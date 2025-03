Vypadalo to na návrat do formy. Bejlek ale zastavilo zranění, v Turecku skrečovala

14:01

ITF urovnala právní spor s Kosmosem

Mezinárodní tenisová federace (ITF) se dohodla na urovnání sporu s investiční skupinou Kosmos, která po ní požadovala za ukončení smlouvy o pořádání Davisova poháru odškodnění 50 milionů dolarů (přes miliardu korun). Bez dalších podrobností o tom informovala ITF.

"Kosmos a Mezinárodní tenisová federace dosáhly smírného řešení svých předchozích smluvních neshod souvisejících s organizací Davisova poháru," uvedla ITF v prohlášení.

Kosmos, v jehož čele stojí bývalý fotbalista Gerard Piqué, vstoupil do Davisova poháru v roce 2018. Společnost, která měla v plánu během 25 let vložit do soutěže tři miliardy dolarů (65 miliard korun), přistoupila k radikální změně herního formátu. Místo systému zápasů na domácí půdě jednoho z týmů byl po kvalifikaci zaveden turnaj pro 18 týmů na jednom místě.

Hned při premiérovém ročníku 2019 v Madridu za to sklízela kritiku nejen od předních tenisových svazů a hráčů. V roce 2020 se kvůli pandemii koronaviru nehrálo, v roce 2021 se Davis Cup zčásti konal bez diváků ve třech různých městech, o rok později byl formát opět upraven. V lednu 2023 ITF oznámila, že smlouvu s Kosmosem vypověděla. Ten se obrátil na arbitrážní soud CAS a za neoprávněné ukončení smlouvy požadoval náhradu škody.

Zdroj: ČTK