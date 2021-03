Wawrinku čeká po operaci nohy několikatýdenní pauza

"Měl jsem s levou nohou problémy už nějakou dobou a rozhodl jsem se pro malý zákrok," napsal pětatřicetiletý Wawrinka na Twitteru ke snímku z nemocniční postele. "Všechno šlo dobře. Budu pár týdnů mimo, ale už se nemohu dočkat, až zase začnu trénovat," dodal.

Hey guys, just wanted to update you . After having some problems in my left foot for a while, I have decided to do a small procedure on it. Everything went well . I will be out for a few weeks but can’t wait to start practicing again soon pic.twitter.com/5PZre7kluA