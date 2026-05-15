ŽIVĚ: Krejčíková zaútočí na první titul od Wimbledonu. Ve finále čelí ukrajinské soupeřce
cca 15:15 Krejčíková - Jastremská
Těžkou cestu do finále měla v Parmě Krejčíková. Ve třech ze čtyř duelů musela o postup bojovat až v rozhodujícím třetím setu. Jastremská sice zažila stejnou situaci jen jednou, stalo se tak ale v semifinálovém souboji se Španělkou Jessicou Bouzasovou. Utkání však skončilo jen necelé dvě hodiny před finálovým zápasem a Ukrajinka ho získala po obrovské bitvě 7:6, 6:7 a 7:6.
Ve vzájemné bilanci vede Krejčíková 2:1, naposledy se ale obě tenistky potkaly v sezoně 2023 v Indian Wells, kdy se z dvousetového vítězství radovala česká hráčka.
Výsledky dvouhry na challengeru v Parmě
