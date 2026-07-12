ŽIVĚ: Maximální bitva. Sinner urval druhý tie-break, se Zverevem srovnal krok

DNES, 16:45
Aktuality 56
WIMBLEDON - Finálovým duelem dvou nejvýše nasazených hráčů Itala Jannika Sinnera a Němce Alexandera Zvereva dnes vyvrcholí Wimbledon. Turnajová jednička Sinner se pokusí v All England Clubu obhájit loňský titul, dvojka Zverev může na londýnské trávě navázat na pět týdnů starý triumf z antukového Roland Garros. Utkání sledujte v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Zverev Alexander
Sinner Jannik
Jannik Sinner v zápase s Alexanderem Zverevem (@ Ben Whitley / PA Images / Profimedia)

Sinner – Zverev 6:7, 7:6, hraje se 3. set

Oba tenisté ztratili cestou do finále pouhé dva sety, Sinner však svého soupeře zdolal devětkrát v řadě. Do wimbledonské bitvy ale vstoupil sebevědoměji Zverev, který na rozdíl od svého soupeře získal svůj servis naprosto suverénně čistou hrou a srovnal na 1:1. Hned úvodní minuty utkání nabídly rychlé výměny z obou stran. Německý tenista se snažil o maximální agresivitu, jeho soupeř mu oplácel stejnou kartou a po čtyřech hrách tak byl stav nerozhodný – 2:2.

Do náznaků problémů se dostal v následujícím gamu obhájce titulu, parádními servisy ale stav 0:30 otočil a rivala k brejkové možnosti nepustil. V první polovině úvodního setu působil na centrálním dvorci jistěji Zverev, přesto ani on se k možnosti na prolomení soupeřova podání nedostával.

První šanci tak dostal po Němcově dvojchybě v osmé hře Sinner, svou úvodní brejkbolovou možnost v zápase ale po vyhozeném forhendu proměnit nedokázal a stav byl opět srovnán na 4:4. Utkání, které se hrálo v téměř třicetistupňovém vedru, postupem času získávalo na kvalitě. Oba hráči častěji zakončovali výměny na síti, na podání byli nadále bezchybní a úvodní sada tak směřovala do tie-breaku.

I v něm se rozpoutala obrovská bitva o každý míč. První mini-break, který byl zároveň setbolem, si vypracoval až za stavu 8:7 ze svého pohledu Zverev a vítězným forhendem ho také proměnil. První set tak získal po více než hodinovém boji 7:6 a šel do vedení 1:0 na sety. Vítěz letošního French Open si i nadále počínal výborně. Se Sinnerem naprosto bez problémů držel krok, ve výměnách od základní čáry byl často aktivnějším hráčem, navíc si pomáhal výborným servisem.

Světová jednička se kromě tradiční sázky na razanci snažila poměrně úspěšně o občasné přechody na síť a po čtyřech gamech tak byl stav stále nerozhodný – 2:2. Sinner i Zverev ani ve druhém setu nedávali soupeři žádnou možnost uspět na returnu. Oba se mohli spolehnout na vynikající úspěšnost prvního servisu, kterým si okamžitě získávali ve výměnách převahu. I po osmi hrách tak byl stav smírný – 4:4.

Rodák z Hamburku se nadále prezentoval více než sedmdesátiprocentní úspěšností prvního servisu, jeho druhé podání často dosahovalo rychlosti téměř 190 km/h a v pohodě tak získával své gamy na podání. V podobném duchu si ale vedl i čtyřnásobný grandslamový šampion a i druhá sada tak mířila do zkrácené hry.

Na rozdíl od prvního dějství se ale v druhém tie-breaku žádné drama nekonalo. Sinner se rychle dostal do vedení 4:0 a náskok už nepustil. Zkrácenou hru získal s přehledem 7:2 a po dvou hodinách a devíti minutách bylo vyrovnáno. Jak obrovskou zbraní obou tenistů je servis, prokazovali nejvýše dva nasazení hráči na turnaji i nadále. Ani v prvních čtyřech hrách třetí sady nemuseli řešit žádnou brejkbolovou hrozbu a stav byl tak vyrovnaný – 2:2.

Velmi nepříjemná situace pro německého tenistu přišla za stavu 3:3 a 40:40 při Italově podání, kdy Zverev při jedné z výměn podklouzl a držel se za pravé koleno. Po krátké pauze se ale z kurtu sám zvedl a pokračoval ve hře.

Další informace průběžně doplňujeme.

Kompletní program | Výsledky

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, ČTK
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Komentáře

56
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Blondie
12.07.2026 19:44
Taky se do toho zápasu po včerejšku vůbec nedokážete emočně dostat? :D
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com
12.07.2026 19:46
si pionyrka, nebo žena míru?
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annah
12.07.2026 19:47
Taky. Sleduju to bez větších emocí. Teď jsem šla i zalít zahradu a po návratu situace na kurtu stabilní. Třetí set 3:2 pro Sinnera a Zverev na podání.
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LiJ
12.07.2026 19:51
Dyď hrajou jak mašiny, bum bum bác.
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RFanousek
12.07.2026 19:43
Tohle musí být nejlepší serving day Zverevovy kariéry zatím.
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aape
12.07.2026 19:42
Sinner tam po té trávě jezdí jak na antuce
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Tomas_Smid_fan
12.07.2026 19:48
je to poslední match, tak mu asi nevynadají.
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com
12.07.2026 19:21
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pantera1
12.07.2026 19:35
Sakra ten Sašenka teda zlobí, musí toho Tyroláka uštvat .
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Georgino
12.07.2026 19:06
Tenis té nejvyšší možné mužské úrovně, a přesto skoro nuda oproti zápasu dírek.
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frenkie57
12.07.2026 19:08
To poslední slovo se ti mimořádně povedlo.
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lars
12.07.2026 19:21
to jo, asi s nimi ma hodne zkusenosti
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Georgino
12.07.2026 19:24
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Georgino
12.07.2026 19:30
Jsou to ještě pionýrky, mají ještě malé d... Až však budou ženy míru, budou mít už velkou d....
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com
12.07.2026 19:37
chybí ti tam konec smile

