ŽIVĚ: Češky nezačaly boj o záchranu dobře. Bartůňková bod nepřinesla, Nosková musí srovnat

DNES, 12:30
BILLIE JEAN KING CUP - České tenistky bojují ve Varaždínu o prvenství v barážové skupině Poháru Billie Jean Kingové a zároveň o udržení se v elitní skupině. Souboj s domácím Chorvatskem nezačaly dobře, když Nikola Bartůňková (19) podlehla 3:6, 6:7 Petře Marčinkové. Srovnat skóre musí Linda Nosková (20) v duelu týmových jedniček s Antonií Ružičovou.
Nikola Bartůňková prohrála souboj s domácí Petrou Marčinkovou (© ČTK / Lebeda Pavel)

Bartůňková – Marčinková 3:6, 6:7

Marčinková vlétla do zápasu jako uragán, byla mnohem aktivnější a suverénně si vypracovala náskok 3:0. Bartůňková pak přitvrdila a hra se vyrovnala. První brejkboly pro Češku přišly až v posledním gamu úvodního setu. Dokonce měla dva, jenže na ten úvodní nedokázala zreturnovat servis a ve druhém případě ji soupeřka, která pak proměnila hned první setbol, donutila k chybě.

Bartůňkové se mnohem lépe povedl vstup do následující sady. Hned v úvodním gamu na returnu sebrala bývalé juniorské světové jedničce, jež na brejkbol chybovala, poprvé v utkání servis. Tentokrát to byla česká tenistka, kdo se dostal do luxusního vedení 3:0.

Radost však Bartůňkové dlouho nevydržela. I kvůli vlastním minelám a dvojchybě na brejkbol se připravila o servis a Marčinková velmi rychle srovnala na 3:3 a dostala se zpět do hry o tento set. Chorvatka dokonce skóre otočila. Česká naděje totiž nezvládla kritický game za stavu 5:5, v němž vedla už 40:15.

Bývalá šampionka juniorského Australian Open pak měla možnost duel dopodávat. Bartůňková ale zabrala, využila nervozity domácí tenistky a vynutila si tie-break. Ve zkrácené hře však selhala, když nedotáhla vedení 6:2, promarnila čtyři setboly v řadě a nakonec ji ztratila poměrem 6:8.

 

Nosková – Ružičová 7:5 / hraje se

Po porážce Bartůňkové musí Nosková v souboji týmových jedniček zdolat Ružičovou. Jen v takovém případě mohou Češky zabojovat o postup ještě v závěrečné čtyřhře. Do ní jsou zatím nahlášeny Lucie Havlíčková s Dominikou Šalkovou proti Janě Fettové a Marčinkové.

Ružičová byla díky Marčinkové ve vynikající pozici, v úvodu zápasu hrála výborně, uvolněně a bezchybně a dostala se do vedení 2:0 a 30:0. Nosková ovšem včas zabrala, více jí chodil první servis a vcelku suverénně otočila skóre na 3:2. Vzápětí měla dvě brejkbolové šance. Na ten úvodní však zvolila při pokusu o vítězný forhend špatnou stranu a ten druhý soupeřka zlikvidovala hlavně vlastní zásluhou.

Další možnosti přišly o dva gamy později při skóre 4:3, dokonce tři v řadě, a Nosková hned tu úvodní proměnila. Úvodní dějství však i kvůli dvěma dvojchybám dopodávat nezvládla. Chuť si nicméně spravila a od stavu 5:5 získala obě hry a tím i bezmála hodinový set.

České i chorvatské tenistky zvládly svůj úvodní zápas v tříčlenné barážové skupině s Kolumbií, a proto v neděli dojde na přímý souboj o první místo a zároveň o udržení se v elitní skupině Poháru Billie Jean Kingové. Poražený výběr naopak sestoupí do Regionální skupiny I.

Pro Pálu, který dovedl Česko k šesti triumfům a je nejúspěšnějším kapitánem v historii Poháru BJK (dříve Fed Cup), se jedná o derniéru na lavičce českého týmu. Od nového roku po něm žezlo převezme Barbora Strýcová, jež do Varaždínu dorazila také a sbírá zkušenosti.

