ŽIVĚ: Macháč zkusí šokovat. Ve večerním zápase na French Open stále prohrává o brejk
Macháč – Zverev 3:4 / hraje se
Macháč měl hned v prvním gamu problémy. Stav 0:30 na vlastním servisu sice zlikvidoval, nicméně Zverev se aktivní hrou propracoval k brejkbolu, který však zahodil chybou z forhendu. Český tenista ale přece jen na vlastní chyby doplatil a prohrál si úvodní servis. Německý favorit pak brejk suverénně potvrdil a vzápětí se na výsledkovou tabuli dostal i Macháč.
Český tenista se absolutně nedokázal prosadit an returnu. Zverev těžil z dělového prvního servisu a po čísté hře zvýšil na 3:1. Ve dlouhé páté hře musel Macháč smazat dva brejkboly. Ten první odvrátil kombinací servis-síť, při druhém si pomohl přímým bodem a po skvělé smeči si podání udržel. V dalším gamu na returnu se i díky vítěznému bekhendu dostal do nadějného vedení 30:0. V tu chvíli však Zverev neskutečně zaservíroval a čtyřmi body v řadě hru otočil. Čech následně i díky skvělému voleji snížil.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Macháč nastoupí v roli obrovského outsidera. To není žádné překvapení, protože vyzve bývalého finalistu, světovou trojku a jednoho z největších kandidátů na celkový triumf Zvereva. Také druhý vzájemný souboj se uskuteční v tomto dějišti, předloni na olympiádě vyhrál ve dvou setech Němec.
Oba aktéři začali letošní French Open velmi přesvědčivým výkonem, Macháč přehrál Zizoua Bergse a Zverev nezaváhal proti Benjaminovi Bonzimu. Zverev si roli jasného favorita zaslouží i díky svým výkonům na pařížské antuce v posledních letech. Konkrétně na French Open se totiž už osmkrát po sobě dostal do druhého týdne. Macháč může jedině překvapit a zkusí vylepšit svou mizernou bilanci s hráči TOP 10 (4:20) a zároveň TOP 5 (2:13).
