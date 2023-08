Zápas končil ve tři ráno, hvězdy kritizují WTA. Myslete na zdraví hráček, prosí Šwiateková

Pokud kriticky promluví vítězka Wimbledonu a přidá se k ní světová jednička, měli byste to brát vážně. Spoustu okolností sice ovlivňuje počasí, hráčky ale tuší, že problémům lze předcházet, kdyby se více pracovalo s rozumem a WTA měla jiné priority.

Čtvrtfinálový souboj Jeleny Rybakinové s Darjou Kasatkinovou končil v sobotu ve 3 hodiny ráno. "Je to poprvé a doufám, že naposledy. Myslím, že je to neprofesionální. Nemohu o tom asi víc říct, protože nejdůležitější je vždycky WTA. Ale její vedení je poněkud slabé. Doufám, že se něco změní. Usnula jsem v 5 hodin ráno," vyprávěla tenistka z Kazachstánu.

Elena Rybakina calls out WTA leadership for poor scheduling in Kasatkina marathon: “It’s the 1st time & hopefully the last. I think it’s a bit unprofessional.. Most important is WTA here. Leadership is a bit weak for now. Hopefully something changes.. I fell asleep at 5 a.m.” pic.twitter.com/CpUdkJ86kz

"Bohužel v těchto situacích toho hráčky moc nezmohou. Není na nás, abychom rozhodovali. Počasí mi nepomohlo, měla jsem i nějaké zranění, ale snažili jsme se to zvládnout. Cítím se zničená kvůli rozvrhu a celé té situaci. Nemám z toho radost, ale je to tak," dodala Rybakinová, která pak následné semifinále prohrála se Samsonovovou.

Jenže vítězka Wimbledonu 2022 se brzy dočkala zastání. O problémech s pozdními konci zápasů se totiž rozpovídala den poté i Iga Šwiateková. "Víme, že počasí je nepředvídatelný faktor, ale mělo by být podstatnější, soustředit se na to, co je pro sportovce zdravé. Hrajeme každý týden. Tour je se všemi přesuny a cestami tak intenzivní, že není možné, vzít si třeba jen dva dny volna. Bylo by hezké, kdyby se v budoucnu myslelo na hráčky. Příští rok nás čeká ještě více povinných turnajů," řekla polská tenistka.

Samsonova on her & Elena Rybakina being scheduled for 2 matches in 1 day:



“The fact is, everyone saw that at 6 pm it would rain.. It’s strange that the people don’t care so much about us. If you know that, you must make a schedule where it’s possible to play.” pic.twitter.com/zw1d7KVeKu