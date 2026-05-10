ŽIVĚ: Lehečka v problémech. Poslední Čech vůbec nestačí a vyházel game na servisu
Ruud – Lehečka 4:1 / hraje se
Lehečka se dostal do problémů hned v prvním gamu na vlastním servisu. Ruuda pustil k brejkbolu, ovšem tuto hrozbu výborným způsobem odvrátil, když si soupeře přitáhl na síť a pak ho prohodil. Český tenista nakonec manko brejku hned v úvodu utkání nepřipustil a srovnal na 1:1.
Následující game na podání však Lehečka trestuhodně vyházel. Od stavu 0:30 udělal dvě dvojchyby a soupeři svůj servis doslova daroval. Ruud vzápětí brejk suverénně potvrdil a vedl 4:1, přičemž na svém podání v dosavadním průběhu zápasu ztratil jeden bod a od stavu 1:1 získal 12 fiftýnů po sobě.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Lehečka prožívá v posledních týdnech vynikající období, obzvláště po trápení v úvodu sezony. Počínaje Miami, kde si zahrál největší finále své kariéry, získal na posledních třech turnajích minimálně dvě vítězství. Na antuce došel do osmifinále v Monte Carlu a do čtvrtfinále v Madridu. V Římě při obou předchozích startech prohrál hned první zápas, nicméně letos zvládl roli favorita proti trápícímu se Janovi-Lennardovi Struffovi.
Teď ho ale čeká mnohem těžší výzva, jelikož o osmifinále bude bojovat s favorizovaným Ruudem. Právě na antuce má Lehečka nejmenší šanci proti nejlepšímu norskému tenistovi historie uspět, protože se jedná o jeho nejslabší povrch, zatímco pro Ruuda je naopak nejsilnější. Ruud však není letos v nejlepší formě, takže český zástupce by měl mít své šance. S Ruudem se utkal dvakrát a set nezískal na antuce ve Gstaadu 2022 ani na betonu v Torontu 2023.
