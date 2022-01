Voráčová je z Austrálie doma, na tenis nemá pomyšlení

"Musím se dát předně psychicky a zdravotně do pořádku, protože jsem hodně nocí nespala, navíc jsem teď sledovala, jak dopadne Djokovičův soud. A čeká mě dohra s australskými vízy pro další roky. To se bude ještě nějaký čas řešit. Není to tak, že jsem dojela domů a už mám klid," řekla osmatřicetiletá deblistka pro iSport z domova ve Hvozdné nedaleko Zlína.

Bývalá semifinalistka Wimbledonu ve čtyřhře dodatečně přišla o australské vízum, které původně dostala po získání výjimky z očkování, protože covid-19 před Vánoci prodělala. V Melbourne ale kvůli případu světové jedničky Djokoviče byla po týdnu a odehraném zápase zavřená na stejném detenčním hotelu. Zatímco česká tenistka z Austrálie odletěla, Djokovič díky svým právníkům uspěl u soudu a za týden by měl na grandslamovém Australian Open obhajovat titul.

"Moc v pohodě nejsem, ještě nějakou dobu potrvá, než to zpracuju," přiznala Voráčová. Pořád je mimo jiné i z výslechu vyčerpaná. "Naštvaná nejsem, na to nemám ani sílu, ale lidi si neumí moc představit, co to všechno včetně výslechu s člověkem udělá. Nebyli na mě zlí, fyzicky mě nenapadali, ale bylo to strašně emocionálně náročné. Nemohla jsem se na celou věc připravit, dopředu to byla prohraná bitva, vůbec je u výslechu nezajímaly moje argumenty. I fyzicky jsem strádala. Co jsem byla v detenčním zařízení, zhubla jsem. I když to byly jen dvě noci, připadalo mi to jako věčnost. Poprvé jsem jedla až v letadle na cestě domů," uvedla.

K soudu jako Djokovič jít nechtěla, protože nevěděla, jak by dopadla a navíc by byla zavřená dalších několik dnů. "Myslím, že teď bych ten soud vyhrála, ale to nikdo dopředu nevěděl. Já jsem ani neměla informace, co bych pro to měla udělat, jestli bych musela angažovat svého právníka a tak dále. V tomhle měl (Djokovič) výhodu," pronesla Voráčová.

‚Dostanete pokoj, ale nejdou tam otevřít okna. Máte k dispozici jen pokoj a jídlo vám nosí zabalené v plastu. Je to jako domácí vězení,‘ popisuje detenční hotel v rozhovoru s Michalem Markupem tenistka Renata Voráčová. https://t.co/0UWZmPpoYT — iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) January 10, 2022

Podle australských pravidel nyní tenistce po odebrání víz hrozí, že nesmí do země další tři roky. Doufá ale, že se to změní. "Jsou výjimky, díky nimž se to dá zvrátit. Čekalo se, jak dopadne soud Djokoviče a teď budu žádat o prominutí. Hodně mě ta situace mrzí. On má teď vlastně všechno v pořádku a já jsem v nezáviděníhodné pozici a nevím, co bude," řekla.

Pobyt v detenčním hotelu zvládala i díky loňské zkušenosti. Před rokem museli všichni tenisté v Austrálii strávit čtrnáctidenní karanténu. "Takže jsem podobnou zkušenost měla. Pro někoho, kdo by se ocitl v takové situaci poprvé, by to mohlo být úplně devastující. To říkám na rovinu. Vždyť si ani nemůžete otevřít okno, nedýcháte čerstvý vzduch, což je pro profesionálního sportovce úplně nepředstavitelné. Já se navíc bála, abych se tam nenakazila," řekla Voráčová.

Stále je z celého případu rozladěná. Úřady na letišti nejdříve bez problémů prošla a zavřená byla najednou po týdnu pobytu. "Vůbec nechápu, jak může vzniknout, že tam sportovec jede hrát tenis, splní všechny podmínky a takhle dopadne. To je neakceptovatelné," zlobila se.

Možná bude žádat o finanční kompenzaci. Musela zaplatit letenky pro sebe a trenéra a nedostala možnost hrát grandslamový turnaj, který je pro hráče nejvýdělečnější. "Uvidím, jaká bude zpětná vazba od Tennis Australia (australského tenisového svazu) a pak budu zvažovat další kroky, protože mě to neomezilo jenom v hraní. Veškerá příprava přišla vniveč, teď kdo ví, jak na tom budu dál a kdy budu schopná začít trénovat. Přišla jsem o přípravný turnaj a grandslam, protože jsem měla ještě hrát Adelaide a pak Australian Open. Všechny náklady jsem si musela platit. Ale i kdybych o kompenzaci žádala, myslím, že to nebude nic jednoduchého," řekla Voráčová.

Na rozdíl od Djokoviče není odpůrkyní očkování. Vakcínu nestihla, protože před vánočními svátky koronavirus dostala. "Dvacátého prosince a třiadvacátého jsem měla krevní testy a i na jejich základě mi nebylo doporučené se hned očkovat," vysvětlila. Očkování podstoupí po konzultaci s lékaři. "Myslím si, že je to nezbytná věc. Nevím ale, jestli rozdělování společnosti na očkované a neočkované něčemu prospívá a tenisový svět by se nad tím měl zamyslet."