ŽIVĚ: Krejčíková v problémech, Jastremská získává první set a k titulu má blíž
Krejčíková - Jastremská 3:6, hraje se 2. set
Jen zhruba dvě hodiny po dohrávaném semifinálovém utkání s Jessicou Bouzasovou šla Jastremská do finálového boje proti Krejčíkové. A česká tenistka vstoupila do utkání sebejistě, když své úvodní podání získala čistou hrou. Ukrajinka se na srovnání stavu pořádně nadřela, k brejkbolu však soupeřku nepustila a stav byl 1:1.
V následujícím gamu se Krejčíková dostala do velkých problémů, se stavem 15:40 si ale dokázala poradit, odvrátila dva brejkboly a znovu šla do vedení. V dalších třech hrách neměly tenistky žádný problém pohlídat si podání a stav byl tak vyrovnaný – 3:3.
Sedmá hra se ale dvojnásobné grandslamové šampionce vůbec nepovedla. Agresivně hrající Jastremská s přehledem prolomila své rivalce servis a šla poprvé v zápase do vedení. Rodačka z Oděsy brejk s problémy potvrdila a zvýšila na 5:3. Krejčíková v následujícím gamu sice smazala na svém podání ztrátu 0:40, o hru nakonec ale přeci jen přišla. Podruhé v zápase si prohrála podání a úvodní dějství ztratila za 38 minut 3:6.
Druhý set se dlouho nesl ve znamení podávajících hráček. První starosti na servisu měla až v páté hře Jastremská, s brejkovým nebezpečím si ale dokázala bez větších problémů poradit. Krejčíková ve druhém setu výrazně zlepšila podání. V úvodních třech gamech na servisu ztratila jen tři body a čistou hrou srovnala na 3:3.
Bývalá světová dvojka měla velkou šanci na returnu v sedmé hře. Při podání Jastremské si postupně vypracovala tři brejkboly, Ukrajinka ale pokaždé zachovala chladnou hlavu a podání si udržela.
Informace průběžně doplňujeme.
