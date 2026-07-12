ŽIVĚ: Maximální bitva. Sinner urval druhý tie-break, se Zverevem srovnal krok
Sinner – Zverev 6:7, 7:6, hraje se 3. set
Oba tenisté ztratili cestou do finále pouhé dva sety, Sinner však svého soupeře zdolal devětkrát v řadě. Do wimbledonské bitvy ale vstoupil sebevědoměji Zverev, který na rozdíl od svého soupeře získal svůj servis naprosto suverénně čistou hrou a srovnal na 1:1. Hned úvodní minuty utkání nabídly rychlé výměny z obou stran. Německý tenista se snažil o maximální agresivitu, jeho soupeř mu oplácel stejnou kartou a po čtyřech hrách tak byl stav nerozhodný – 2:2.
Do náznaků problémů se dostal v následujícím gamu obhájce titulu, parádními servisy ale stav 0:30 otočil a rivala k brejkové možnosti nepustil. V první polovině úvodního setu působil na centrálním dvorci jistěji Zverev, přesto ani on se k možnosti na prolomení soupeřova podání nedostával.
První šanci tak dostal po Němcově dvojchybě v osmé hře Sinner, svou úvodní brejkbolovou možnost v zápase ale po vyhozeném forhendu proměnit nedokázal a stav byl opět srovnán na 4:4. Utkání, které se hrálo v téměř třicetistupňovém vedru, postupem času získávalo na kvalitě. Oba hráči častěji zakončovali výměny na síti, na podání byli nadále bezchybní a úvodní sada tak směřovala do tie-breaku.
I v něm se rozpoutala obrovská bitva o každý míč. První mini-break, který byl zároveň setbolem, si vypracoval až za stavu 8:7 ze svého pohledu Zverev a vítězným forhendem ho také proměnil. První set tak získal po více než hodinovém boji 7:6 a šel do vedení 1:0 na sety. Vítěz letošního French Open si i nadále počínal výborně. Se Sinnerem naprosto bez problémů držel krok, ve výměnách od základní čáry byl často aktivnějším hráčem, navíc si pomáhal výborným servisem.
Světová jednička se kromě tradiční sázky na razanci snažila poměrně úspěšně o občasné přechody na síť a po čtyřech gamech tak byl stav stále nerozhodný – 2:2. Sinner i Zverev ani ve druhém setu nedávali soupeři žádnou možnost uspět na returnu. Oba se mohli spolehnout na vynikající úspěšnost prvního servisu, kterým si okamžitě získávali ve výměnách převahu. I po osmi hrách tak byl stav smírný – 4:4.
Rodák z Hamburku se nadále prezentoval více než sedmdesátiprocentní úspěšností prvního servisu, jeho druhé podání často dosahovalo rychlosti téměř 190 km/h a v pohodě tak získával své gamy na podání. V podobném duchu si ale vedl i čtyřnásobný grandslamový šampion a i druhá sada tak mířila do zkrácené hry.
Na rozdíl od prvního dějství se ale v druhém tie-breaku žádné drama nekonalo. Sinner se rychle dostal do vedení 4:0 a náskok už nepustil. Zkrácenou hru získal s přehledem 7:2 a po dvou hodinách a devíti minutách bylo vyrovnáno. Jak obrovskou zbraní obou tenistů je servis, prokazovali nejvýše dva nasazení hráči na turnaji i nadále. Ani v prvních čtyřech hrách třetí sady nemuseli řešit žádnou brejkbolovou hrozbu a stav byl tak vyrovnaný – 2:2.
Velmi nepříjemná situace pro německého tenistu přišla za stavu 3:3 a 40:40 při Italově podání, kdy Zverev při jedné z výměn podklouzl a držel se za pravé koleno. Po krátké pauze se ale z kurtu sám zvedl a pokračoval ve hře.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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..velkou díru na výrobu pionýrů
Hodně štěstí
https://youtu.be/BboMpayJomw?is=_OpisI0NadTmxJ2D
Hlavně jen ať nevyhraje ten zrzavý incelský kre.tén s kukučem sociopata z Tyrolska. :)) Ale i kdyby vyhrál, tak jeho GS nebude znamenat nic, protože je to weak era CHUMP, STEROID BUM. Bez alespoň 36 letého Djokovice, Carlitose a GS neopojeného a spokojeného Zvereva, peak Kyrgiose, zdravého Berrettinho atd. atd. je to jako kdyby k turnaji nedošlo. :)