ŽIVĚ: Krejčíková v problémech, Jastremská získává první set a k titulu má blíž

DNES, 14:15
CHALLENGER PARMA - O svůj první turnajový titul od senzační jízdy za wimbledonským triumfem v sezoně 2024 bude usilovat Barbora Krejčíková. Ve finále challengeru v Parmě bude čelit ukrajinské soupeřce Dajaně Jastremské. Utkání vám přineseme na Tenisportálu v podrobné reportáži od zhruba 15:45 hod.
Barbora Krejčíková v akci (© ČTK / AP / Asanka Brendon Ratnayake)

Krejčíková - Jastremská 3:6, hraje se 2. set

Jen zhruba dvě hodiny po dohrávaném semifinálovém utkání s Jessicou Bouzasovou šla Jastremská do finálového boje proti Krejčíkové. A česká tenistka vstoupila do utkání sebejistě, když své úvodní podání získala čistou hrou. Ukrajinka se na srovnání stavu pořádně nadřela, k brejkbolu však soupeřku nepustila a stav byl 1:1.

V následujícím gamu se Krejčíková dostala do velkých problémů, se stavem 15:40 si ale dokázala poradit, odvrátila dva brejkboly a znovu šla do vedení. V dalších třech hrách neměly tenistky žádný problém pohlídat si podání a stav byl tak vyrovnaný – 3:3.

Sedmá hra se ale dvojnásobné grandslamové šampionce vůbec nepovedla. Agresivně hrající Jastremská s přehledem prolomila své rivalce servis a šla poprvé v zápase do vedení. Rodačka z Oděsy brejk s problémy potvrdila a zvýšila na 5:3. Krejčíková v následujícím gamu sice smazala na svém podání ztrátu 0:40, o hru nakonec ale přeci jen přišla. Podruhé v zápase si prohrála podání a úvodní dějství ztratila za 38 minut 3:6.

Druhý set se dlouho nesl ve znamení podávajících hráček. První starosti na servisu měla až v páté hře Jastremská, s brejkovým nebezpečím si ale dokázala bez větších problémů poradit. Krejčíková ve druhém setu výrazně zlepšila podání. V úvodních třech gamech na servisu ztratila jen tři body a čistou hrou srovnala na 3:3.

Bývalá světová dvojka měla velkou šanci na returnu v sedmé hře. Při podání Jastremské si postupně vypracovala tři brejkboly, Ukrajinka ale pokaždé zachovala chladnou hlavu a podání si udržela.

Informace průběžně doplňujeme.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

tommr
16.05.2026 16:53
Bára se vůbec nesnaží se zápasem něco udělat! Bud je zase zraněná nebo dnešní zápas prostě vypouští ...
Vlk-v-trave
16.05.2026 16:55
Si vzala mto.
Mony
16.05.2026 16:27
Bára výborná taktika!
Nechat soupeřku vyhrát 1., tedy dnes 4.set a 6.set jí nechat lézt po čtyrech
Tomas_Smid_fan
16.05.2026 16:30
ale předpoklad je vyhrát 2.set
Mony
16.05.2026 16:51
Zatím to vypadá, že hraje 5.set Bára ..nějak jí to neběhá
tommr
16.05.2026 16:45
pokud dojde na třetí set tak po čtyřech poleze spíš Bára. Už teď na míčky který nejdou přímo na ní vůbec nereaguje ...
tenisman1233
16.05.2026 16:49
Teď už se ani nepohybuje celoplošně.
Vlk-v-trave
16.05.2026 16:52
mto
tommr
16.05.2026 16:23
Bára Krejčíková zatím bída s nouzí. Hlavně na returnu je úplně marná ...
aligo
16.05.2026 16:35
Kde sleduješ?
tommr
16.05.2026 16:43
SportZone ...
lvicek
16.05.2026 16:45
https://www.wtatennis.com/tournaments/2041/parma-125/2026/live
Tomas_Smid_fan
16.05.2026 16:58
Diabolique
16.05.2026 16:20
To bylo rychly ...
aligo
16.05.2026 15:56
Je někde stream?
Tomas_Smid_fan
16.05.2026 16:26
já nenašel
Sinuhet1
16.05.2026 16:30
pokud nekdo mate stream, tak ho sem hodte, ja taky nenasel....
lvicek
16.05.2026 16:36
https://www.wtatennis.com/tournaments/2041/parma-125/2026/live
lvicek
16.05.2026 16:36
Vsechny WTA125 dava WTA TV, staci se jen obycejne zaregistrovat pres e-mail, zadne placeni, sazeni a pod.
Tomas_Smid_fan
16.05.2026 16:59
já znám itfonline, ale WTA vidím poprvé. Vysílají čistě jen WTA125?
Vlk-v-trave
16.05.2026 17:03
zadarmo 125
jak si pak priplatis, tak muzes sledovat vice;-)
maji to uz dlouho, nekde minuly rok jsme to tu resili... po zmene webu.
lvicek
16.05.2026 17:03
Jj, myslim, ze jo. Jsem tam registrovana uz asi rok, ale uprimne nemam vubec cas to sledovat, takze tohle je tak treti turnaj, co jsem si sem tam pustila. Asi to nejak souvisi s tim, ze televize kupuji prava na 250 a vys, tyhle male nevysilaji...
lvicek
16.05.2026 15:54
Přetahovaná o gamy začíná, tak kterápak to dotlačí k vítězství...
Registrace nového uživatele

