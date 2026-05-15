ŽIVĚ: Krejčíková zaútočí na první titul od Wimbledonu. Ve finále čelí ukrajinské soupeřce

DNES, 14:15
CHALLENGER PARMA - O svůj první turnajový titul od senzační jízdy za wimbledonským triumfem v sezoně 2024 bude usilovat Barbora Krejčíková. Ve finále challengeru v Parmě bude čelit ukrajinské soupeřce Dajaně Jastremské. Utkání vám přineseme na Tenisportálu v podrobné reportáži od zhruba 15:15 hod.
Barbora Krejčíková v akci (© ČTK / AP / Asanka Brendon Ratnayake)

Těžkou cestu do finále měla v Parmě Krejčíková. Ve třech ze čtyř duelů musela o postup bojovat až v rozhodujícím třetím setu. Jastremská sice zažila stejnou situaci jen jednou, stalo se tak ale v semifinálovém souboji se Španělkou Jessicou Bouzasovou. Utkání však skončilo jen necelé dvě hodiny před finálovým zápasem a Ukrajinka ho získala po obrovské bitvě 7:6, 6:7 a 7:6.

Ve vzájemné bilanci vede Krejčíková 2:1, naposledy se ale obě tenistky potkaly v sezoně 2023 v Indian Wells, kdy se z dvousetového vítězství radovala česká hráčka.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
