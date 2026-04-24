Trumpova fotka s tenistkami. Americký prezident čelí kritice, přidala se i legenda Navrátilová

DNES, 12:30
Americký prezident Donald Trump sklízí kritiku za fotografii s tenistkami v Bílém domě, informoval deník The Guardian. Ženy jsou totiž na snímku vzadu, zatímco prezident spolu s trenéry stojí vepředu. Tenisová legenda Martina Navrátilová, která je českou rodačkou, jež emigrovala do USA, na síti X poznamenala, že tato fotka řekne víc než tisíc slov.
Martina Navrátilová kritizuje amerického prezidenta Donalda Trumpa (© ARTUR WIDAK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Ženský tenisový tým Georgijské univerzity byl jedním z několika, které byly v úterý pozvány do Bílého domu u příležitosti vítězství v turnaji Národní vysokoškolské atletické asociace (NCAA).

Na snímku, který sdílela Margo Martinová z tiskového oddělení Bílého domu, je Donald Trump spolu s pěti muži, včetně trenérů, v popředí, zatímco 11 tenistek stojí za nimi.

Na začátku letošního roku americká ženská hokejová reprezentace odmítla pozvání do Bílého domu po získání zlata na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Tým jako důvod uvedl nabitý program a dřívější závazky, rozhodnutí však přišlo poté, co Trump během telefonátu se zlatým mužským týmem žertoval, že by měl tedy pozvat i ženy, které rovněž triumfovaly. Mužská reprezentace Bílý dům navštívila a zúčastnila se také projevu o stavu unie jako Trumpovi hosté.

Trump v posledních týdnech čelí obviněním, že vede "misogynní administrativu", a to po odchodu tří žen z kabinetu, jemuž od začátku dominují muži. Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová a ministryně spravedlnosti Pam Bondiová byly během posledních dvou měsíců odvolány; ministryně práce Lori Chavezová-DeRemerová v pondělí oznámila, že rezignovala. Bondiovou a Noemovou nahradili muži.

Ondřej Jirásek, ČTK
Kapitan_Teplak
24.04.2026 14:22
Pobavilo
Ale možná by bylo lepší, kdyby ty tenistky klečely v první řadě.
Mantra
24.04.2026 13:21
Chybí ji kruh
Mony
24.04.2026 12:57
Navrátilova patří mezi nejinteligentnější i nejlidštější tenisky.
Její knihy mě přivedly k lásce k tenisu. Dobře ví, jak se taková fotka může zneužít k šaškárnám, které se teď v USA vedou...podobně bych se teď styděl i za fotku s Macinkou, když vidím jeho podporu genocidního Izraele
Mony
24.04.2026 13:00
I když na fotce jde Martině spíš o upřednostnování mužů, než obecně o fotku s Trumpem
PTP
24.04.2026 13:42
Genocidní Izrael
Mony
24.04.2026 13:48
Asi jsi neviděl, co já
Mony
24.04.2026 13:49
A to jsem v Izraeli byl a moc se mi tam líbilo
alcaraz.dva
24.04.2026 13:58
Nebezpečné a moc drahé..Nelíbilo se mi tam
Mony
24.04.2026 14:03
Ano nebezpečné..umělá Oáza v Palestině, do které ale tečou velké peníze...To je Dubaj taky, ale tam se tak nerozpínaji
Mony
24.04.2026 14:00
Nechci sem tahat politiku, ale malé střípky sem dám..
https://youtube.com/shorts/0SW_UhTRExg?is=SxVJoE6ekrB-mjU6
Kapitan_Teplak
24.04.2026 14:27
Tak ještě sem dej pro vyváženost nějaká videa toho čím to ,,začalo" nebo třeba jak v Gaze vláčeli tu německou zajatkyni za bouřlivého jásotu ,,nevinných civilistů".
Mac
24.04.2026 14:26
Vidím, že propaganda muslimskeho bratrstva už dorazila i sem...
jen bych ještě dodal, že nejvíc křičí o genocidě ti, kteří by ji nejraději uskutečnili, viz 7.10.
sojka1
24.04.2026 12:49
mnozi prvni budou posledni a posledni prvni...... ;-)
PTP
24.04.2026 12:45
U Donalda na zámku je svět ještě v pořádku
EdinaElwes
24.04.2026 12:43
Totalita jako vyšitá. Vítězný oblouk, pojmenování institucí po sobě, tenhle usměvavý pořádek...
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