Česko i Chorvatsko dorazilo s oslabeným týmem. Pálovi se omluvila řadu největších českých hvězd v čele s Markétou Vondroušovou, Karolínou Muchovou a Barborou Krejčíkovou. Marin Bradarič se zase musí obejít bez semifinalistky loňského Wimbledonu Donny Vekičové.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
97
petrulinka
16.11.2025 17:54
Nosková že je 13 hráčka světa? Vždyť hraje jak ponocná, děs.
frenkie57
16.11.2025 17:10
Tonka Šibenička zatím docela zlobí...
Liverpool22
16.11.2025 17:11
5:3 smile
frenkie57
16.11.2025 17:17
Čuju zašmodrchovanou koncovku.
Liverpool22
16.11.2025 17:24
6:5 smile TB už má Linda jistý smile
frenkie57
16.11.2025 17:29
Tak už má i set. Je to na dobré cestě, jen tak dál.
Liverpool22
16.11.2025 17:32
Bylo to drama, ale zatím to Linda zvládá - tak ještě 3 sety smile smile
Serpens
16.11.2025 17:12
Stačilo jen nezvorat ten nalitý balon na síti, ale naštěstí už má break i tak.
subaru
16.11.2025 17:10
Linda debla nebude muset hrát.
Mony
16.11.2025 17:16
Bude muset
PTP
16.11.2025 16:48
Úkol pro Lindu : samozřejmě vyhrát, ale taky utahat Ružičovou, aby byla do čtyřhry už krotká.
Liverpool22
16.11.2025 16:54
Ružič debla hrát asi nebude zatímco Linda ano.
PTP
16.11.2025 16:56
Tak obráceně
PTP
16.11.2025 16:45
Ružičová je zdatná Vámosačka
Mony
16.11.2025 16:36
U NoLindy teď věřím v exhibici.
Maso by měla být až závěrečná čtyřhra. Ale i tam by Lindiny kvality měly rozhodnout..a Lucka má na to se výkonem s Lindou svézt.
PTP
16.11.2025 16:38
Kurrrva, to bude horror...
Serpens
16.11.2025 16:43
Jo, už to začíná, ta exhibice
PTP
16.11.2025 16:20
Petra Marčinko je nová Petra Martič
tommr
16.11.2025 16:30
na onlinu na Seznamu dokonce mají portrét Martičový místo Marcinkový ...
jih
16.11.2025 16:39
Trefili stát, to jim asi stačí.
Liverpool22
16.11.2025 16:43
PTP
16.11.2025 16:10
Domácí byla favoritka, tak zas nevyšilujte.
JLi
16.11.2025 16:18
Jo, nepos... se
A211
16.11.2025 16:09
Holt tenis končí hra,sada, zápas někdy by tomu nerozuměl ani prof.Chocholousek
tommr
16.11.2025 16:07
v pátek předvedla kolaps ze stavu 6:2 v TB Bára Palicová a dneska jí zdárně napodobila Nikola. U našich holek je to bohužel běžnej úkaz ...
frenkie57
16.11.2025 16:07
Tak to jsem věru nečekal, takhle pohřbít TB a tím i celý zápas. 4 SB se prostě musí využít, o moc větší komfort být nemůže. No škoda, třetí set mohl být zajímavý. Takhle to bude na Nosíkovi a pak zejména deblu, kam si myslím, že Pála postaví také Noskovou. No, uvidíme.
Liverpool22
16.11.2025 16:10
Jo, jo pohřbila to pěkně. Tohle by se mělo zakončovat a hlavně ve 3. setu mohla být Petra dole. No nic - uvidíme zda vše Linda otočí smile Do debla bych dal Lindu + Lucku.
Serpens
16.11.2025 16:12
To už je určeno. Debl proti Kolumbii byl rozstřel, kdo půjde k Noskové do potenciální rozhodující čtyřhry. Lucka jasně lepší než nejistá Dominika, ovšem o její hlavě už se napsalo taky dost.
Liverpool22
16.11.2025 16:13
PTP
16.11.2025 16:17
Udělají si pořádný kafčo a půjde se na věc!
Serpens
16.11.2025 16:03
Co k tomu říct... z celého toho stáda mladých holek má hlavu pouze Tereza. Zbytek se poráží sám.
hanz
16.11.2025 16:05
