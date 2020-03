Watsonová získala čtvrtý titul, podruhé vyhrála turnaj v Mexiku

Heather Watsonová poprvé triumfovala jako dvacetiletá v roce 2012 v japonské Ósace, druhý titul přidala v sezoně 2015 v australském Hobartu a další dvě trofeje slavila v Mexiku.



Po triumfu v Monterrey 2016 čekala na svůj celkově čtvrtý titul dlouhé čtyři roky, než včera dobyla Acapulco, kde z předchozích tří startů uhrála pouze jedno druhé kolo.



Letos však sedmadvacetiletá Britka přemožitelku nenašla. Zdolala Američanky Coco Vandewegheovou a Christinu McHaleovou, Ukrajinku Katerynu Bondarenkovou, Číňanku Xiyu Wang a ve finále si poradila 6-4 6-7 6-1 s o deset let mladší Kanaďankou Leylah Fernandezovou.



Watsonová ve finále proměnila až desátý mečbol. Pět šancí ukončit duel promarnila v tie-breaku druhého setu, z vítězství se mohla radovat nakonec až po dvou hodinách a 46 minutách boje.



"Bylo to nahoru a dolů. Nepovedlo se mi využít ty mečboly v druhém setu, ale jsem ráda, že jsem se nesložila a vyhrála třetí set," řekla Watsonová. Fernandezovou porazila i potřetí v kariéře.



"Jsem moc šťastná, že jsem konečně získala titul. Už je to pár let, co jsem na něj čekala, takže jsem moc ráda, že jsem tenhle zápas zvládla," dodala bývalá 38. hráčka světa Watsonová, jež získala všechny tituly na tvrdém povrchu. V pondělí se vrátí do Top 50.







Sedmnáctiletá Fernandezová měla před turnajem na kontě jedinou výhru na okruhu WTA, v Acapulku však postoupila z kvalifikace až do finále. Cestou do něj vyhrála 6 zápasů a 12 setů v řadě, v boji o titul ale neuspěla a po zápase neudržela slzy.



"Každá porážka bolí a dnes jsem cítila, že bych mohla uspět. Ale druhý set mi sebral hodně sil. Teď mi to ještě nedochází, ale za pár dní tenhle úspěch určitě docením víc, než právě teď," řekla Fernandezová se slzami v očích.



Obě finalistky se nyní v Mexiku přesunou do Monterrey. Šampionka z roku 2016 Watsonová začne proti Němce Tatjaně Mariaové, Fernandezová bude mít šanci oplatit Američance Lauren Davisové vyřazení z letošního Australian Open.

• WTA INTERNATIONAL ACAPULCO •

Mexiko, tv. povrch, 275.000 dolarů

sobotní výsledky (29. 02. 2020) • Dvouhra - finále • Watsonová (7-Brit.) - Fernandezová (Kan.) 6-4 6-7(8) 6-1 • Čtyřhra - finále • Krawczyková/Olmosová (2-USA/Mex.) - Bondarenková/Fichmanová (Ukr./Kan.) 6-3 7-6(5)