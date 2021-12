WTA neustupuje. Kvůli Shuai Peng pozastavila konání turnajů v Číně

Ženská tenisová asociace (WTA) kvůli situaci kolem čínské tenistky Shuai Peng rozhodla o pozastavení konání turnajů plánovaných do Číny a Hongkongu. Šéf WTA Steve Simon opakovaně vyjádřil obavy o bezpečí bývalé světové jedničky ve čtyřhře, jež před měsícem na sociálních sítích obvinila bývalého významného komunistického funkcionáře ze sexuálního napadení.

"Nevím, jak bychom mohli po našich hráčkách chtít tam (v Číně) hrát, když Shuai Peng není dovoleno komunikovat svobodně a je zjevně nucena popírat své obvinění ze sexuálního napadení," uvedl dnes na webu WTA Simon. "Vzhledem k současné situaci mi dělá starosti také velké riziko, jemuž by naše hráčky a pracovníci byli vystaveni, pokud bychom v roce 2022 pořádali turnaje v Číně," dodal.

V letošním kalendáři WTA Tour bylo 11 turnajů v Číně a Hongkongu včetně finále sezony v Shenzhenu s obří dotací 14 milionů dolarů. Kvůli koronavirové pandemii byly ale všechny turnaje v nejlidnatější zemi světa zrušeny, odloženy či přesunuty.

"Bohužel čínské vedení se k této velmi vážné záležitosti nepostavilo přesvědčivě," uvedl Simon, jenž o pozastavení turnajů v Číně rozhodl s plnou podporou celého vedení WTA. "I když nyní víme, kde Shuai Peng je, vážně pochybuju o tom, že je volná, v bezpečí a není obětí cenzury, nátlaku a zastrašování."

Pětatřicetiletá Shuai Peng začátkem listopadu zveřejnila, že se stala obětí sexuálního napadení někdejším čínským vicepremiérem Čang Kao-lim. Od té doby byla dvojnásobná grandslamová vítězka v deblu nezvěstná a objevila se až ve videích stranických médií. Záběry byly zveřejněny poté, co se za tenistku postavila celá WTA i hvězdy jako Novak Djokovič nebo Serena Williamsová. S Shuai Peng se pak spojil prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach, kterému hráčka řekla, že je v pořádku a v bezpečí.

Simon nicméně uvedl, že ani videohovor s Bachem ho nepřesvědčil o tom, že tenistka může komunikovat bez cenzury a nátlaku. Šéf WTA od začátku případu volá po spravedlivém a transparentním vyšetření obvinění.

"Pokud by mocní lidé mohli umlčovat hlasy žen a zametat obvinění ze sexuálního napadení pod koberec, znamenalo by to pro základy, na kterých byla WTA založena - rovnost pro ženy - obrovskou překážku. Nechci a nemůžu dopustit, aby se tohle WTA a jejím hráčkám stalo," řekl Simon.

Čínská strana považuje celou kauzu za zpolitizovanou a za snahu vynutit bojkot únorových zimních olympijských her v Pekingu.