ŽIVĚ: Lehečka se v Queen’s Clubu popere o svůj největší titul proti Alcarazovi

ATP QUEEN’S CLUB - Jiří Lehečka (23) se v londýnském Queen’s Clubu utká o svůj celkově třetí a dosud největší titul. Jeho protivníkem bude Carlos Alcaraz (22), který před přechodem na trávu ovládl antukové French Open a je určitě nejlepším hráčem na nejrychlejším povrchu v posledních letech. Ve sbírce má už dva wimbledonské tituly a předloni triumfoval i zde.

Pro Jiřího Lehečku je londýnské finále příležitostí vyhrát svou doposud nejcennější trofej zatím totiž triumfoval jen dvakrát na turnajích kategorie ATP 250. Také je to ale příležitost vrátit Carlosu Alcarazovi dva roky starou prohru z jejich prvního vzájemného utkání, které se hrálo právě na stejném místě v Londýně. Lehečka bude vzhledem ke stylu své hry pro Alcaraze zřejmě nejnepříjemnějším soupeřem z dosavadních rivalů na turnaji. Český tenista měl také mnohem těžší cestu do finále, což by mu mohlo v případných kritických momentech pomoci.

Španěl ukazuje, že mu přesun z antuky na trávu nečiní žádný problém a v londýnském Queen’s Clubu prodloužil svou sérii vítězných zápasů na 17. V letošním roce prohrál španělský mladík jen pět zápasů, jedním z jeho přemožitelů byl právě Lehečka. Český tenista dokázal v únoru v katarském Dauhá bývalou světovou jedničku skolit a dokázal, že se může měřit i s absolutní špičkou.

Lehečka do finále prošel po skalpech nasazené pětky De Minaura, rozjetého Dialla a domácích hráčů Fearnleyho a Drapera. Alcaraz měl cestu poměrně snažší, co se týká soupeřů. Přesto se v úvodních kolech trápil proti Waltonovi a následně absolvoval tří a půl hodinovou bitvu s krajanem Munarem. S Francouzem Rinderknechem a dalším Španělem Bautistou už set neztratil.

Článek průběžně aktualizujeme...