou. Nyní je z pozice 32. hráčky světa znovu hlavní zbraní. "Nějak si to moc neuvědomuju. Všechny se známe hodně blízce, jsme dobrá parta. Jsme mladý tým, známe se odmala a jsou to super holky," řekla.

V soutěži družstev vyhrála pět ze šesti dvouher. Oba své duely levoruká hráčka zvládla loni v základní skupině na finálovém turnaji v O2 areně. "Byla jsem extrémně nervózní, ale naštěstí jsem hrála dobře," vzpomínala a dodala: "Týmové soutěže mám ráda už odmala, takže si je užívám, a obzvlášť, když je to doma."

Dvaadvacetiletá Vondroušová má za sebou solidní rozjezd sezony. Hrála třetí kolo Australian Open a z kvalifikace došla do semifinále v Dubaji. V Indian Wells vypadla v osmifinále a z Miami se musela kvůli zánětu dutin odhlásit. "Brala jsem pak antibiotika, takže jsem i tady ještě deset dnů ležela. Ale celý minulý týden už jsem trénovala a jsem v pohodě. Jsem ráda, protože mi fakt nebylo dobře a bylo to docela těžké, takže jsem ráda, že jsem se z toho vyhrabala včas."

Na antuce začala trénovat minulý týden. "Antuku mám ráda, měla jsem na ní své největší úspěchy, takže věřím, že to půjde," pronesla finalistka Roland Garros 2019.

Právě proti Britkám by klouzavý povrch měl být velkou výhodou. Jednička soupeřek Emma Raducanuová na antuce mezi elitou ještě nehrála. "Ale je to skvělá hráčka, takže se určitě přizpůsobí," upozornila Vondroušová směrem k loňské senzační vítězce US Open.

Vondroušová si díky úspěchu z Paříže dokáže představit, jaký shon Raducanuová po triumfu v New Yorku prožívá. "Tohle podle mě potká skoro každého. A děje se toho kolem ní ještě tisíckrát víc než tehdy kolem mě a docela ji lituju. Je těžké to všechno takhle mladá ustát, ale už se do toho bude dostávat zpátky. Je skvělá, takže si myslím, že tam patří," řekla Češka.