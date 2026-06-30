ŽIVĚ: Menšík vypadá vyčerpaně a má opět problém! Domácí outsider ve čtvrtém setu dominuje
Menšík – Samuel 5:7, 6:3, 6:3, 0:3 / hraje se
Souboj mezi favorizovaným Menšíkem a Samuelem začal dost nečekaně. Český tenista se nemohl prosadit v mezihře ani na returnu, nedařilo se mu moc ani na vlastním servisu a po 43 minutách ztratil úvodní set.
Prostějovský rodák se v něm nedostal k žádnému brejkbolu, už ve čtvrtém gamu likvidoval brejkbol a v závěrečné hře úvodního dějství selhal. Menšík udělal několik nevynucených chyb a pustil domácího outsidera ke dvěma setbolům v řadě. Ten úvodní sice aktivní hrou odvrátil, ovšem na druhý vyrobil dvojchybu.
Menšík si vzal před další sadou pauzu na toaletu, čelenku vyměnil za kšiltovku a do druhého setu vstoupil o něco agresivněji. Dokonce se hned v prvním gamu dostal ke svým prvním brejkbolům. Samuel však všechny čtyři hrozby odvrátil, přičemž jednou mu pomohlo i nechytatelné prasátko.
Zmíněná delší přestávka evidentně Menšíkovi pomohla. V první polovině druhého setu takřka vůbec nekazil, hrál aktivně a v pátém gamu se dočkal prvního a zaslouženého brejku. Náskok si bez problémů hlídal, a dokonce se mu podařilo sadu získat už na returnu. Český hráč tak velmi rychle stav utkání srovnal.
Vstup do dalšího dějství neměl Menšík ideální. Vypadalo to, že opět ubral na agresivitě, nicméně dvě brejkbolové hrozby v řadě ho okamžitě probudily. Semifinalista nedávného French Open nepříznivý vývoj suverénně otočil a úvodní game získal. Sám se k brejkbolu propracoval až v osmé hře. K důležitému brejku nakonec potřeboval dvě šance a po necelých dvou hodinách to byl on, kdo vedl o set.
Menšík si ale žádnou psychickou výhodu do čtvrté sady nepřinesl. Naopak to vypadalo, že po každé delší výměně působí velmi vyčerpaně a hned v úvodu pustil hlavně kvůli vlastním chybám Samuela do vedení 3:0.
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Komentáře
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Přijdu a vím banner že v 2. setu měl Jakub úroveň FH 9.5 z 10 to tam hrál ten 2. set nějaký jeho dvojník nebo wtf?