Zabíráš místo ostatním. Proč tam jedeš? Menšík čelí kritice kvůli Turnaji mistrů do 20 let
Menšík je lídrem žebříčku, co se hráčů do 20 let týče. V uplynulé sezoně prožil nejlepší období kariéry, vyhrál podnik série Masters a figuruje na 19. místě celkového pořadí. Přesto se chce znovu po roce zúčastnit Turnaje mistrů pro mladíky, který nabízí finanční odměnu, ale nikoli body do žebříčku. Navíc je český tenista v posledním roce zvyklý na úplně jinou konkurenci.
Možná chce napravit loňský ročník, do něhož vstupoval jako jeden z největších favoritů. Prohrál však všechny tři zápasy ve skupině. Zároveň může tento podnik považovat za kvalitní přípravu na nadcházející sezonu.
Jeho start na blížící se akci nicméně vyvolává kritiku nejen od fanoušků. "Menšík je hráčem první dvacítky, šampionem Masters 1000 a právě bylo oznámeno, že se znovu zúčastní finále ATP Next Gen. Přestože splňuje věkové kritérium, mohl uvolnit místo pro někoho, kdo skutečně hledá příležitosti a kariérní postup," myslí si brazilská novinářka Marcela Linharesová.
Nebyla jediná, kdo Menšíka kritizoval. "Nejsem si jistý, proč Menšík a Learner Tien tento turnaj absolvují. Myslím si, že je skvělý pro vycházející hvězdy, které nemají fanoušci šanci tolik vidět. Není to podnik pro hráče, kteří už se usadili na nejvyšším okruhu, hráli na něm kompletní sezonu a jsou v TOP 30 žebříčku," napsal na sociální síti X uživatel Tennis Masterr s 34 tisíci sledujícími.
Na oba příspěvky reagovali i fanoušci. A jak už to tak bývá, někteří se Menšíka zastali, jiní s kritikou souhlasili. Rodák z Prostějova si start na Turnaji mistrů do 20 let zajistil svými výsledky a splňuje veškerá kritéria pro účast. Právě to je hlavním argumentem těch, co se postavili na jeho stranu.
Letošní ročník Next Gen ATP Finals je na programu od 17. do 21. prosince. Kromě Menšíka a Tiena už se kvalifikovali také Alexander Blockx, Dino Prižmič a Martín Landaluce. Loňský šampion Joao Fonseca naopak účast odřekl.
