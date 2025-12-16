Začíná být jasno? Serena se vrátí. A tuším kde a jak, říká bývalá britská jednička
Návrat na plný úvazek se sice v případě dvojnásobné matky jeví jako nepravděpodobný, podle bývalé britské jedničky Rusedského však může jít o výjimečný a symbolický comeback. Ten by mohl souviset s předpokládaným posledním vystoupením její sestry Venus Williamsové.
Rusedski v první epizodě svého nového podcastu Off Court with Greg naznačil, že Serena by si mohla s Venus zahrát čtyřhru. Podle jeho slov by mohlo jít o jednorázovou událost na některém z největších turnajů, konkrétně zmiňoval Wimbledon nebo US Open.
"Serena se na kurty s největší pravděpodobností vrátí. Myslím, že se tak stane ve Wimbledonu nebo na US Open. A řekl bych, že to bude po boku sestry Venus," uvedl bývalý čtvrtý hráč světa.
Zdůraznil přitom výjimečnost příběhu sester Williamsových, které se vypracovaly mezi největší osobnosti tenisové historie. Připomněl také jejich otce Richarda Williamse.
K možnému návratu se vyjádřil také bývalý trenér Sereny Patrick Mouratoglou. Ten připomněl, že pokud se Williamsová pro něco rozhodne a vloží do toho energii a srdce, máloco je pro ni nemožné.
Zároveň ale zdůraznil, že by se k návratu odhodlala pouze v případě, že by věřila ve schopnost konkurovat těm nejlepším. Podle něj Serena nikdy neuvažovala o návratu jen symbolicky a stejné myšlení si uchovala i po konci kariéry.
Mouratoglou zároveň připustil, že Williamsová je ve výborné fyzické kondici, což bylo patrné i po jejím návratu po mateřství. Přesto upozornil, že cesta k případnému comebacku je stále dlouhá a jasno by mohlo být až v následujících měsících.
Sama Serena zatím řeči o návratu spíše bagatelizuje. "Nevracím se," uvedla na sociálních sítích nedávno americká legenda.
Serena chystá návrat, říká Roddick. Spekulace znovu rozvířila i samotná Williamsová
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře