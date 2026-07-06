ŽIVĚ: Lehečka bojuje o čtvrtfinále Wimbledonu! V cestě stojí čerstvý vítěz French Open

DNES, 20:45
Aktuality 19
WIMBLEDON - Jiří Lehečka jako poslední může rozšířit české řady ve čtvrtfinále letošního Wimbledonu. Poslední naše naděje v mužské dvouhře má ovšem před sebou ohromně těžkou výzvu. V pondělním osmifinále hraje s čerstvým vítězem French Open a nasazenou dvojkou Alexanderem Zverevem. Zápas vám nabídneme v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Zverev Alexander
Lehečka Jiří
Jiří Lehečka bojuje o čtvrtfinále Wimbledonu (© ČTK / AP / Kin Cheung)

Lehečka – Zverev | 21:50

Lehečka v osmifinále nastoupí proti čerstvému šampionovi French Open, nasazené dvojce a světové trojce Zverevovi. Oba aktéři mají ve Wimbledonu velmi solidní formu a do druhého týdne postoupili se ztrátou jen jednoho setu, přičemž o něco dominantnější byl Lehečka, který je poslední českou nadějí ve dvouhře mužů a vyrovnal své maximum ve Wimbledonu. To se podařilo i Zverevovi, jenž překvapivě ještě nikdy nehrál v All England Clubu čtvrtfinále, ačkoli byl v osmifinále už třikrát.

Pro Zvereva je totiž tráva nejslabším povrchem. Právě na pažitech je nejvíc zranitelný a ještě nikdy netriumfoval. Naopak Lehečkovi nejrychlejší povrch náramně sedí. I to může v jejich dalším souboji hrát velkou roli a právě v těchto podmínkách by český tenista mohl proti favoritovi uspět. Ještě k tomu se potkal se Zverevem dvakrát a pokaždé mu dělal potíže. V roce 2023 v týmovém United Cupu jasně vyhrál a krátce poté v Dubaji padl až po třísetové bitvě.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky dvouhry mužů ve Wimbledonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

19
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chlebavevaju
06.07.2026 21:37
Menšíku, podívej se, proti komu jsi prohrál
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aligo
06.07.2026 21:34
Budou hrát cca hodinu... možná by to rovnou měli přesunout
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RFanousek
06.07.2026 21:35
Může se hrát do půlnoci našeho času.
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MARECEK7
06.07.2026 21:38
Tak max 2 sety
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MARECEK7
06.07.2026 21:36
Nebo posunout večerku
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MARECEK7
06.07.2026 21:32
Jirka zatím nebojuje a dneska si ani moc nezapinka
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RFanousek
06.07.2026 21:25
Jsem naprosto znechucený z Dimitrova. Prohrál to jako vždy v hlavě. Poslední set stačilo soupeři hrát jedno jediné - jakýkoliv míček do backhandu Dimitrova a byl to automaticky bod. Ani to nemusel být nějaký skvělý míček ale prostě dát to do backhandu - bod v kapse. Za mě level Dimitrova oproti předchozím kolům o desítky procent níž. Zklamaní velké.
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Krisboy
06.07.2026 21:32
Neboj, ráno bude líp, uvidíš!
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Pe3k_
06.07.2026 21:23
Grigor
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Krisboy
06.07.2026 21:29
Tak vyhrát to asi mohl, ale Arthur hrál fakt parádně. Grigorovi bych přál klidně i titul třeba přes Lehečku, ale Arthur si to zasloužil.
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farr
06.07.2026 21:23
No Jirka bojuje tak maximálně s šatnou zatím jelikož až ted ty dva šmatláci dohaluzili ten zápas který měl skončit tak před hodinou. Dobře mu tak neskutečnej dřevák s WCčkem proprdět vyhraný zápas, aneb Dimitrov mentální titán no...
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joska
06.07.2026 21:32
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Diabolique
06.07.2026 21:08
Mozna v 22:00?
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jirkaS
06.07.2026 21:03
kdo hrál tu šílenou výměnu co ukazovali na Nově?
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Ondřej.Jirásek
06.07.2026 21:06
Auger-Aliassime s Davidovichem.
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jirkaS
06.07.2026 21:12
díky
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pantera1
06.07.2026 21:00
Fricek slupl Bublaninu a už čeká s kým se utká, Jirko mohl bys toho Sašenu přetlačit . Na centru, už se chýlí parádní zápas ke konci.
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com
06.07.2026 20:49
Živě Já bych sem hodil článek a šel bych spát Takhle tu můžeš ztvrdnout do půlnoci
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Ondřej.Jirásek
06.07.2026 20:55
Já ne, zrovna mi končí směna
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