Wozniacká po třech letech obnovuje kariéru. Za sny jde bez ohledu na věk a svou roli

Caroline Wozniacká už jako teenagerka dobývala tenisový svět a před oslavou 20. narozenin měla na kontě 7 trofejí z turnajů WTA. Celkem 71 týdnů strávila v čele světového žebříčku, ale dlouho marně usilovala o velký triumf. Až v roce 2017 ovládla Turnaj mistryň a následně na Australian Open 2018 vybojovala i premiérový titul na grandslamu.

Rodačku z Odense pak ale začala výrazně limitovat neléčitelná revmatoidní artritida a v pouhých 29 letech - po Australian Open 2020 - se po 15 letech na tenisovém okruhu rozhodla ukončit kariéru. Chtěla se více soustředit na soukromý život a založení rodiny a také se stát příkladem ve zvládání své autoimunitní choroby.

V červnu 2021 dva roky po svatbě s bývalým americkým vítězem NBA Davidem Leem přivítali na svět dceru Olivii a loni v říjnu pak jejich rodinu rozšířil syn James. Mezitím 'doma' v Kodani odehrála kvůli covidové pandemii dvakrát odložený rozlučkový zápas.

Leckdo by čekal, že usměvavé Dánce, jež si na prize money vydělala 35 milionů dolarů, ke spokojenému životu nic nechybí. Ale opak je pravdou. Po narozeníní druhého potomka jí v hlavě začala uzrávat myšlenka, že rodinné radosti proloží návratem do světa profesionálního tenisu. A dnes svůj comeback oznámila.

Over these past three years away from the game I got to make up for lost time with my family, I became a mother and now have two beautiful children I am so grateful for. But I still have goals I want to accomplish. I want to show my kids that you can pursue your dreams no matter… pic.twitter.com/OQatFWxQGK