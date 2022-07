Wimbledonský finalista Kyrgios v Atlantě nenastoupil kvůli zranění kolena do dvouhry

Nick Kyrgios si po povedené sérii turnajů na trávě, kterou zakončil ve Wimbledonu prvním grandslamovým finále, užil s přítelkyní dovolenou na Bahamách a 16 dní po porážce s Novakem Djokovičem měl v Atlantě zahájit přípravu na US Open Series.



Do dvouhry turnaje ATP 250 v Georgii, kde v roce 2016 získal druhý z dosavadních šesti titulů, ale nakonec nezasáhl. Na kurt sice nastoupil, ale fanouškům oznámil, že kvůli bolestem levého kolena není schopný podat nejlepší výkon.



"Jsem extrémně otřesený, že nemohu nastoupit. Už jsem tu jednou vyhrál a hraju teď asi svůj nejlepší tenis. Jen jsem chtěl přijít na kurt a nabídnout vám show, ale bohužel dnes nejsem schopný podat nejlepší výkon," řekl Kyrgios.



27letý Australan nicméně věří, že bude moct pokračovat alespoň ve čtyřhře s Thanasim Kokkinakisem, se kterým v lednu vyhráli Australian Open. Do soutěže v Atlantě vstoupili už v pondělí výhrou nad francouzským párem Nicolas Mahut a Edouard Roger-Vasellin, dnes by měli hrát čtvrtfinále proti ekvádorsko-americkému duu Escobar/Reese.



"Nevzdávám se a držím se naděje, že tady budu moci pokračovat ve čtyřhře s Thanasim," dodal 47. hráč světa.



“I’m shattered that I’m not able to compete tonight…all I wanted to do was come out here and give you guys a show.”



Unfortunately, 2016 champ @NickKyrgios has withdrawn from the singles draw in Atlanta #AtlantaOpen pic.twitter.com/2Phpori42g — Tennis TV (@TennisTV) July 27, 2022



Pokud by Kyrgios do dvouhry nastoupil a postoupil, mohl teoreticky ve druhém kole narazit na svého parťáka Thanasiho Kokkinakise. Ani on se ale do druhého kola nedostal, neboť překvapivě prohrál 3-6 2-6 s domácím Andresem Martinem.



21letý Američan Martin teprve minulý měsíc odehrál první zápasy na turnajích ITF a s bilancí 10-2 si 'řekl' o divokou kartu do Atlanty. Tu nečekaně přetavil ve vítězný debut na okruhu ATP.



O čtvrtfinále si 736. hráč světa Martin zahraje s Kyrgiosovým náhradníkem Adrianem Mannarinem. Francouzský tenista porazil 6-3 7-6 Němce Petera Gojowczyka.



Nejvýše nasazenými jsou domácí Reilly Opelka a šestinásobný šampion John Isner, kteří mají v prvním kole volný los.