Vrbenský v Praze postoupil poprvé do semifinále challengeru a zahraje si s Wawrinkou

Michael Vrbenský během pětiměsíční pauzy zaviněné pandemií koronaviru triumfoval na akci O pohár prezidenta ČTS a před dvěma týdny ovládl Svijany Open v Liberci, kde porazil Jiřího Lehečku, Adama Pavláska či Jonáše Forejtka.



Svou rozehranost a dobrou formu prodává dvacetiletý Čech v těchto dnech na prvním challengeru po dlouhé pauze na antuce v Praze na Štvanici, kde poprvé postoupil do semifinále turnaje této kategorie.



Vrbenský v prvních kolech vyřadil Němce Daniela Masura a Kanaďana Stevena Dieze, z osmifinále postoupil bez boje přes německého favorita Philippa Kohlschreibera a v dnešním čtvrtfinále, které hrál na challengeru teprve podruhé, zdolal 6-2 3-6 6-4 Švéda Eliase Ymera.



"Je to neuvěřitelný pocit. Moc si to tu tento týden užívám. Je to super," radoval se Vrbenský. "Dnes jsem hrál celkem slušně, soupeře jsem tlačil a dohrával jsem si to. Na začátku druhého setu jsem bohužel nevyužil několik brejkbolů," uvedl v rozhovoru pro Tenisový svět.



V pátečním boji o finále se Vrbenský může těšit na souboj s velmi prestižním soupeřem. 402. hráč světa totiž vyzve bývalou světovou trojku a vítěze tří grandslamových turnajů Stana Wawrinku.



Pětatřicetiletý Švýcar, jenž je aktuálně 17. tenistou žebříčku ATP, v Praze potřeboval i ve svém třetím vystoupení na cestě k postupu tři sety. V dnešním čtvrtfinálovémk duelu s Indem Sumitem Nagalem se však na kurtu dlouho nezdržel, když vyhrál za hodinu a 23 minut 2-6 6-0 6-1.



Druhou semifinálovou dvojii vytvořili třetí nasazený Francouz Pierre-Hugues Herbert a Rus Aslan Karacev.