No, hlavu má podle mého nejlepší Krejča, ta to buď projede od začátku, nebo se rafne... ostatní jsou na štíru...
Serpens
16.11.2025 16:06
Té je skoro 30.
hanz
16.11.2025 16:07
No, Muchový taky a projede to vždycky, když o něco jde...
Mony
16.11.2025 16:29
Nemá Krejča..dobrá hlava, znamená vyhrávat v krizi ,kdyz to dře nebo na Bigpointech. V tomhle byla skvělá Plíšková, Strýcová, teď určitě Maky , Muška i Terka Valentová a Sára Bejlek. MARYBou i Katka jsou taky v pohodě. Krejča řadí, když je na vlně, ale dole se vyhrabává těžko.
Mony
16.11.2025 16:31
NoLinda má taky klidnou hlavu vždycky..na tu jsrm zapoměl. Ta se zase někdy těžko dostává do tempa.
Teď jí hodně věřím. Mohla by to být exhibice.
lvicek
16.11.2025 16:51
Tento rok se Bára vyhrabala asi ze 17 matchballu v asi čtyřech zápasech... A to jí to v těch zápasech že začátku opravdu vůbec nešlo a nějak to umlátila...
frenkie57
16.11.2025 16:57
Např. utkání s Townsend, kolik, asi 5 MB odvrátila?
Reagovat
16.11.2025 17:02
8
frenkie57
16.11.2025 17:09
Díky za opravu.
Mony
16.11.2025 17:17
Těch bylo ještě víc, ale odvracet je lehčí, než potvrzovat
Liverpool22
16.11.2025 16:06
Teď bude Linda smile pod tlakem - snad to zvládne smile
Serpens
16.11.2025 16:07
No, ani ona není úplně nejodolnější... v dubnu to za stejného skóre třeba absolutně nezvládla.
tommr
16.11.2025 16:10
kdyby to bylo 1:0 pro nás tak bych Lindě věřil. Za stavu 0:1 to ale nezvládne ...
Liverpool22
16.11.2025 16:17
smile Linda smile to zvládne - věřím, že to dá smile
Kuba4Win
16.11.2025 16:21
Já Lindě také věřím smile smile
Liverpool22
16.11.2025 16:28
smile smile LINDA smile smile
frenkie57
16.11.2025 16:39
No Tommr, takhle okatě, jo?
wymwsze
16.11.2025 16:11
Tereza bývá nervózní, když něco zažívá poprvé. Na podruhé nebo potřetí to už ale začne drtit.
petrulinka
16.11.2025 16:03
No tak se Bartůňková za stavu 6:2 v TB totálně sesypala a asi by se měla profackovat. Děs
Liverpool22
16.11.2025 16:04
Bohužel mentálně zápas Nikola nezvládla
hanz
16.11.2025 16:04
U ní naprosto klasický projev... další naše adeptka na meltdowny... některé hráčky prostě odepíše hlava... bohužel...
milik254
16.11.2025 16:05
Bože, chováš se jako vesnická selka. Vždyť je jí 19, proč by se měla profackovávat? Řekla bys to svoji dceři, když se jí něco nepovede?
hanz
16.11.2025 16:06
A sleduješ tenis? Už se jí to stalo nespočetněkrát...
milik254
16.11.2025 16:07
Ale proč by se měla profackovat???
hanz
16.11.2025 16:13
No, je pravda, že je to na vyznamenání...
HAJ
16.11.2025 16:08
To je řekl bych dost přes čáru. Podle mně to byl pěkný tenis se špatným koncem pro nás. Marcinko hrála super. Nikol bohužel závěr TB nezvládla.
Georgino
16.11.2025 16:16
Takhle to vidím taky.
lvicek
16.11.2025 16:54
Ono to spíš bylo tak, že nejdřív se sesypala Marcinko, když měla dopodavat a pak na začátku TB a pak se zase dala dohromady. Nikola taky celkem smůla, na to první podání na jeden z posledních MB jsem si myslela, že si vezme jestřába, to mohla ukončit esem...
hanz
16.11.2025 15:46
Bartůňkovic předvedla za stavu 40:15 svojí skvostnou hlavu a dopadlo to u ní klasicky... odevzdaným servem... nic se nezměnilo... tak zas někdy...
subaru