..velkou díru na výrobu pionýrů smile
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Georgino
12.07.2026 19:40
Jj, dík
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LiJ
12.07.2026 19:43
Říkánka mládí, dědku oplzlý.
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com
12.07.2026 19:46
babko oplzlá
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LiJ
12.07.2026 19:50
Ještě chodiš na základku, že?
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Tomas_Smid_fan
12.07.2026 19:49
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LiJ
12.07.2026 19:15
fuj
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Pe3k_
12.07.2026 19:23
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GaelM
12.07.2026 19:29
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MilasTHFC
12.07.2026 19:34
Kdyz vis, jak dirku vyuzit, nuda to neni.
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Pavol
12.07.2026 18:35
Sinner má problem. Aleksandrovi stúpa sebavedomie aj výkon. Ešte jeden set by mohol dať.
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baba
12.07.2026 18:34
Takto dobře a hlavně agresivně Saša snad ještě nehrál. Bravo, drž se
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Ajeto
12.07.2026 19:01
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pantera1
12.07.2026 18:22
Sašenko vydrž Jeden GS nestačí
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com
12.07.2026 18:24
Djok si taky říkal - jeden je málo, 25 moc.. 24krát to stačí
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Ajeto
12.07.2026 19:01
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Pavol
12.07.2026 18:20
Tak predsa ten vysnívaný set. Teraz už nech sa robí čo chce
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kolapse
12.07.2026 18:19
Pokud vyhraje Zverev i Wimbledon, přestanu sledovat tenis asi
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Nereknu
12.07.2026 19:05
Naprostej souhlas, namyšlenej poněmčenej rus, co to je za paskvil, aby v jedný sezóně vyhrál RG i W
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Pe3k_
12.07.2026 18:17
Tak 0:3 už to nebude
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annah
12.07.2026 18:19
Zverev Janka pěkně prohání. Celý první set byl o fous lepší. A dotáhl to.
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aape
12.07.2026 18:32
Tak nakonec to je docela hezkej zápas zatím
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com
12.07.2026 18:16
Sašenka promenil druhej setbol smile
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lars
12.07.2026 17:49
Sinner predvedl " zahozeny" BB
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LiJ
12.07.2026 17:54
pokus omyl
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ladinec
12.07.2026 17:41
Je někde on line. Otročim?
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Liverpool22
12.07.2026 17:50
https://www.viprow.sx/wimbledon/wimbledon-men-s-final-jannik-sinner-vs-alexander-zverev-online-stream-1
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Liverpool22
12.07.2026 17:51
https://partner.nonamejose.sx/cfc703f5/a4137cad/94a8a93b
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ladinec
12.07.2026 18:12
Děkuji na kolenách
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com
12.07.2026 18:16
jako Blondie
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LiJ
12.07.2026 17:53
Na kolena prosit, neotročit.
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pantera1
12.07.2026 17:23
Sašenko dnes naposled v bondovském stylu pro tebe Není čas zemřít, tak se tím řiď . Když už nic, tak mu to aspoň pořádně znepříjemni.

Hodně štěstí

https://youtu.be/BboMpayJomw?is=_OpisI0NadTmxJ2D
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Djokovicking
12.07.2026 17:19
Komu mám fandit? Ani jednoho nemusím, tak zkusím Zverev bylo by pěkné kdyby během pár týdnů vyhrál RG i Wimbledon
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hanz
12.07.2026 17:17
Na tomto portálu už nelze psát soukromé zprávy?
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com
12.07.2026 18:17
ne, protoze nikdo od tebe nechce oplzly prasecinky smile
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hanz
12.07.2026 19:45
I NEKE....
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Pe3k_
12.07.2026 18:18
To sis všiml brzo
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hanz
12.07.2026 19:44
NOOOO.....
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ChybelJsemVam
12.07.2026 16:54
Zverev all day long. Jsem ochotný riskovat i to, že zítra Saša Zverev Lindičku na tanečním eventu šampionů zbije a přiškrtí na toaletách.

Hlavně jen ať nevyhraje ten zrzavý incelský kre.tén s kukučem sociopata z Tyrolska. :)) Ale i kdyby vyhrál, tak jeho GS nebude znamenat nic, protože je to weak era CHUMP, STEROID BUM. Bez alespoň 36 letého Djokovice, Carlitose a GS neopojeného a spokojeného Zvereva, peak Kyrgiose, zdravého Berrettinho atd. atd. je to jako kdyby k turnaji nedošlo. :)
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LiJ
12.07.2026 16:55
Divoké vzpomínky na diskotéky máš.
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Nereknu
12.07.2026 19:07
tvl ať se opováží na naší Lindu sáhnout, úchyl vlasatej, ať se vostříhá!
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LiJ
12.07.2026 19:17
Komunisto estéééébácký, sám běž do hola, když už máš pleš.
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