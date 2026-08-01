ŽIVĚ: Bitva o šokující triumf! Viďmanová čelí ve finále 16letému ruskému zázraku
Ljutovová – Viďmanová | 19:30
Viďmanová měla před startem turnaje WTA v Memphisu na kontě jen jedno vítězství v hlavní soutěži na nejvyšším okruhu. V tomto týdnu ovšem zapsala další čtyři, když našla recept na Marinu Bassolsovou i grandslamovou šampionku Sloane Stephensovou a pak zvládla také své první čtvrtfinále (Katie Volynetsová) a semifinále (Renata Zarazúaová) na této úrovni.
V neděli odehraje své největší finále v kariéře a už postup do závěrečného kola jí stačí k návratu do elitní stovky žebříčku. Šance na titul je obrovská, jelikož vyzve debutantku na nejvyšší tour a teprve 16letou ruskou kvalifikantku Ljutovovou. Ve finálových zápasech má Viďmanová bilanci 8:5, Ljutovová 3:0.
Pokud Viďmanová uspěje, bude se jednat o už devátý český triumf na nejvyšším ženském tenisovém okruhu v této sezoně. Na této úrovni dokázaly letos kralovat Sára Bejlek (Abú Zabí), Karolína Muchová (Dauhá a Bad Homburg), Marie Bouzková (Bogotá a Nottingham), Linda Nosková (Berlín a Wimbledon) a Barbora Krejčíková (Atény).
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
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