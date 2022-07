Zacelí staré jizvy? Djokovič pozval Kyrgiose na večeři, platí vítěz wimbledonského finále

"Trvalo ti pět let, než jsi mě začal mít rád," připomněl Djokovič, že Kyrgios byl jeho velkým kritikem poté, co vítěz dvaceti grandslamů uprostřed pandemie uspořádal sérii exhibičních turnajů.

"To je pravda, ale když šlo do tuhého, tak jsem se tě zastal," uvedl australský bouřlivák. Kyrgios byl totiž překvapivým kritikem australské vlády, když Djokoviče před letošním Australian Open deportovala ze země, protože Srb nebyl očkován proti koronaviru.

Pětatřicetiletý Djokovič soupeřovo gesto zpětně ocenil a vyzval ho ke společné večeři. "Platí vítěz finále," uvedl ale třetí hráč světa. "Domluveno. Půjdeme do nočního klubui a pořádně to roztočíme," odpověděl Kyrgios.

Dnešní finále v All England Clubu odstartuje v 15 hodin. Bývalý první hráč žebříčku Djokovič se zatím se světovou čtyřicítkou Kyrgiosem utkal dvakrát. Oba zápasy hrané na tvrdém povrchu vyhrál sedmadvacetiletý Australan.

#Djokovic and #Kyrgios are not only playing for the #Wimbledon Men’s Singles Title tomorrow, but the winner may have to pay for a drink or dinner according to Novak’s Instagram story pic.twitter.com/gGMY1nCojX