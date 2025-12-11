Vše pro grandslamy. Djokovič před novou sezonou mění strategii

Není to definitivní, ale leccos to naznačuje. Novak Djokovič (38) zasvětí novou sezonu svému jednoznačnému cíli – zisku 25. grandslamového titulu. Před Australian Open se tak srbská legenda s největší pravděpodobností nezúčastní žádného turnaje. Na seznamu účastníků podniku v Brisbane tak jméno rodáka z Bělehradu rozhodně nehledejte.
Dočká se Djokovič svého 25. grandsalmového titulu? (@ DARREN ENGLAND / EPA / Profimedia)

V posledních třech letech Djokovič před Australian Open vždy odehrál jen jeden turnaj – v letošním roce startoval v Brisbane, loni se zúčastnil United Cupu a v roce 2023 nastoupil v Adelaide.

Sezona ATP Tour 2026 začíná 5. ledna třemi akcemi – Brisbane, United Cup a Hong Kong – a Djokovič se zřejmě žádného z těchto turnajů nezúčastní. To znamená, že úvodní grandslam sezony v Austrálii zahájí bez jakýchkoli přípravných zápasů, pokud dodatečně nepřijme divokou kartu.

V Brisbane bude nejvýše nasazeným hráčem třináctý hráč světa Daniil Medveděv. Dále se představí čtrnáctý Alejandro Davidovich, obhájce titulu Jiří Lehečka a dvacátý Tommy Paul.

Na turnaji se ukáže i padesátý hráč světa a letošní finalista Reilly Opelka, spolu s šampionem z roku 2024 Grigorem Dimitrovem. V pavouku nebudou chybět Joao Fonseca, Cameron Norrie, Frances Tiafoe a šampion ze Šanghaje Valentin Vacherot.

Rozhodnutí Djokoviče nehrát v Brisbane je v souladu s jeho strategií omezit počet turnajů s hlavním zaměřením na grandslamy, Davis Cup a několik akcí, ke kterým má zvláštní vztah.

Čtyřiadvacetinásobný grandslamový vítěz odehrál v roce 2025 jen 13 turnajů, dostal se do semifinále Australian Open, French Open, Wimbledonu i US Open a zúčastnil se pěti turnajů ATP Masters 1000, jednoho ATP 500 a tří ATP 250. Připsal si dva triumfy v Ženevě a Aténách.

Srb se stále může rozhodnout hrát týden před Australian Open, protože Adelaide a Auckland se uskuteční od 12. do 17. ledna, než 18. ledna začnou úvodní boje v Melbourne. Za současného stavu se ale zdá, že Djokovič svůj program ještě více zkrátí a není vyloučeno, že v roce 2026 nedosáhne dvojciferného počtu startů.

Česká elita míří na Tenisovou extraligu. Hrát budou Nosková, Muchová, Plíšková či Lehečka

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
