Zamotaná skupina Turnaje mistryň. Sabalenková může skončit, hrozbou je Gauffová i Pegulaová
Pegulaová – Paoliniová | 15:00 SEČ
Jessica Pegulaová mohla na druhém turnaji v řadě skolit světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, když v Rijádu vedla v rozhodujícím setu o brejk. Běloruské rivalce ale nakonec podlehla 4:6, 6:2, 3:6. V případě vítězství by se stala první jistou semifinalistkou ve skupině Steffi Grafové.
Na probíhajícím Turnaji mistryň odehrála dva zápasy a pokaždé musela do rozhodujícího setu. V tom úvodním zdolala krajanku a obhájkyni titulu Coco Gauffovou. Jednatřicetiletá Američanka je už nějakou dobu expertkou na třísetové bitvy, v posledních 11 utkáních jich absolvovala celkem deset.
Turnaje mistryň se účastní čtvrtým rokem po sobě. Zatímco v ročnících 2022 a 2024 skončila již ve skupinové fázi, předloni v mexickém Cancúnu ztroskotala až ve finále na raketě Igy Šwiatekové. V letošní sezoně zaregistrovala už šest finálových účastí a určitě teď v Rijádu bude chtít přidat další.
Aktuální světová pětka potřebuje v posledním zápase skupiny získat minimálně jeden set a případně doufat v příznivý výsledek druhého duelu mezi Sabalenkovou a Gauffovou. Do Rijádu dorazila v solidní formě, která zahrnuje minimálně postup do semifinále na US Open a čínských tisícovkách v Pekingu a Wuhanu.
Pegulaová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Bad Homburg, Charleston, Austin (triumf); Wuhan, Miami, Adelaide (finále)
Největší úspěchy na betonech: Austin (triumf); Wuhan, Miami, Adelaide (finále)
Bilance: 52:22
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na betonech: 36:13
Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:6 (kariérní 25:36)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (1. kolo), US Open (semifinále)
Pegulaová – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 5:7
Nejlepší výsledek: finále (2023)
Loňský výsledek: skupina
Generálka: Peking (semifinále), Wuhan (finále)
Cesta turnajem: Gauffová (6:3, 6:7, 6:2), Sabalenková (4:6, 6:2, 3:6)
Jasmine Paoliniová debutovala na Turnaji mistryň před rokem právě v Rijádu a také letošní ročník zakončí již ve skupinové fázi. Devětadvacetiletá Italka nedokázala výrazně vzdorovat světové jedničce Aryně Sabalenkové (3:6, 1:6) ani loňské šampionce Coco Gauffové (3:6, 2:6).
Momentální světová osmička navíc nepostoupila do semifinále ani v deblové soutěži po boku krajanky Sary Erraniové, takže tento zápas bude její poslední na letošním Turnaji mistryň. Ačkoli už je bez šance na postup, může zamíchat pořadím ve skupině Steffi Grafové a zvýšit svou finanční odměnu a zapsat body do žebříčku.
Loni uhrála dvě finále na grandslamech a v letošní sezoně na tu loňskou průlomovou úspěšně navázala. Zaprvé se stále drží v TOP 10 žebříčku a zadruhé získala na domácí antuce v Římě svůj druhý titul z akcí WTA 1000. Před cestou do Rijádu zaznamenala také finále v Cincinnati a minimálně čtvrtfinále v Pekingu, Wuhanu a Ningbu.
Paoliniová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Řím (triumf); Cincinnati (finále)
Největší úspěchy na betonech: Cincinnati (finále)
Bilance: 46:20
Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5
Bilance na betonech: 27:14
Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:9 (kariérní 11:27)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (2. kolo), US Open (3. kolo)
Paoliniová – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 1:4
Nejlepší výsledek: skupina (2024-25)
Loňský výsledek: skupina
Generálka: Peking (čtvrtfinále), Wuhan (semifinále), Ningbo (semifinále)
Cesta turnajem: Sabalenková (3:6, 1:6), Gauffová (3:6, 2:6)
Vzájemná bilance: Pegulaová vede 5:1 a každý ze šesti soubojů skončil ve dvou setech. Před pár týdny na finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové v Shenzhenu sehrály první vzájemný duel po dvou letech a Paoliniová dokázala Pegulaovou poprvé porazit (6:4, 6:2). Američanka bojující o semifinále Turnaje mistryň je jasnou kurzovou favoritkou.
Sabalenková – Gauffová | 16:30 SEČ
Aryna Sabalenková si mohla v úterý zajistit postup do semifinále Turnaje mistryň, ale s Jessicou Pegulaovou ztratila set (6:4, 2:6, 6:3) a stále jí hrozí vypadnutí už ve skupině. Světová jednička byla mnohem přesvědčivější v neděli proti Jasmine Paoliniové, kterou deklasovala poměrem 6:3, 6:1.
