Zatracení Číňani, rozčiloval se devátý tenista světa. Teď lituje a přispěchal s omluvou
Byl to vypjatý moment v tie-breaku druhého setu v bitvě s Giovannim Mpetshim Perricardem. Itala Musettiho rušilo kašlání z publika a v průběhu zkrácené hry se neudržel a dal průchod svým emocím. "Tihle zatracení Číňani. Neustále kašlou," stěžoval si a přidal i nadávku.
Na Musettiho se začala valit kritika, dokonce byl obviněn z rasismu. Nicméně rozhodně se nejednalo o kritiku jen od čínských tenisových fanoušků.
"Další den a opět tu máme urážku na adresu Číňanů. Je tak těžké nebýt rasistou? Mohli bychom někdy prožít asijskou tour bez rasistických komentářů? Tohle je nechutné. Čínští fanoušci se chovají daleko lépe než evropská publika," píší fanoušci na různých platformách.
Musetti nakonec vydřel vítězství 7:6, 6:7, 6:4 a v nedělním osmifinále nastoupí proti Adrianovi Mannarinovi. Mezitím přišel s omluvou na sociálních sítích adresovanou přímo čínským fanouškům.
"Chtěl bych se upřímně omluvit za to, co jsem včera během zápasu řekl ve frustraci. Moje slova byla určena pouze několika jednotlivcům v davu, kteří opakovaně kašlali a rušili hru. V žádném případě nebyla mířena na čínský lid. Stalo se to ve stresujícím a vypjatém momentu ve druhém tie-breaku, ale i tak to není žádná omluva. Uvědomuji si, že způsob, jakým jsem se vyjádřil, byl nesprávný a nevhodný a urazil city mnoha čínských fanoušků. Hluboce toho lituji," uvedl Ital.
"Vždy jsem obdivoval čínský lid a velmi si vážím toho, že mohu hrát ve vaší zemi. Do Číny se vracím od roku 2018 a vždy se zde cítím velmi vítán. Jsem vděčný za neuvěřitelnou podporu, kterou neustále dostávám, a za mnoho fanoušků, které v Číně mám. Ještě jednou se upřímně omlouvám. Hluboce vás respektuji, cítím se zde jako doma a vážím si vřelosti a laskavosti, kterou mi vždy prokazujete," dodal.
