Vzteklý Brunclík těžce nesl porážku. Český talent si po výbuchu o největší titul nezahraje
Brunclík – Simakin 6:1, 6:7, 3:6
Vypadalo to na třetí suverénní vítězství v řadě. Brunclík si zhruba za půlhodinu vypracoval náskok 6:1, 2:0 a klidně mohl zvládnout semifinále se Simakinem rychleji než za hodinu. Jenže český tenista brejk nepotvrdil a ztraceným servisem vrátil ruskou naději do hry.
Brunclík byl ale pořád lepším tenistou na kurtu a měl ještě několik šancí. Za stavu 4:3 však nevyužil brejkbol, ve 12. hře vedl 30:0 na returnu a byl stejně jako o dva gamy dříve kousek od vítězství a v tie-breaku si vypracoval náskok 3:1. Ani jednu z těchto možností neproměnil a postupně ztrácel nervy.
To vedlo až k totálnímu výbuchu. Brunclík nadával, házel raketou a po každém prohraném bodu působil vztekle. Nepomohlo mu ani to, když před rozhodujícím setem opustil kurt. Rozhozený český talent v něm tahal za kratší konec, postupně ztrácel motivaci bojovat a dostal se do manka 0:5. Simakin na první pokus zápas nedopodával, ale ten druhý už byl úspěšný.
V neděli mohl Brunclík zabojovat o svůj největší kariérní titul. Do druhého finále na challengerech však nakonec nepostoupil. Jediné dosavadní absolvoval před měsícem v tuniském Monastiru a nestačil v něm na Lorenza Giustina.
