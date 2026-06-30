ŽIVĚ: Menšík vypadá vyčerpaně a má opět problém! Domácí outsider ve čtvrtém setu dominuje

DNES, 16:29
Aktuality 14
WIMBLEDON - Jakub Menšík nastupoval do utkání prvního kola Wimbledonu jako velký favorit, ale papírové předpoklady se zatím vůbec nenaplňují. Semifinalista nedávného French Open dokonce ztratil úvodní set a musí souboj s domácí nadějí Tobym Samuelem otáčet.
Profily hráčů
Samuel Toby
Menšík Jakub
Jakub Menšík začal Wimbledon prohraným setem (© ČTK / AP / Kin Cheung)

Menšík – Samuel 5:7, 6:3, 6:3, 0:3 / hraje se

Souboj mezi favorizovaným Menšíkem a Samuelem začal dost nečekaně. Český tenista se nemohl prosadit v mezihře ani na returnu, nedařilo se mu moc ani na vlastním servisu a po 43 minutách ztratil úvodní set.

Prostějovský rodák se v něm nedostal k žádnému brejkbolu, už ve čtvrtém gamu likvidoval brejkbol a v závěrečné hře úvodního dějství selhal. Menšík udělal několik nevynucených chyb a pustil domácího outsidera ke dvěma setbolům v řadě. Ten úvodní sice aktivní hrou odvrátil, ovšem na druhý vyrobil dvojchybu.

Menšík si vzal před další sadou pauzu na toaletu, čelenku vyměnil za kšiltovku a do druhého setu vstoupil o něco agresivněji. Dokonce se hned v prvním gamu dostal ke svým prvním brejkbolům. Samuel však všechny čtyři hrozby odvrátil, přičemž jednou mu pomohlo i nechytatelné prasátko.

Zmíněná delší přestávka evidentně Menšíkovi pomohla. V první polovině druhého setu takřka vůbec nekazil, hrál aktivně a v pátém gamu se dočkal prvního a zaslouženého brejku. Náskok si bez problémů hlídal, a dokonce se mu podařilo sadu získat už na returnu. Český hráč tak velmi rychle stav utkání srovnal.

 

Vstup do dalšího dějství neměl Menšík ideální. Vypadalo to, že opět ubral na agresivitě, nicméně dvě brejkbolové hrozby v řadě ho okamžitě probudily. Semifinalista nedávného French Open nepříznivý vývoj suverénně otočil a úvodní game získal. Sám se k brejkbolu propracoval až v osmé hře. K důležitému brejku nakonec potřeboval dvě šance a po necelých dvou hodinách to byl on, kdo vedl o set.

Menšík si ale žádnou psychickou výhodu do čtvrté sady nepřinesl. Naopak to vypadalo, že po každé delší výměně působí velmi vyčerpaně a hned v úvodu pustil hlavně kvůli vlastním chybám Samuela do vedení 3:0.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky dvouhry mužů ve Wimbledonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

14
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pantera1
30.06.2026 17:13
No Boney,bta tvoje řepa je fakt krutá. Vždyť se uvaříš v tom hicu, no ale konečně. Pěkně hrej a vyhrej
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hanz
30.06.2026 16:37
Menšík klasicky trapný na trávě... s nějakým NONAME ...
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chlebavevaju
30.06.2026 16:38
Na Menšíka stačí kde jakej trouba.
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farr
30.06.2026 17:12
No já to po prvním setu nasranej vypnul a šel se radši naložit do bazénu.
Přijdu a vím banner že v 2. setu měl Jakub úroveň FH 9.5 z 10 to tam hrál ten 2. set nějaký jeho dvojník nebo wtf?
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PTP
30.06.2026 17:18
Pepina mu asi trochu zvedla mandle.
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farr
30.06.2026 17:37
Asi jo 6:3 , 6:3 za hoďku už vypadá lépe. Tak ještě jeden a trošku mě napadlo Kuba si udělal sichr aby zas nehrozilo rupnutí z 2:0...
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paprikovygulas
30.06.2026 16:36
Jindrášek zbytočne dramatizuje
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Ondřej.Jirásek
30.06.2026 16:36
Když už tak Jurášek, nebo Jirásek, děkuji.
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paprikovygulas
30.06.2026 16:39
Čo?
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Ondřej.Jirásek
30.06.2026 16:41
Nic, jdi vařit paprikový guláš.
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paprikovygulas
30.06.2026 16:44
Kvantita>kvalita?
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PTP
30.06.2026 16:57
Nebo Alois.
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tenisman1233
30.06.2026 16:34
Kdo je zatím ve větších problémech je Shelton No.5 ,jde do rozhodujícího setu s Virtanenem.
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PTP
30.06.2026 16:58
SUOMI!
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