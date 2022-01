Voráčová: Očkování jsem po minulé sezoně nestihla, chytila jsem covid

Místo příprav na úvodní grandslam sezony Australian Open je tenistka Renata Voráčová zavřená na hotelu. Bývalá semifinalistka Wimbledonu ve čtyřhře dodatečně přišla o vízum, které původně dostala po získání výjimky z očkování, protože covid-19 před Vánoci prodělala. V Melbourne ji i vyslýchali, a to vše nejspíše kvůli Novaku Djokovičovi, který je zavřený na stejném hotelu, přesto prvnímu hráči světa přeje, aby u soudu uspěl.

"Nevím, jestli to tak můžu natvrdo říct, ale myslím si, že to tak bude. Nechápu, proč za mnou jinak po týdnu přišli a oznámili: Hele, co platilo, už neplatí," uvedla Voráčová v rozhovoru pro deník Sport a Mf DNES s tím, že zřejmě doplatila na rozruch způsobený kauzou srbské hvězdy. Djokovič odmítá očkování, dostal výjimku, ale po středečním příletu a problému s vízy je zavřený na stejném hotelu.

Osmatřicetiletá Voráčková přitom v Austrálii strávila volně týden. Po příletu do Melbourne prošla relativně hladce vstupní kontrolou. "Dokumenty mi pečlivě prohlíželi všude, ale nedělali z toho nějaké haló. Federální úředníci mě pustili hned. Zdržela jsem se u kontroly úředníků státu Victoria, kteří moje papíry kamsi posílali. Ale pak mi vstup do země bez problémů potvrdili," popsala vítězka jedenácti deblových turnajů WTA.

Ve středu odehrála zápas čtyřhry, ale o den později ji zadržela pohraniční služba a umístila do karantény Park Hotelu v melbournské čtvrti Carlton. Pro Voráčovou si přišli na hotel a musela i na výslech, kde strávila několik hodin. "Až do noci," podotkla. "Nemůžu říct, že by na mě byli nějak zlí, ale nebyla jsem připravená na způsob, jakým se všechno odehrálo. Připadala jsem si jako ve filmu a příjemně mi ani trochu nebylo."

Vítězka juniorské čtyřhry na Roland Garros 2001 žádala o výjimku z očkování na základě faktu, že v prosinci covid-19 prodělala. "Před Vánoci. Plus jsem měla nějaké zdravotní indikace. Takže jsem splňovala kritéria stanovená australským svazem," uvedla tenistka.



Proti očkování jako Djokovič není, přeje mu, aby u soudu uspěl

Očkování se podle svých slov nebrání. "Neměla jsem čas. Plánovala jsem to na týdny po sezoně a bohužel jsem v tu dobu chytila covid. A už nebyl prostor na očkování, protože jsem další týden měla letět do Austrálie. Nejsem jako Djokovič úplně proti očkování," řekla.

Prošla zdravotní prohlídkou, dostává jídlo a nesmí opustit pokoj. "Je to lepší ubytovna. Žádná tragédie, žádná hitparáda," popsala karanténní hotel. Hlídači stojí na chodbě a prý i pod zavřeným oknem. "Což mě docela pobavilo. Jestli si mysleli, že skočím a uteču... Nevím."

Djokovič chce za pomoci právníků zvrátit zákaz vstupu. Soud projednávání jeho případu odročil na pondělí 10. ledna. Voráčová věc podobně řešit nebude. "Není jisté, že bych vízum dostala. Musela bych požádat o jiná víza a týden čekat zavřená v hotelu. I kdybych uspěla, čekal by mě po dvou dnech zápas, což mi nedává moc smysl," řekla hráčka, která předloni založila ve Hvozdné nedaleko Zlína s trenérem Liborem Šubertem vlastní akademii.

Voráčová doufá, že Djokovič v pondělí u soudu uspěje, i když právě kvůli němu musí sama odletět. "Jsme sportovci, přijeli jsme hrát tenis a neřešíme zdejší zákulisní spory. Přečetli jsme si pravidla, splnili jsme podmínky, po zdlouhavém procesu jsme dostali výjimku. A tak nevidím důvod, proč bychom měli sedět zavření v hotelu. To mi připadá smutné," uvedla.