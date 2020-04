Začíná virtuální madridský turnaj. Karolínu Plíškovou vyzve Francouzka Ferrová

Virtuální turnaj Mutua Madrid Open Virtual Pro se uskuteční od 27. do 30. dubna. Bojovat o titul bude 16 mužů a 16 žen, kteří jsou rozděleni do čtyř skupin. Nejlepší dva ze skupiny projdou do čtvrtfinále, pak už se bude pokračovat vyřazovacím systémem. Zápolit se bude ve videohře Tennis World Tour, v níž je k dispozici centrální dvorec Manola Santany. První den nabídne 24 zápasů a do akce půjdou všichni účastníci.

Obě části turnaje mají shodnou dotaci 150 tisíc eur. Zúčastnění si sami vyberou, kterým hráčům v krizi prize money věnují. Pořadatelé navíc darují 50 tisíc eur na boj proti koronaviru.

Fanoušci budou moci celé dění sledovat živě na sociálních sítích turnaje. Nebudou chybět komentáře zápasů, analýzy, sestřihy ani rozhovory s vítězi jednotlivých utkání.

MUTUA MADRID OPEN VIRTUAL PRO - 1. DEN ČAS ZÁPAS VÝSLEDEK 15:00 Schwartzman - Ferrer 4-3 15:30 Nadal - Shapovalov 4-3 16:15 Paire - Murray - 16:45 Tsitsipas - Fognini - 17:15 Goffin - Pouille - 17:45 Fognini - Tiafoe - 18:15 Zverev - Pouille - 18:45 Thiem - Isner - 19:15 Zverev - Chačanov - 19:45 Tsitsipas - Nišikori - 20:15 Nišikori - Tiafoe - 20:45 Schwartzman - Isner - 15:15 Suárezová - Bencicová 1-3 15:45 Kar. Plíšková - Ferrová - 16:30 Kontaová - Cirsteaová - 17:00 Kerberová - Vekičová - 17:30 Svitolinová - Cirsteaová - 18:00 Bertensová - Kerberová - 18:30 Vekičová - Bouchardová - 19:00 Mladenovicová - Wozniacká - 19:30 Azarenková - Kontaová - 20:00 Bertensová - Bouchardová - 20:30 Andreescuová - Wozniacká - 21:00 Andreescuová - Keysová -



