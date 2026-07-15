ŽIVĚ: Krejčíková bojuje o čtvrtfinále! Česká šampionka by měla vyškolit další outsiderku
Krejčíková – Monnetová | 18:40
Krejčíková je znovu obrovskou favoritkou na postup. V úvodním kole si v řecké metropoli poradila se ztrátou šesti gamů s Viktorijí Tomovovou a možná ještě hladší výhru by měla zapsat proti zástupkyni až třetí stovky světového hodnocení Monnetové.
Francouzka přežila v prvním zápase bitvu s Rebekou Masárovou a zaregistrovala teprve druhou kariérní výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour. Krejčíková jich má naopak na kontě nespočet, je dvojnásobnou grandslamovou šampionkou ve dvouhře a měla by mít na kurtu jasnou převahu.
Ve čtvrtfinálové fázi už jsou z českých tenistek Sára Bejlek a také Tereza Valentová.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
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