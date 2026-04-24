Trumpova fotka s tenistkami. Americký prezident čelí kritice, přidala se i legenda Navrátilová
Ženský tenisový tým Georgijské univerzity byl jedním z několika, které byly v úterý pozvány do Bílého domu u příležitosti vítězství v turnaji Národní vysokoškolské atletické asociace (NCAA).
Na snímku, který sdílela Margo Martinová z tiskového oddělení Bílého domu, je Donald Trump spolu s pěti muži, včetně trenérů, v popředí, zatímco 11 tenistek stojí za nimi.
Na začátku letošního roku americká ženská hokejová reprezentace odmítla pozvání do Bílého domu po získání zlata na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Tým jako důvod uvedl nabitý program a dřívější závazky, rozhodnutí však přišlo poté, co Trump během telefonátu se zlatým mužským týmem žertoval, že by měl tedy pozvat i ženy, které rovněž triumfovaly. Mužská reprezentace Bílý dům navštívila a zúčastnila se také projevu o stavu unie jako Trumpovi hosté.
Trump v posledních týdnech čelí obviněním, že vede "misogynní administrativu", a to po odchodu tří žen z kabinetu, jemuž od začátku dominují muži. Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová a ministryně spravedlnosti Pam Bondiová byly během posledních dvou měsíců odvolány; ministryně práce Lori Chavezová-DeRemerová v pondělí oznámila, že rezignovala. Bondiovou a Noemovou nahradili muži.
Ale možná by bylo lepší, kdyby ty tenistky klečely v první řadě.
Její knihy mě přivedly k lásce k tenisu. Dobře ví, jak se taková fotka může zneužít k šaškárnám, které se teď v USA vedou...podobně bych se teď styděl i za fotku s Macinkou, když vidím jeho podporu genocidního Izraele
jen bych ještě dodal, že nejvíc křičí o genocidě ti, kteří by ji nejraději uskutečnili, viz 7.10.