Vzteklý Brunclík těžce nesl porážku. Český talent si po výbuchu o největší titul nezahraje

DNES, 13:32
Aktuality 3
ATP CHALLENGER MANÁMA - Petr Brunclík (19) zahodil velkou šanci na své druhé kariérní finále na challengerech a možnost zahrát si o svůj největší titul. Talentovaný český teenager v úvodu semifinálového utkání s ruským protivníkem Iljou Simakinem (22) naprosto dominoval, ale náskok ztratil a porážku 6:1, 6:7, 3:6 hodně těžce nesl.
Profily hráčů
Simakin Ilia
Brunclik Petr
Petr Brunclík nesl porážku velmi těžce (© ČTK / Lebeda Pavel)

Brunclík – Simakin 6:1, 6:7, 3:6

Vypadalo to na třetí suverénní vítězství v řadě. Brunclík si zhruba za půlhodinu vypracoval náskok 6:1, 2:0 a klidně mohl zvládnout semifinále se Simakinem rychleji než za hodinu. Jenže český tenista brejk nepotvrdil a ztraceným servisem vrátil ruskou naději do hry.

Brunclík byl ale pořád lepším tenistou na kurtu a měl ještě několik šancí. Za stavu 4:3 však nevyužil brejkbol, ve 12. hře vedl 30:0 na returnu a byl stejně jako o dva gamy dříve kousek od vítězství a v tie-breaku si vypracoval náskok 3:1. Ani jednu z těchto možností neproměnil a postupně ztrácel nervy.

To vedlo až k totálnímu výbuchu. Brunclík nadával, házel raketou a po každém prohraném bodu působil vztekle. Nepomohlo mu ani to, když před rozhodujícím setem opustil kurt. Rozhozený český talent v něm tahal za kratší konec, postupně ztrácel motivaci bojovat a dostal se do manka 0:5. Simakin na první pokus zápas nedopodával, ale ten druhý už byl úspěšný.

V neděli mohl Brunclík zabojovat o svůj největší kariérní titul. Do druhého finále na challengerech však nakonec nepostoupil. Jediné dosavadní absolvoval před měsícem v tuniském Monastiru a nestačil v něm na Lorenza Giustina.

Výsledky turnaje ATP Challenger 50 v Manámě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

3
Přidat komentář
Mantra
29.11.2025 16:35
Tak to na extra karieru nevidím. S takovou povahou to nepůjde snadno.
Reagovat
Dobry-den
29.11.2025 15:09
Hoďte na něj deku.
Reagovat
Mony
29.11.2025 14:57
Může si podat ruku se soupeřkou Havlíčkové
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist