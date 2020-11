Wawrinka v Paříži zastavil Rubljova a poprvé po restartu sezony vyhrál tři duely v řadě

Stan Wawrinka po restartu sezony vyhrál challenger v Praze, ale pak ho přibrzdilo zranění stehna. Následné čtyři turnaje ATP absolvoval s mizernou zápasovou bilancí 4-4 a většinou je ukončil nečekanými porážkami.



Zatím nejpodařenější podnik po půlroční pauze prožívá tento týden na Masters 1000 v Paříži, kde porazil Dana Evanse a otočil souboje s Tommym Paulem i rozjetým Andrejem Rubljovem. Jedenáct zápasů neporaženého Rusa, který z předchozích 21 duelů prohrál pouze jeden, zdolal 1-6 6-4 6-3.



"Vstup do zápasu se mi nepovedl. Ale nevzdal jsem to, trochu jsem změnil taktiku a povedlo se mi najít způsob, jak vyhrát. Jsem za tohle vítězství rád, dodá mi sebevědomí, protože Rubljov má teď skvělou formu," komentoval 35letý Wawrinka, jenž pomalu pomýšlí na konec kariéry. Ještě předtím ale sní o jednom velkém úspěchu.



Švýcar Wawrinka tak poprvé od Australian Open vyhrál na okruhu ATP tři zápasy po sobě. Před deseti měsíci v Melbourne skončil až ve čtvrtfinále na raketě Alexandera Zvereva (h2h 0-3), se kterým si o semifinále zahraje i v Paříži.



Němec Zverev si v osmifinále poradil s Adrianem Mannarinem a vyhrál i pátý vzájemný zápas, na soupeřově domácí půdě v Paříži však zvítězil až po tříhodinovém boji 7-6 6-7 6-4.







Jediným nenasazeným čtvrtfinalistou je domácí Ugo Humbert, který ve francouzské metropoli zdolal i svého třetího soupeře po třísetovém boji. V osmifinále 22letý Francouz, jenž před dvěma týdny triumfoval v Antverpách, porazil 6-3 6-7 6-3 Chorvata Marina Čiliče a vyhrál osmý zápas v řadě.



Ve svém prvním čtvrtfinále turnaje Masters 1000 narazí na Milose Raonice. Desátý nasazený Kanaďan ve třech zápasech v Paříži čelil jedinému brejkbolu, který odvrátil, a nasázel už 46 es.



Naposledy finalista ročníku 2014 nedal šanci ani Marcosovi Gironovi, americkému kvalifikantovi nenabídl jedinou šanci na brejk a za necelou hodinu a půl zvítězil 7-6(1) 6-2.



Rafael Nadal udělal další krok k vytouženému titulu, který mu ve sbírce chybí. První nasazený španělský tenista porazil ve 3. kole Australana Jordana Thompsona 6-1 7-6 a i při svém osmém startu v hale Bercy postoupil do čtvrtfinále.



Nadal, jenž ve 2. kole dosáhl jako druhý tenista v historii mety 1000 vítězství na okruhu ATP, získal úvodní set hladce za půl hodiny. Ve druhém se ale hra vyrovnala. Thompson si dokonce za stavu 6-5 při podání světové dvojky vypracoval setbol, ten ale neproměnil a ve zkrácené hře uspěl Nadal 7-3.



O postup do semifinále se dvacetinásobný grandslamový šampion utká s krajanem Pablem Carreňem (h2h 6-0). O titul si v Paříži zahrál jen jednou před třinácti lety.

• ATP MASTERS 1000 PAŘÍŽ •

Francie, tv. povrch / hala, 4.289.970 eur

čtvrteční výsledky (5. 11. 2020) • Dvouhra - osmifinále • Nadal (1-Šp.) - Thompson (Austr.) 6-1 7-6(3) Medveděv (3-Rus.) - de Minaur (16-Austr.) 5-7 6-2 6-2 A. Zverev (4-Něm.) - Mannarino (Fr.) 7-6(11) 6-7(7) 6-4 Schwartzman (6-Arg.) - Davidovich Fokina (Šp.) 6-1 6-1 Wawrinka (12-Švýc.) - Rubljov (5-Rus.) 1-6 6-4 6-3 Carreňo (9-Šp.) - Gombos (SR) 7-5 6-2 Raonic (10-Kan.) - Giron (USA) 7-6(1) 6-2 Humbert (Fr.) - Čilič (Chorv.) 6-3 6-7(4) 6-3