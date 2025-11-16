ŽIVĚ: Češky nezačaly boj o záchranu dobře. Bartůňková bod nepřinesla, Nosková musí srovnat
Bartůňková – Marčinková 3:6, 6:7
Marčinková vlétla do zápasu jako uragán, byla mnohem aktivnější a suverénně si vypracovala náskok 3:0. Bartůňková pak přitvrdila a hra se vyrovnala. První brejkboly pro Češku přišly až v posledním gamu úvodního setu. Dokonce měla dva, jenže na ten úvodní nedokázala zreturnovat servis a ve druhém případě ji soupeřka, která pak proměnila hned první setbol, donutila k chybě.
Bartůňkové se mnohem lépe povedl vstup do následující sady. Hned v úvodním gamu na returnu sebrala bývalé juniorské světové jedničce, jež na brejkbol chybovala, poprvé v utkání servis. Tentokrát to byla česká tenistka, kdo se dostal do luxusního vedení 3:0.
Radost však Bartůňkové dlouho nevydržela. I kvůli vlastním minelám a dvojchybě na brejkbol se připravila o servis a Marčinková velmi rychle srovnala na 3:3 a dostala se zpět do hry o tento set. Chorvatka dokonce skóre otočila. Česká naděje totiž nezvládla kritický game za stavu 5:5, v němž vedla už 40:15.
Bývalá šampionka juniorského Australian Open pak měla možnost duel dopodávat. Bartůňková ale zabrala, využila nervozity domácí tenistky a vynutila si tie-break. Ve zkrácené hře však selhala, když nedotáhla vedení 6:2, promarnila čtyři setboly v řadě a nakonec ji ztratila poměrem 6:8.
Nosková – Ružičová 7:5 / hraje se
Po porážce Bartůňkové musí Nosková v souboji týmových jedniček zdolat Ružičovou. Jen v takovém případě mohou Češky zabojovat o postup ještě v závěrečné čtyřhře. Do ní jsou zatím nahlášeny Lucie Havlíčková s Dominikou Šalkovou proti Janě Fettové a Marčinkové.
Ružičová byla díky Marčinkové ve vynikající pozici, v úvodu zápasu hrála výborně, uvolněně a bezchybně a dostala se do vedení 2:0 a 30:0. Nosková ovšem včas zabrala, více jí chodil první servis a vcelku suverénně otočila skóre na 3:2. Vzápětí měla dvě brejkbolové šance. Na ten úvodní však zvolila při pokusu o vítězný forhend špatnou stranu a ten druhý soupeřka zlikvidovala hlavně vlastní zásluhou.
Další možnosti přišly o dva gamy později při skóre 4:3, dokonce tři v řadě, a Nosková hned tu úvodní proměnila. Úvodní dějství však i kvůli dvěma dvojchybám dopodávat nezvládla. Chuť si nicméně spravila a od stavu 5:5 získala obě hry a tím i bezmála hodinový set.
České i chorvatské tenistky zvládly svůj úvodní zápas v tříčlenné barážové skupině s Kolumbií, a proto v neděli dojde na přímý souboj o první místo a zároveň o udržení se v elitní skupině Poháru Billie Jean Kingové. Poražený výběr naopak sestoupí do Regionální skupiny I.
Pro Pálu, který dovedl Česko k šesti triumfům a je nejúspěšnějším kapitánem v historii Poháru BJK (dříve Fed Cup), se jedná o derniéru na lavičce českého týmu. Od nového roku po něm žezlo převezme Barbora Strýcová, jež do Varaždínu dorazila také a sbírá zkušenosti.
Česko i Chorvatsko dorazilo s oslabeným týmem. Pálovi se omluvila řadu největších českých hvězd v čele s Markétou Vondroušovou, Karolínou Muchovou a Barborou Krejčíkovou. Marin Bradarič se zase musí obejít bez semifinalistky loňského Wimbledonu Donny Vekičové.
Výsledky dvouhry | Výsledky čtyřhry
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Maso by měla být až závěrečná čtyřhra. Ale i tam by Lindiny kvality měly rozhodnout..a Lucka má na to se výkonem s Lindou svézt.
Teď jí hodně věřím. Mohla by to být exhibice.