Sedmadvacetiletá Běloruska, která má jistotu, že přezimuje na postu světové jedničky, může do semifinále Turnaje mistryň projít čtvrtým rokem po sobě. Ačkoli je úspěšná napříč všemi úrovněmi, na svůj první triumf na této prestižní akci stále čeká. Jejím maximem je finále z roku 2022 z texaského Fort Worthu.
Majitelka čtyř grandslamových trofejí má v tomto týdnu jasný cíl, a sice Turnaj mistryň poprvé ovládnout. Ačkoli musela v letošním roce kousat několik velkých zklamání, hlavně na grandslamech (prohraná finále na Australian Open a French Open), prožívá další fantastickou sezonu.
Po nezdarech na úvodních třech grandslamech roku si spravila chuť úspěšnou obhajobou titulu na US Open, kde porazila mimo jiné Pegulaovou a letos výborně hrající Amandu Anisimovovou. Během asijské tour se představila pouze v oblíbeném Wuhanu, kde neuhájila kariérní neporazitelnost a vypadla v semifinále.
Sabalenková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: US Open, Madrid, Miami, Brisbane (triumf); French Open, Stuttgart, Indian Wells, Australian Open (finále)
Největší úspěchy na betonech: US Open, Miami, Brisbane (triumf); Indian Wells, Australian Open (finále)
Bilance: 61:11
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na betonech: 37:6
Bilance proti hráčkám TOP 10: 13:4 (kariérní 53:41)
Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (finále), Wimbledon (semifinále), US Open (triumf)
Sabalenková – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 10:8
Nejlepší výsledek: finále (2022)
Loňský výsledek: semifinále
Generálka: Wuhan (semifinále)
Cesta turnajem: Paoliniová (6:3, 6:1), Pegulaová (6:4, 2:6, 6:3)
Coco Gauffová nezahájila obhajobu titulu na Turnaji mistryň dobře, když padla 3:6, 7:6, 2:6 s krajankou Jessicou Pegulaovou. Šanci na postup do vyřazovacích bojů si ovšem udržela po suverénním vítězství v dalším zápase. V něm si snadno poradila 6:3, 6:2 s Jasmine Paoliniovou.
Pokud Sabalenkovou porazí bez ztráty setu, zajistí si své třetí kariérní semifinále na Turnaji mistryň. Na závěrečném vrcholu sezony účinkovala i loni a skupinu zakončila s bilancí 2:1, která na postup stačila. Následně skolila Sabalenkovou v semifinále a Qinwen Zheng ve finále.
Ještě nedávno se jí v letošní sezoně vůbec nedařilo, co se výsledků na tvrdých površích týče. Jednadvacetiletá Američanka dokonce zapsala své první letošní semifinále na betonech až v říjnu (nepočítaje United Cup). Zatímco při obhajobě titulu v Pekingu skončila v semifinále, následně ovládla tisícovku ve Wuhanu.
Nejlepší letošní období rozhodně prožila v rámci antukového jara. Po finále na podnicích kategorie WTA 1000 v Madridu a Římě (titul v ani jednom případě nezískala) dokázala ovládnout French Open a podruhé triumfovala na grandslamech. Navíc se jednalo o její první antukovou trofej na úrovni vyšší než WTA 250.
Gauffová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Wuhan, French Open (triumf); Řím, Madrid (finále)
Největší úspěchy na betonech: Wuhan (triumf)
Bilance: 48:15
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na betonech: 30:10
Bilance proti hráčkám TOP 10: 10:6 (kariérní 33:35)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf), Wimbledon (1. kolo), US Open (osmifinále)
Gauffová – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 7:7
Nejlepší výsledek: triumf (2024)
Loňský výsledek: triumf
Generálka: Peking (semifinále), Wuhan (triumf)
Cesta turnajem: Pegulaová (3:6, 7:6, 2:6), Paoliniová (6:3, 6:2)
Vzájemná bilance: Gauffová vede 6:5. Posledních šest soubojů se uskutečnilo v semifinálové či finálové fázi a většina z 11 duelů došla do rozhodujícího setu. Naposledy se střetly ve finále letošního French Open, kde měla pevnější nervy Gauffová a po bitvě slavila titul. Sabalenková je v tomto zápase na Turnaji mistryň favoritkou.
Scénáře skupiny Steffi Grafové
Čtvrteční program
CENTER COURT (od 13:00 SEČ)
1. Dabrowská/Routliffeová (3-Kan./N. Zél.) - Babosová/Stefaniová (7-Maď./Braz.)
2. Pegulaová (5-USA) - Paoliniová (8-It.) / nejdříve v 15:00 SEČ
3. Sabalenková (1-) - Gauffová (3-USA) / nejdříve v 16:30 SEČ
4. Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) - M. Andrejevová/Šnajderová (5-)
