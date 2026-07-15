ŽIVĚ: Krejčíková bojuje o čtvrtfinále! Česká šampionka by měla vyškolit další outsiderku

DNES, 18:15
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WTA ATÉNY - Barbora Krejčíková má na turnaji v Aténách jedinečnou příležitost zapsat další hladké vítězství a postoupit do čtvrtfinále. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře bude znovu plnit roli obrovské favoritky, tentokrát proti francouzské naději Carole Monnetové. Zápas vám nabídneme živě v reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Monnet Carole
Barbora Krejčíková by měla v Aténách zvládnout souboj o čtvrtfinále (© OWEN HAMMOND / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Krejčíková – Monnetová | 18:40

Krejčíková je znovu obrovskou favoritkou na postup. V úvodním kole si v řecké metropoli poradila se ztrátou šesti gamů s Viktorijí Tomovovou a možná ještě hladší výhru by měla zapsat proti zástupkyni až třetí stovky světového hodnocení Monnetové.

Francouzka přežila v prvním zápase bitvu s Rebekou Masárovou a zaregistrovala teprve druhou kariérní výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour. Krejčíková jich má naopak na kontě nespočet, je dvojnásobnou grandslamovou šampionkou ve dvouhře a měla by mít na kurtu jasnou převahu.

Ve čtvrtfinálové fázi už jsou z českých tenistek Sára Bejlek a také Tereza Valentová.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

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Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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