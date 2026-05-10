ŽIVĚ: Lehečka v problémech. Poslední Čech vůbec nestačí a vyházel game na servisu

DNES, 11:00
Aktuality 4
ATP MASTERS ŘÍM - Jiří Lehečka je poslední českou nadějí ve dvouhře mužů na prestižním Masters v Římě a má před sebou velmi těžké utkání třetího kola. Aktuálně nejlepší Čech v žebříčku ATP čelí trojnásobnému semifinalistovi tohoto podniku, dvojnásobnému finalistovi French Open a nejlepšímu norskému tenistovi historie Casperovi Ruudovi.
Profily hráčů
Ruud Casper
Lehečka Jiří
Jiří Lehečka bojuje o osmifinále na Masters v Římě (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Ruud – Lehečka 4:1 / hraje se

Lehečka se dostal do problémů hned v prvním gamu na vlastním servisu. Ruuda pustil k brejkbolu, ovšem tuto hrozbu výborným způsobem odvrátil, když si soupeře přitáhl na síť a pak ho prohodil. Český tenista nakonec manko brejku hned v úvodu utkání nepřipustil a srovnal na 1:1.

Následující game na podání však Lehečka trestuhodně vyházel. Od stavu 0:30 udělal dvě dvojchyby a soupeři svůj servis doslova daroval. Ruud vzápětí brejk suverénně potvrdil a vedl 4:1, přičemž na svém podání v dosavadním průběhu zápasu ztratil jeden bod a od stavu 1:1 získal 12 fiftýnů po sobě.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Lehečka prožívá v posledních týdnech vynikající období, obzvláště po trápení v úvodu sezony. Počínaje Miami, kde si zahrál největší finále své kariéry, získal na posledních třech turnajích minimálně dvě vítězství. Na antuce došel do osmifinále v Monte Carlu a do čtvrtfinále v Madridu. V Římě při obou předchozích startech prohrál hned první zápas, nicméně letos zvládl roli favorita proti trápícímu se Janovi-Lennardovi Struffovi.

Teď ho ale čeká mnohem těžší výzva, jelikož o osmifinále bude bojovat s favorizovaným Ruudem. Právě na antuce má Lehečka nejmenší šanci proti nejlepšímu norskému tenistovi historie uspět, protože se jedná o jeho nejslabší povrch, zatímco pro Ruuda je naopak nejsilnější. Ruud však není letos v nejlepší formě, takže český zástupce by měl mít své šance. S Ruudem se utkal dvakrát a set nezískal na antuce ve Gstaadu 2022 ani na betonu v Torontu 2023.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Římě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

5
Přidat komentář
Diabolique
10.05.2026 11:45
Nikolaaaaaa 6:3!
Reagovat
hanz
10.05.2026 11:42
A má někdo strým? )
Reagovat
chlebavevaju
10.05.2026 11:26
Nikola má zřejmě dneska den alá zápas s Bencic na AO.
Reagovat
Diabolique
10.05.2026 11:27
Hraje uzasne! Ten lob na zaver na 4:1. Jen kdyby uplne vynechala kratasy, vzdycky je pokazi!
Reagovat
Diabolique
10.05.2026 11:15
NIKOLA JEDEEEEEE!!!!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist