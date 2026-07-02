Wimbledon: České derby o osmifinále! Krejčíková vyzve Bartůňkovou, vítězku asi čeká Muchová
Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 3. 7.
Češi v akci
Bartůňková (ČR) – Krejčíková (ČR) | Court 18 (15:30 SELČ)
Muchová (10-ČR) – Sawangkaewová (Thaj.) | No.3 Court (15:30 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Krejčíková vyzve Bartůňkovou
Česko má jisté místo v osmifinále ženské dvouhry letošního Wimbledonu. Jeden z pátečních zápasů třetího kola na nejslavnějším tenisovém turnaji totiž obstarají české zástupkyně. A to předloňská šampionka Barbora Krejčíková, která bude těžit z bohatých zkušeností s grandslamy, travnatými kurty i největšími podniky, a Nikola Bartůňková, jež bude spoléhat hlavně na vynikající formu a velmi povedenou premiérovou travnatou část sezony.
Mírnou kurzovou favoritkou je právě i díky větším zkušenostem Krejčíková. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře má v zádech nečekaný skalp vítězky nedávného French Open a světové pětky Mirry Andrejevové. Bartůňková ale také v posledních dnech na trávě zazářila. V Berlíně měla na lopatě světovou jedničku Arynu Sabalenkovou a při svém debutu ve Wimbledonu vyřadila Peyton Stearnsovou a jasně přehrála Kateřinu Siniakovou. Dá se tedy očekávat velmi vyrovnaný duel.
Muchová by měla zajistit další české derby
Vítězka českého derby mezi Krejčíkovou a Bartůňkovou by měla o dva později vyzvat Karolínu Muchovou. To by znamenalo jistou českou čtvrtfinalistku ve Wimbledonu. A jen těžko si lze představit, že by na tento scénář nedošlo. Muchová totiž bude mít i nadále velmi příznivý los a znovu nastoupí jako obrovská favoritka. Navíc je posilněná triumfem na poslední generálce v Bad Homburgu a neztratila téměř žádné síly, když se ztrátou pouhých pěti gamů porazila Anastasiji Zacharovovou i Shuai Zhang.
Výraznější potíže by neměla mít světová devítka a česká žebříčková jednička ani proti Mananchaye Sawangkaewové. Thajská kvalifikantka, která se nachází až na 164. místě žebříčku, měla štěstí hned v prvním kole hlavní soutěže, když jasně prohrávala s Majou Chwaliňskou, jež se zranila při mečbolu. Pak ale docela jasně porazila Alyciu Parksovou, takže může dělat Muchové potíže. Sawangkaewová nicméně sbírá ve Wimbledonu svá první vítězství v hlavních soutěžích grandslamů a má na kontě jen jeden skalp TOP 50.
Páteční program
CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)
1. Rinderknech (25-Fr.) – Djokovič (7-Srb.)
2. Sabalenková (1-) – Ostapenková (Lot.)
3. Auger-Aliassime (3-Kan.) – Zheng (USA)
NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)
1. Kasatkinová (Austr.) – Ósakaová (14-Jap.)
2. Sinner (1-It.) – Brooksby (USA)
3. Liuová (USA) – Gauffová (7-USA)
NO.2 COURT (od 12:00 SELČ)
1. Safiullin (-) – Fonseca (24-Braz.)
2. Pegulaová (4-USA) – Bouzasová (Šp.)
3. Hurkacz (Pol.) – Paul (21-USA)
NO.3 COURT (od 12:00 SELČ)
1. Bencicová (11-Švýc.) – Kalinská (19-)
2. Struff (Něm.) – Medveděv (8-) / nejdříve ve 13:30 SELČ
3. Muchová (10-ČR) – Sawangkaewová (Thaj.)
COURT 18 (od 12:00 SELČ)
1. Heliövaara/Patten (1-Fin./Brit.) – Kiger/Trhac (USA)
2. Jódar (23-Šp.) – Močizuki (Jap.) / nejdříve ve 13:30 SELČ
3. Bartůňková (ČR) – Krejčíková (ČR)
COURT 6 (od 12:00 SELČ)
1. Detiucová/Chromačevová (ČR/-) – Kesslerová/Šnajderová (USA/-)
2. Nouza/Oberleitner (ČR/Rak.) – Griekspoor/Van De Zandschulp (Niz.)
3. Nosková/R. Šramková (ČR/SR) – Jacquemotová/Parryová (Fr.)
COURT 8 (od 12:00 SELČ)
1. Krawietz/Pütz (7-Něm.) – Burruchaga/Tirante (Arg.)
2. Katóová/Rachimovová (Jap./Uzb.) – Perezová/Schuursová (9-Austr./Niz.) / nejdříve ve 14:00 SELČ
3. Golubicová/T. Valentová (Švýc./ČR) – X. Jiang/Y. Xu (Čína)
4. Kopřiva/Pieczonka (ČR/Pol.) – Hanfmann/Struff (Něm.)
COURT 17 (od 12:00 SELČ)
1. Guarachiová/Rosolská (Chile/Pol.) – Dabrowská/Stefaniová (2-Kan./Braz.)
2. Pavlásek/Rikl (ČR) – Hijikata/Polmans (Austr.)
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