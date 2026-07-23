ŽIVĚ: Krejčíková přežila komplikace a v českém derby vede. Odvážná Havlíčková musí otáčet

DNES, 17:50
Aktuality 6
WTA PRAHA - Čtvrtfinálové obsazení letošního Livesport Prague Open je téměř kompletní a zbývá rozklíčovat poslední jméno, které bude s jistotou české. Závěr osmifinálového programu na pražské Štvanici totiž obstarají bývalá šampionka a jasná favoritka Barbora Krejčíková, jež čelí krajance Lucii Havlíčkové. Zápas můžete sledovat v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Havlíčková Lucie
Barbora Krejčíková čelí na Štvanici další krajance (© ČTK / Kamaryt Michal)

Havlíčková – Krejčíková 4:6, 1:1 / hraje se

Havlíčková nastoupila proti Krejčíkové stejně jako Linda Fruhvirtová jako jasná outsiderka. V úvodu zápasu však dokázala držet krok mnohem lépe než její krajanka. S dvojnásobnou grandslamovou šampionkou ve dvouhře hrála vyrovnané výměny a ve třetí hře přežila složitější game na servisu, když musela přes shodu.

Mladší z českých tenistek nastoupila proti velké šampionce bez jakéhokoli respektu a ve všech směrech jí dokázala vzdorovat. Krejčíkové se nedařilo najít recept, a dokonce musela v šestém gamu po dělovém returnu Havlíčkové odvracet první brejkbol zápasu. Ten v delší výměně přežila a po bezmála půlhodině hry bylo srovnáno 3:3.

Hned poté musela řešit komplikace na podání Havlíčková, která v sedmém gamu udělala několik chyb a čelila stavu 15:40. Krejčíková však náskok nevyužila a ani tehdy se diváci na centrálním dvorci prvního brejku nedočkali.

Krejčíková zareagovala bezproblémovým gamem na servisu, kdežto Havlíčková se i po otočce nepříznivého skóre 0:30 zase ocitla v problémech. Tentokrát už zkušenější z Češek brejkbolovou šanci aktivní hrou využila a za stavu 5:4 měla možnost set dopodávat. Zkušená favoritka šanci nepromarnila a po 48 minutách sadu uzavřela.

 

V úvodním gamu druhé sady musela Havlíčková řešit další nepříjemné komplikace na servisu. Krejčíkové nabídla celkem čtyři brejkboly, ale všechny hrozby odvrátila a dál držela naději na obrat.

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Komentáře

6
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Vlk-v-trave
23.07.2026 19:01
Bara zatim ergonomicka perfektni hra... Lucka to bude mit tezke,...snazi se udrzet v co nejdelsich vymenach... nedari se ji dropshoty...
... obavy Jirky Novaka na miste... (kdyby se nehralo v Praze, Bara by nehrala...) Dost respekt jak to Bara vse zvlada.
Mimo to stale verim, ze tento rocnik bude vyjimecny a poprve titul ziska kvalifikantka ;-) a tim prorazi do top100, Dominika tu ma zivotni formu... a je v laufu... sance je obrovska...
Ve QF take ocekavam utok Sary na BH :-) Lily Tagger se ted nachazi primo v ceskem oblozeni...;-)
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George_Renel
23.07.2026 18:52
Bára dle svého oblíbeného scénáře. Ke konci setu přitlačit a v pohodě dopodávat.
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bardunek666
23.07.2026 18:28
Pro celkový turnaj by byla lepší výhra Báry, která by byla silnější i v případném finále, kdyby tam hrála cizinka. Lucie si holt musí počkat.
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horska.kraslice
23.07.2026 18:50
Bára musí teď hrát hlavně tak, aby si nepřivodila nějaké další zranění a mohla postupně realizovat svoji vizi návratu k úspěchu na velkém turnaji. Přání hrát v Praze si splnila, tak teď musí na to jít s rozumem, je přece po dvou vážných dlouhodobých zdravotních komplikacích (nejprve vyhřezlá ploténka, pak zlomenina v koleni !!), tak musí svoji regeneraci dávkovat rozumně. Vítězství v Praze by sice bylo příjemné, ale důležitější je zůstat zdravá. Snad se jí všechno podaří .
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MilasTHFC
23.07.2026 18:28
Lucka Havlíčková hraje hezky, je šikovná. Co už je horší je komentář na ČT, to se nedá poslouchat.
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Mac
23.07.2026 18:15
pěkně se na to zatím kouká...
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