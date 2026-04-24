ŽIVĚ: Agresivní Plíšková je krok od postupu! Proti bývalé rivalce vede o set, ve druhém ztratila náskok

DNES, 10:55
WTA MADRID - Karolína Plíšková v pátek jako první ze šestice českých tenistů zabojuje o postup do třetího kola na prestižní tisícovce v Madridu. Bývalá světová jednička se o účast mezi nejlepší dvaatřicítkou popere s někdejší světovou trojkou Marií Sakkariovou. Řekyni vyzve po třech letech a bude se jednat o celkově osmý vzájemný souboj.
Karolína Plíšková nastoupí proti bývalé rivalce Marii Sakkariové (© DENNIS AGYEMAN / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

Plíšková – Sakkariová 6:4, 4:4 / hraje se

Plíšková nastoupila s obvázaným levým stehnem, a možná proto byla od prvního míče o něco agresivnější než Sakkariová, s níž má bohatou historii. K prvním brejkbolům se bývalá světová jednička dostala už ve třetím gamu. Někdejší světová trojka z Řecka však nepříznivý stav 15:40 na vlastním podání snadno otočila.

O dvě hry později už ale Plíšková brejk slavila. Sakkariová jí i v tomto gamu pomohla a tentokrát Češka vedení 40:15 dotáhla do vítězného konce, když si aktivní hrou vynutila další chybu z rakety soupeřky.

Dvojnásobná grandslamová finalistka i v následujícím průběhu úvodního dějství dominovala na vlastním servisu. Za celý set Sakkariovou k ničemu na returnu nepustila, náskok brejku si pohlídala až do konce a po pouhých 36 minutách se šlo do další sady.

Úvodní minuty druhého dějství žádnou šanci na returnu nenabídly. Plíšková se sice ve čtvrté hře poprvé dostala do menších problémů na vlastním podání, nicméně se skórem 15:30 si snadno poradila a srovnala na 2:2.

Také v tomto setu dosáhla skvěle hrající Plíšková na brejk v pátém gamu. I tentokrát v tomto případě už bezradná Sakkariová pomohla několika chybami a české tenistce se podařilo proměnit hned první možnost jít do vedení už o set a brejk.

Za stavu 4:3 pustila Plíšková po dvojchybě Sakkariovou k prvnímu brejkbolu a řecká soupeřka jej díky parádnímu returnu využila.

Další podrobnosti průběžně doplňujeme.

 

Plíšková po třech letech obnoví rivalitu se Sakkariovou. Před pár lety patřily obě aktérky mezi užší špičku, ovšem teď jsou v jiné situaci a snaží se vyškrábat zpět do nejvyšších pater žebříčku. Mnohem lépe má našlápnuto Sakkariová, která se ve světovém pořadí nachází o 160 míst výše.

Přesto jsou kurzy skoro vyrovnané, jelikož bývalá světová jednička Plíšková i někdejší třetí hráčka hodnocení Sakkariová se v posledních týdnech zlepšily a vedou si solidně, přičemž pozice Češky na konci druhé stovky je způsobena hlavně častými zdravotními problémy.

Rodačka z Loun začala v Madridu obratem proti Sinje Krausové a bez šance by neměla být ani v duelu se Sakkariovou. S řeckou hvězdou se utká poosmé a ve vzájemné bilanci vede 4:3. Plíšková vyhrála tři z posledních čtyř duelů a na antuce má navrch 2:1. Na nejpomalejším povrchu prohrála pouze v památné bitvě v Římě 2018.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Teo
24.04.2026 12:22
Otočka jak vínko
aligo
24.04.2026 12:19
Agresivní? To už zase něco rozmlátila?
Ondřej.Jirásek
24.04.2026 12:22
Takhle to zrovna myšleno nebylo
aligo
24.04.2026 12:25
No, nejde to v tom nevidět
Petr_Fisk
24.04.2026 12:15
Prý "Plíšková jede jako pila!"...
Ondro vidím, že tenisový portál nabírá nové rezonance...
Ondřej.Jirásek
24.04.2026 12:18
Všechno se posouvá dopředu, i ta pila
Kreuz
24.04.2026 12:02
Divat se nemuzu ale vypada to dobre
lvicek
24.04.2026 11:57
Teď to teda Karolína na tý síti pěkně zkonila.
lvicek
24.04.2026 11:55
Proč je Sakkari bývalá rivalka? Celkem se mi zdá, že je i současná ;).
Ondřej.Jirásek
24.04.2026 11:58
Protože spolu tři roky nehrály
tommr
24.04.2026 11:50
Karolína si zatím vede skvěle Sice vypadá že se každou chvíli rozpadne ale pohyb má překvapivě dobrej. Nejspíš je oblepená jen preventivně ...
Ondřej.Jirásek
24.04.2026 11:51
Mně trošku přijde, že některé míče vypouští. Hraje ale agresivně, takže Sakkari k ničemu moc nepouští.
tommr
24.04.2026 11:55
to je její běžná taktika. Zatím jí to vychází na jedničku ...
Mantra
24.04.2026 11:46
Dam tisic voci za to, ze ji hned brejkne. Řekla dopovidala
Teo
24.04.2026 11:37
Sakkari v suchým triku
Mantra
24.04.2026 11:39
Leda by se na podani ruky převlékla
CZ_Banjo
24.04.2026 12:10
Možná, ale nevyhraje.
Mantra
24.04.2026 11:32
E me nasral tip. Dal mi tam ten brejcek za 1.44. Schvaloval a schvaloval
Kreuz
24.04.2026 11:31
Doufam ze s tou hydrou zamete
pantera1
24.04.2026 11:33
Vypustí na ni Krakena a vyhraje .
Mantra
24.04.2026 11:27
Ha. A brejk tu
Mantra
24.04.2026 11:26
Paradoxně si myslím že s věkem na tý škváře má větší šance
pantera1
24.04.2026 11:24
Kájo s řeckou kulturistikou žádné slitování, vypráskej ju, až na letiště aji s kuframa .
tommr
24.04.2026 11:22
Karolína má obě nohy zafačované takže otázka není jestli vyhraje nebo ne ale spíš jestli zápas vůbec dohraje ...
Saulnier
24.04.2026 11:16
Umpire v pozore. Chystá sa odveta za Rím?
Mantra
24.04.2026 11:03
Napadl mě titulek.
Plíšková nezaváhala a vypadla z pavouka.
Mantra
24.04.2026 10:59
Btw. Proč Detiuc nehrá se Siskovic?
tommr
24.04.2026 11:52
a proč by měla? To není žádnej sehranej pár ...
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

