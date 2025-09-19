Výborně! Kopřiva si poradil s Carreňem, v Rakousku si zahraje o finále
Carreňo – Kopřiva 2:6, 6:0, 1:6
S jasným cílem vrátit se mezi elitní stovku, ze které po posledním nevydařeném challengeru v Polsku vypadl, vstupoval Kopřiva do čtvrtfinálového duelu s Carreňem. A utkání začal český reprezentant ve velkém stylu. Než se bývalá světová desítka vzpamatovala, svítil na ukazateli skóre naprosto jednoznačný stav 5:0 pro Kopřivu.
Až poté se Španěl poprvé zapsal do statistik vyhraným gamem, vzápětí sice poprvé uspěl i na returnu, na jednoznačném výsledku 6:2 pro Kopřivu to ale nic změnit nemohlo.
Pokud však český reprezentant začal první set parádně, pak druhý se proměnil v pravý opak. První dvě hry byly ještě velmi vyrovnané, v obou se o vítězi rozhodovalo až přes shody, gamy však šly na stranu Španěla. Carreňo se dostal do vedení 2:0 a tím určil ráz druhého dějství.
A když Kopřiva třetí hru při svém podání ztratil čistou hrou, bylo o vítězi druhého setu prakticky rozhodnuto. Rodák z Gijónu vzápětí i druhý prolomený servis potvrdil a vedl už o čtyři gamy.
Svěřenec Jaroslava Pospíšila se snažil za stavu 0:4 ze svého pohledu zabránit alespoň potupnému kanáru. Ani to se mu nakonec nepodařilo, Carreňo získal druhý set za 41 minut hry jednoznačně 6:0.
Mizerný druhý set se ale na výkonu českého tenisty v rozhodujícím dějství nepodepsal. Klíčové momenty se odehrály od stavu 1:1 v následujících třech gamech. Nejdříve Kopřiva odvrátil hrozbu ztráty vlastního podání, aby v další hře uspěl na returnu a šel do vedení 3:1.
V pátém gamu čelil český tenista znovu dvěma brejkům Španěla, s oběma si ale poradil. Zlomený Carreňo za nevyužité možnosti následně zaplatil dalším prohraným podáním a nabral manko už 1:5.
Kopřiva si už na rozdíl od čtvrtfinálového duelu ve Štětíně se Španělem Llamasem, kdy také vedl 5:1 v rozhodující sadě, utkání utéct nenechal. Utkání ovládl za hodinu a 52 minut 6:2, 0:6 a 6:1.
V live žebříčku patří Kopřivovi po pátečním vítězství 98. místo.
Na turnaji kromě Hynka Bartoně hraje i Zdeněk Kolář, který si už účast v semifinále zajistil po vítězství nad Argentincem Burruchagou.
