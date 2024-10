Získejte podepsané tenisové triko od Macháče, Siniakové či Vondroušové

Rádi byste do ulovili cenný tenisový kousek do své sbírky a zároveň tím pomohli dobré věci? Zapojte se do charitativní aukce na platformě DOBROBOT a získejte olympijské triko z Paříže podepsané Tomášem Macháčem a Kateřinou Siniakovou či tréninkové tričko wimbledonské vítězky Markéty Vondroušové.

Tomáš Macháč věnoval do dobročinné aukce volnočasové olympijské triko z Olympijských her v Paříži. Triko je podepsané nejen Tomášem, ale také jeho spoluhráčkou, rovněž olympijskou vítězkou, Kateřinou Siniakovou. V Paříži společně dosáhli na zlatou medaili ve smíšené čtyřhře. Aukce probíhá na platformě DOBROBOT, a to do 8. října do 19:00.

Olympijské tričko Tomáše Macháče (@ DOBROBOT)

Na DOBROBOTu můžete získat také další cenný kousek, a to tréninkové tričko Markéty Vondroušové, vynikající české tenistky a wimbledonské vítězky, která se v roce 2023 stala teprve třetí Češkou v historii, která tento prestižní turnaj ovládla. Jako projev své štědrosti podepsala své tréninkové triko značky J. Lindeberg. Aukce probíhá rovněž do 8. října do 19:00 na platformě DOBROBOT.

Tenisové tričko Markéty Vondroušové (@ DOBROBOT)

Obě aukce mají za cíl finančně podpořit organizaci FestAid z.s. zapojenou do iniciativy Jdeme s Lukášem. Lukáš je mladý muž, který onemocněl před čtyřmi lety amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Miloval běh, cyklistiku, lyžování, snowboarding, skialpinismus, běžky a turistiku. Cílem projektu a spřízněné sbírky je poskytnout Lukášovi potřebné zázemí a zdravotní péči, aby mohl žít naplno a věnovat se své dceři a manželce.

A jak se do aukce zapojit? Stačí se zaregistrovat zdarma na www.dobrobot.cz, vybrat si aukci, do které se chcete zapojit, a přihodit vámi vybranou částku. Dostanete také upozornění, pokud váš příhoz někdo překoná.