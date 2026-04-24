ŽIVĚ: Agresivní Plíšková je krok od postupu! Proti bývalé rivalce vede o set, ve druhém ztratila náskok
Plíšková – Sakkariová 6:4, 4:4 / hraje se
Plíšková nastoupila s obvázaným levým stehnem, a možná proto byla od prvního míče o něco agresivnější než Sakkariová, s níž má bohatou historii. K prvním brejkbolům se bývalá světová jednička dostala už ve třetím gamu. Někdejší světová trojka z Řecka však nepříznivý stav 15:40 na vlastním podání snadno otočila.
O dvě hry později už ale Plíšková brejk slavila. Sakkariová jí i v tomto gamu pomohla a tentokrát Češka vedení 40:15 dotáhla do vítězného konce, když si aktivní hrou vynutila další chybu z rakety soupeřky.
Dvojnásobná grandslamová finalistka i v následujícím průběhu úvodního dějství dominovala na vlastním servisu. Za celý set Sakkariovou k ničemu na returnu nepustila, náskok brejku si pohlídala až do konce a po pouhých 36 minutách se šlo do další sady.
Úvodní minuty druhého dějství žádnou šanci na returnu nenabídly. Plíšková se sice ve čtvrté hře poprvé dostala do menších problémů na vlastním podání, nicméně se skórem 15:30 si snadno poradila a srovnala na 2:2.
Také v tomto setu dosáhla skvěle hrající Plíšková na brejk v pátém gamu. I tentokrát v tomto případě už bezradná Sakkariová pomohla několika chybami a české tenistce se podařilo proměnit hned první možnost jít do vedení už o set a brejk.
Za stavu 4:3 pustila Plíšková po dvojchybě Sakkariovou k prvnímu brejkbolu a řecká soupeřka jej díky parádnímu returnu využila.
Další podrobnosti průběžně doplňujeme.
Plíšková po třech letech obnoví rivalitu se Sakkariovou. Před pár lety patřily obě aktérky mezi užší špičku, ovšem teď jsou v jiné situaci a snaží se vyškrábat zpět do nejvyšších pater žebříčku. Mnohem lépe má našlápnuto Sakkariová, která se ve světovém pořadí nachází o 160 míst výše.
Přesto jsou kurzy skoro vyrovnané, jelikož bývalá světová jednička Plíšková i někdejší třetí hráčka hodnocení Sakkariová se v posledních týdnech zlepšily a vedou si solidně, přičemž pozice Češky na konci druhé stovky je způsobena hlavně častými zdravotními problémy.
Rodačka z Loun začala v Madridu obratem proti Sinje Krausové a bez šance by neměla být ani v duelu se Sakkariovou. S řeckou hvězdou se utká poosmé a ve vzájemné bilanci vede 4:3. Plíšková vyhrála tři z posledních čtyř duelů a na antuce má navrch 2:1. Na nejpomalejším povrchu prohrála pouze v památné bitvě v Římě 2018.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Ondro vidím, že tenisový portál nabírá nové rezonance...
Plíšková nezaváhala a vypadla z pavouka.