16.11.2025 15:42
Skvělá formaMarčinko rozhodne i debla.
Serpens
16.11.2025 15:48
Nebylo by to poprvé, co by celý náš tým porazila jedna hráčka.
Georgino
16.11.2025 16:19
Tak řekl bych, že ve druhém setu to bylo skoro rovnocenné, v tom TB Nikolu neporazila Marcinko, ale Nikola sama sebe.
aligo
16.11.2025 14:57
Škoda posledního gemu snad ale ta úroveň Nikole vydrží
milik254
16.11.2025 14:50
Nikole utekl začátek prvního setu, to ji Petra potěšila přejela, ale druhá polovina setu už je vyrovnanější
Serpens
16.11.2025 14:47
Tohle není rozdíl 30 míst v žebříčku, ale minimálně 150. Asi není co řešit. Všechno je na Lindě, která bude pod velikým tlakem.
aligo
16.11.2025 14:48
Ano ano, jeden brejk je rodil 150 míst to je úžasná logika
Serpens
16.11.2025 14:50
Vždyť je to na jednu branku....
aligo
16.11.2025 14:51
Ale samozřejmě, to je těm rozdíl 150ti míst
milik254
16.11.2025 14:51
Od stavu 1:3 je to docela vyrovnaný
aligo
16.11.2025 14:53
Pan expert to řekl jasně! Rozdíl 150 míst a na jednu branku!
Serpens
16.11.2025 14:26
Solidně dostává... tohle není osmistá hračka světa.
jih
16.11.2025 14:27
Klepec bude, no...
aligo
16.11.2025 14:26
Mladá chorvatka je šťabajzna padá jí to tam, jedna báseň
Oin
16.11.2025 15:10
Trošku podobná Ivanović.
PTP
16.11.2025 15:15
Trošku podobná předsedovi Motoristů (jménem )
Georgino
16.11.2025 16:20
Jo, dost. Hezká dívka.
jih
16.11.2025 16:23
Moc hubená.
frenkie57
16.11.2025 16:40
Krásně štíhlá, hubená je Marie B.
Liverpool22
16.11.2025 16:27
smile
Trojchyba_Mat
16.11.2025 14:21
https://www.billiejeankingcup.com/en/match/f9ddca46-6b1c-4f70-8819-48eed26b6d61
mamina
16.11.2025 14:21
BJK má opravdu důstojné prostředí. To mohli dát rovnou do Indie. Odtamtud by jistě bylo vše vpořádku. Je vidět, jakou důležitost tomu přikládají. To je na pokutu. Ale je to věc tenistů. Mají se ozvat.
frenkie57
16.11.2025 14:30
Lepší jak v pátek. Ale souhlas, hrají domácí o přímý postup a pořád to v hledišti není žádná sláva.
George_Renel
16.11.2025 14:21
Zajímavé že stream jede.
aligo
16.11.2025 14:20
Deb*lní chorvati fakt...
Carloss
16.11.2025 14:07
tak jako člověk by čekal, že se to po pátku budou snažit ten televizní přenos dát do kupy, ale tohle je zas děs běs.
Serpens
16.11.2025 14:10
Společně s diváckou náštěvou (včera a dneska) dávají Chorvati jasně najevo, jak se k tomu celému staví.
Liverpool22
16.11.2025 14:11
Přesně tak.
HAJ
16.11.2025 14:17
Je to fakt běs.
PTP
16.11.2025 14:22
Tak proč to vůbec pořádají? Mohlo se hrát u nás nebo jsme si mohli udělat šňupací výlet do Kolumbie
JLi
16.11.2025 14:49
No, to by pak mohlo dopadnout jakkoliv.
Georgino
16.11.2025 16:23
Na to, že je to ještě stále v rámci mocnářství, to byla hrůza.
frenkie57
16.11.2025 16:41
Franta Jednička na to zapomněl dohlédnout.
frenkie57
16.11.2025 16:42
Franta Pepa Jednička.
tommr
16.11.2025 13:34
Čekal jsem spíš že bude hrát Dominika Šalková. Nikole Bartůňkový moc nevěřím ...
Liverpool22
16.11.2025 14:06
Taky Nikole moc nevěřím, ale Pála snad ví co dělá. Nicméně zase se seká obraz a zvuk Varaždín je za humnama a furt nějaké problémy
wymwsze
16.11.2025 14:12
Nikola je celkově lepší hráčka, ale je labilnější.
