Wawrinka v Petrohradu přežil tři mečboly v řadě proti Evansovi

ATP PETROHRAD - Stan Wawrinka vstoupil do halového turnaje ATP 500 v Petrohradu vydřenou výhrou nad Danem Evansem. Pátý nasazený Švýcar za stavu 3-6, 5-6 a 0-40 čelil třem mečbolům, pak ale získal devět bodů v řadě, zvítězil 3-6 7-6 7-5 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 4-0. Ve druhém kole se finalista z roku 2016 utká s domácím Donským.

Stan Wawrinka skončil na posledních dvou turnajích po nečekaných porážkách s domácími soupeři, kteří mu navíc uštědřili kanára. V Římě v 1. kole nestačil na 18letého Itala Lorenza Musettiho, na Roland Garros ve 3. kole podlehl 20letému Francouzi Hugu Gastonovi.



Blízko další porážce hned v úvodním kole byl dnes v Petrohradu, kde ve svém prvním letošním zápase v hale a prvním na tvrdém povrchu po osmi měsících čelil třem mečbolům proti 34. hráči světa Danu Evansovi, kterého nakonec zdolal 3-6 7-6 7-5.



Pětatřicetiletý Švýcar dlouho nebyl schopný se prosadit na returnu a za stavu 3-6, 5-6 a 0-40 se ocitl jediný míček od vyřazení. Svůj servis ale nakonec udržel a ziskem devíti míčků v řadě nastartoval obrat.



Třetí sadu světová patnáctka Wawrinka začal ztrátou servisu, ale pak otočil na 4-1 a měl brejkbol. Jenže ho nevyužil a situaci si ještě zkomplikoval. O pět let mladšímu Britovi dovolil srovnat krok, než nakonec po dvou a půl hodinách boje vydřel vítězství.







O postup do čtvrtfinále se finalista z roku 2016 Wawrinka utká s domácím Jevgenijem Donským, s nímž ho čeká první vzájemný duel.



Petrohrad letos spadá do kategorie turnajů ATP 500 a jeho nasazenou jedničkou je domácí obhájce titulu Daniil Medveděv, který se pokusí přerušit sérii tří porážek proti těžkému soupeři Francouzi Richardu Gasquetovi.



Kvarteto nejvýše nasazených doplňují Kanaďan Denis Shapovalov a Rusové Andrej Rubljov a Karen Chačanov.