ŽIVĚ: Bitva o šokující triumf! Viďmanová čelí ve finále 16letému ruskému zázraku

DNES, 19:15
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WTA MEMPHIS - Asi málokdo očekával, že se o triumf na turnaji WTA v americkém Memphisu porvou Darja Viďmanová a teprve 16letá ruská kvalifikantka Kristina Ljutovová. Obě aktérky budou hrát své první finále na nejvyšší tour a útočit na nejcennější trofej. Zápas můžete sledovat v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Vidmanova Darja
Liutova Kristina
Darja Viďmanová bojuje o svůj nejcennější titul (© JUSTIN FORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Ljutovová – Viďmanová | 19:30

Viďmanová měla před startem turnaje WTA v Memphisu na kontě jen jedno vítězství v hlavní soutěži na nejvyšším okruhu. V tomto týdnu ovšem zapsala další čtyři, když našla recept na Marinu Bassolsovou i grandslamovou šampionku Sloane Stephensovou a pak zvládla také své první čtvrtfinále (Katie Volynetsová) a semifinále (Renata Zarazúaová) na této úrovni.

V neděli odehraje své největší finále v kariéře a už postup do závěrečného kola jí stačí k návratu do elitní stovky žebříčku. Šance na titul je obrovská, jelikož vyzve debutantku na nejvyšší tour a teprve 16letou ruskou kvalifikantku Ljutovovou. Ve finálových zápasech má Viďmanová bilanci 8:5, Ljutovová 3:0.

Pokud Viďmanová uspěje, bude se jednat o už devátý český triumf na nejvyšším ženském tenisovém okruhu v této sezoně. Na této úrovni dokázaly letos kralovat Sára Bejlek (Abú Zabí), Karolína Muchová (Dauhá a Bad Homburg), Marie Bouzková (Bogotá a Nottingham), Linda Nosková (Berlín a Wimbledon) a Barbora Krejčíková (Atény).

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky turnaje WTA 250 v Memphisu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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