ŽIVĚ: Lehečka bojuje o čtvrtfinále Wimbledonu! V cestě stojí čerstvý vítěz French Open
Lehečka – Zverev | 21:50
Lehečka v osmifinále nastoupí proti čerstvému šampionovi French Open, nasazené dvojce a světové trojce Zverevovi. Oba aktéři mají ve Wimbledonu velmi solidní formu a do druhého týdne postoupili se ztrátou jen jednoho setu, přičemž o něco dominantnější byl Lehečka, který je poslední českou nadějí ve dvouhře mužů a vyrovnal své maximum ve Wimbledonu. To se podařilo i Zverevovi, jenž překvapivě ještě nikdy nehrál v All England Clubu čtvrtfinále, ačkoli byl v osmifinále už třikrát.
Pro Zvereva je totiž tráva nejslabším povrchem. Právě na pažitech je nejvíc zranitelný a ještě nikdy netriumfoval. Naopak Lehečkovi nejrychlejší povrch náramně sedí. I to může v jejich dalším souboji hrát velkou roli a právě v těchto podmínkách by český tenista mohl proti favoritovi uspět. Ještě k tomu se potkal se Zverevem dvakrát a pokaždé mu dělal potíže. V roce 2023 v týmovém United Cupu jasně vyhrál a krátce poté v Dubaji padl až po třísetové bitvě.
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