Wimbledon bude ve středu zrušen, tvrdí šéf německé tenisové federace

Letošní ročník nejslavnějšího tenisového turnaje světa se podle informací šéfa německé tenisové federace kvůli pandemii koronaviru neuskuteční. Dirk Hordorff navíc tvrdí, že je nemyslitelné, aby se na trávě v All England Clubu hrálo na podzim, tudíž nepřichází v úvahu ani změna termínu.

Restart tenisové sezony má proběhnout 8. června na travnatých turnajích, ale není vyloučeno, že přerušení bude prodlouženo. Organizátoři nejslavnějšího turnaje světa Wimbledonu se mají sejít v příštích dnech, aby rozhodli o osudu letošního ročníku. O něm je však dle slov šéfa německé tenisové federace Dirka Hordorffa již rozhodnuto.

"Wimbledon má na středu naplánováno zasedání rady. Já osobně patřím do organizací ATP i WTA a všechna nezbytná opatření už byla učiněna, Wimbledon ve středu turnaj zruší. Není o tom pochyb. V momentální situaci je to nevyhnutelné. Nelze si představit, že by přijely tisíce lidí z celého světa, když většina zemí má zavřené hranice."

Ze hry je podle Hordorffa i změna termínu. "Kvůli travnatému povrchu má Wimbledon svá vlastní pravidla, nejde tam hrát na podzim (méně světla, jiné klima než v létě)."

"Wimbledon se už před lety jako jediný z grandslamů nechal pojistit proti světové pandemii, což jeho letošní finanční ztrátu podstatně zmírní. Pořadatelé navíc mají finanční rezervu na několik let."