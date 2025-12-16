Začíná být jasno? Serena se vrátí. A tuším kde a jak, říká bývalá britská jednička

Bývalá světová jednička Serena Williamsová podle všeho zvažuje překvapivý návrat na kurty. Ve svých 44 letech se znovu objevila na antidopingovém seznamu, na němž musí figurovat všichni profesionální hráči, kteří chtějí soutěžit na oficiálním okruhu. Tento krok okamžitě vyvolal spekulace o možném comebacku 23násobné grandslamové vítězky, jež ukončila kariéru na US Open 2022. A bývalý elitní britský tenista Greg Rusedski (52) o návratu americké superstar nepochybuje.
Vrátí se Serena Williamsové v novém roce na kurty? (@ ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia)

Návrat na plný úvazek se sice v případě dvojnásobné matky jeví jako nepravděpodobný, podle bývalé britské jedničky Rusedského však může jít o výjimečný a symbolický comeback. Ten by mohl souviset s předpokládaným posledním vystoupením její sestry Venus Williamsové.

Rusedski v první epizodě svého nového podcastu Off Court with Greg naznačil, že Serena by si mohla s Venus zahrát čtyřhru. Podle jeho slov by mohlo jít o jednorázovou událost na některém z největších turnajů, konkrétně zmiňoval Wimbledon nebo US Open.

"Serena se na kurty s největší pravděpodobností vrátí. Myslím, že se tak stane ve Wimbledonu nebo na US Open. A řekl bych, že to bude po boku sestry Venus," uvedl bývalý čtvrtý hráč světa.

Zdůraznil přitom výjimečnost příběhu sester Williamsových, které se vypracovaly mezi největší osobnosti tenisové historie. Připomněl také jejich otce Richarda Williamse.

K možnému návratu se vyjádřil také bývalý trenér Sereny Patrick Mouratoglou. Ten připomněl, že pokud se Williamsová pro něco rozhodne a vloží do toho energii a srdce, máloco je pro ni nemožné.

Zároveň ale zdůraznil, že by se k návratu odhodlala pouze v případě, že by věřila ve schopnost konkurovat těm nejlepším. Podle něj Serena nikdy neuvažovala o návratu jen symbolicky a stejné myšlení si uchovala i po konci kariéry.

Mouratoglou zároveň připustil, že Williamsová je ve výborné fyzické kondici, což bylo patrné i po jejím návratu po mateřství. Přesto upozornil, že cesta k případnému comebacku je stále dlouhá a jasno by mohlo být až v následujících měsících.

Sama Serena zatím řeči o návratu spíše bagatelizuje. "Nevracím se," uvedla na sociálních sítích nedávno americká legenda.

Serena chystá návrat, říká Roddick. Spekulace znovu rozvířila i samotná Williamsová

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
TML
16.12.2025 09:09
Jestli vrátí nebo ne ... samotná medializace už generuje zájem a dolary, a to někdy stačí. Já osobně bych neměl problém, třeba ta čtyřhra s Venus by byla určitě zajímavá jako tečka za jejich historickým obdobím.
Serpens
16.12.2025 09:06
Doufám, že její návrat bude vypadat stejně, jako u Petry.
Sincaraz
16.12.2025 08:42
Zrejme sa plánuje vrátiť, ale necháva si aj zadné dvierka z dôvodov, o ktorých vie len ona. Ak prevážia dôvody proti návratu, bude môcť povedať: návrat som nepotvrdila. Ak prevážia dôvody za návrat, vráti sa. Myslím, že presne takto jednoduché to je a zvyšok je len zahlcovanie priestoru mediálnym spamom.
