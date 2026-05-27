ŽIVĚ: Macháč zkusí šokovat. Ve večerním zápase na French Open stále prohrává o brejk

DNES, 20:25
FRENCH OPEN - Tomáš Macháč může ve druhém kole probíhajícího French Open jedině překvapit. Český tenista totiž ve večerním zápase na centrálním dvorci Philippa Chatriera vyzve světovou trojku a bývalého finalistu Alexandera Zvereva, kterému se v tomto dějišti v posledních letech náramně daří. Německý tenista je jasným favoritem na postup.
Tomáš Macháč vyzve světovou trojku (© Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia)

Macháč – Zverev 3:4 / hraje se

Macháč měl hned v prvním gamu problémy. Stav 0:30 na vlastním servisu sice zlikvidoval, nicméně Zverev se aktivní hrou propracoval k brejkbolu, který však zahodil chybou z forhendu. Český tenista ale přece jen na vlastní chyby doplatil a prohrál si úvodní servis. Německý favorit pak brejk suverénně potvrdil a vzápětí se na výsledkovou tabuli dostal i Macháč.

Český tenista se absolutně nedokázal prosadit an returnu. Zverev těžil z dělového prvního servisu a po čísté hře zvýšil na 3:1. Ve dlouhé páté hře musel Macháč smazat dva brejkboly. Ten první odvrátil kombinací servis-síť, při druhém si pomohl přímým bodem a po skvělé smeči si podání udržel. V dalším gamu na returnu se i díky vítěznému bekhendu dostal do nadějného vedení 30:0. V tu chvíli však Zverev neskutečně zaservíroval a čtyřmi body v řadě hru otočil. Čech následně i díky skvělému voleji snížil.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Macháč nastoupí v roli obrovského outsidera. To není žádné překvapení, protože vyzve bývalého finalistu, světovou trojku a jednoho z největších kandidátů na celkový triumf Zvereva. Také druhý vzájemný souboj se uskuteční v tomto dějišti, předloni na olympiádě vyhrál ve dvou setech Němec.

Oba aktéři začali letošní French Open velmi přesvědčivým výkonem, Macháč přehrál Zizoua Bergse a Zverev nezaváhal proti Benjaminovi Bonzimu. Zverev si roli jasného favorita zaslouží i díky svým výkonům na pařížské antuce v posledních letech. Konkrétně na French Open se totiž už osmkrát po sobě dostal do druhého týdne. Macháč může jedině překvapit a zkusí vylepšit svou mizernou bilanci s hráči TOP 10 (4:20) a zároveň TOP 5 (2:13).

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Komentáře

The_Punisher
27.05.2026 21:06
Já tak nějak cítím, že to dneska Tom vyhraje
Saulnier
27.05.2026 21:03
Pekný moment: Macháčov kraťas k sieti, Zverev beží ako o život a Macháč rutinérsky kontroluje pohľadom otočený chrbtom k nemu
Dovodo6
27.05.2026 20:54
Ty kráso, ať Macháč nedává ty nohy moc vysoko, nebo mu ta chlouba fakt vypadne...
pantera1
27.05.2026 20:56
To je pro silný nátury, sledovat ty jeho trenkový estrády, nemůžu se na něho dívat .
Dovodo6
27.05.2026 20:57
aha, já myslel, že aspoň ženská to ocení:)
pantera1
27.05.2026 21:00
Já ne, pro mě je nechutnej. Přeju mu aby vyhrál, ale nesleduju ho.
chlebavevaju
27.05.2026 21:05
No myslim si ze v jeho pripade by tech par cm nikoho nepohoršilo, zrejme by si toho ani nikdo pořádně nevšiml.
HankMoody
27.05.2026 20:41
Machac je silene overrated hrac.
hanz
27.05.2026 20:41
Šokoval svým forhendem... metr od sítě a dvakrát to napálí tři metry od kurtu... hrůza... vypínám...
subaru
27.05.2026 20:39
Už mne šokoval v 1. gamu. Vypínám to. Kde je jeho forma? To bude výprask.
Dovodo6
27.05.2026 20:38
Opravdu "výborný" začátek...
