ŽIVĚ: Nosková nezklamala a srovnala skóre. Boj o záchranu rozhodne závěrečná čtyřhra
Bartůňková – Marčinková 3:6, 6:7
Marčinková vlétla do zápasu jako uragán, byla mnohem aktivnější a suverénně si vypracovala náskok 3:0. Bartůňková pak přitvrdila a hra se vyrovnala. První brejkboly pro Češku přišly až v posledním gamu úvodního setu. Dokonce měla dva, jenže na ten úvodní nedokázala zreturnovat servis a ve druhém případě ji soupeřka, která pak proměnila hned první setbol, donutila k chybě.
Bartůňkové se mnohem lépe povedl vstup do následující sady. Hned v úvodním gamu na returnu sebrala bývalé juniorské světové jedničce, jež na brejkbol chybovala, poprvé v utkání servis. Tentokrát to byla česká tenistka, kdo se dostal do luxusního vedení 3:0.
Radost však Bartůňkové dlouho nevydržela. I kvůli vlastním minelám a dvojchybě na brejkbol se připravila o servis a Marčinková velmi rychle srovnala na 3:3 a dostala se zpět do hry o tento set. Chorvatka dokonce skóre otočila. Česká naděje totiž nezvládla kritický game za stavu 5:5, v němž vedla už 40:15.
Bývalá šampionka juniorského Australian Open pak měla možnost duel dopodávat. Bartůňková ale zabrala, využila nervozity domácí tenistky a vynutila si tie-break. Ve zkrácené hře však selhala, když nedotáhla vedení 6:2, promarnila čtyři setboly v řadě a nakonec ji ztratila poměrem 6:8.
"Teď jsem smutná. V tie-breaku jsem měla velké šance. Dala jsem do toho všechno, víc jsem v daný moment udělat nemohla," řekla českým novinářům ve Varaždínu Bartůňková. "Musím se na to podívat. Asi jsem byla na konci tie-breaku trochu pasivní, možná mi trochu ztuhla ruka. Ale neřekla bych, že jsem byla nervózní. Soupeřce to tam vyšlo, trefila i nějaké čáry. Hrála dlouhé údery, takže jsem se nemohla dostat k útoku," uvedla.
Nosková – Ružičová 7:5, 6:4
Po porážce Bartůňkové musela Nosková v souboji týmových jedniček zdolat Ružičovou. Jen v takovém případě mohly Češky zabojovat o postup ještě v závěrečné čtyřhře.
Ružičová byla díky Marčinkové ve vynikající pozici, v úvodu zápasu hrála výborně, uvolněně a bezchybně a dostala se do vedení 2:0 a 30:0. Nosková ovšem včas zabrala, více jí chodil první servis a vcelku suverénně otočila skóre na 3:2. Vzápětí měla dvě brejkbolové šance. Na ten úvodní však zvolila při pokusu o vítězný forhend špatnou stranu a ten druhý soupeřka zlikvidovala hlavně vlastní zásluhou.
Další možnosti přišly o dva gamy později při skóre 4:3, dokonce tři v řadě, a Nosková hned tu úvodní proměnila. Úvodní dějství však i kvůli dvěma dvojchybám dopodávat nezvládla. Chuť si nicméně spravila a od stavu 5:5 získala obě hry a tím i bezmála hodinový set.
Vypadalo to, že druhá sada bude pro Noskovou podstatně jednodušší. Česká favoritka a světová třináctka si snadno hlídala servis, byla aktivnější hráčkou na kurtu a po skončení čtvrtého gamu šla do vedení 3:1 s brejkem.
Ružičová pak ale získala tři hry po sobě a srovnala na 4:4. Nosková nicméně více než 10 gamů tentokrát nepřipustila. V desáté hře se propracovala ke dvěma mečbolům v řadě a ten druhý díky vynikajícímu křižnému forhendu, který Chorvatka nedokázala vrátit do kurtu, proměnila.
Havlíčková/Nosková – Fettová/Marčinková 6:2, 3:6 / hraje se
Nominaci pro rozhodující čtyřhru nakonec Pála změnil a k Lucii Havlíčkové místo Dominiky Šalkové zvolil Noskovou. Chorvatský kapitán nic neměnil a posílá Janu Fettovou a Marčinkovou.
České tenistky byly v úvodním setu jasně lepší. Chorvatky nepustily k žádné brejkbolové příležitosti a už ve třetím gamu jim poprvé sebraly servis, když Nosková vypálila výborný return a Havlíčková pohodlně zakončila u sítě. Po skončení sedmé hry vedla česká dvojice dokonce o dva brejky a tak výrazný náskok si vzít nenechala.
Dominance se ovšem na začátku druhé sady úplně vytratila. Nosková přišla o podání a pak udělala na brejkbol za stavu 0:2 lacinou chybu u sítě, což nakonec umožnilo Chorvatkám ještě víc odskočit. Češky se i dál trápily na vlastním servisu, kdežto soupeřky naopak ve všech směrech excelovaly a vedly už 5:1.
Navzdory obrovskému manku mohly české hráčky ještě o tento set zabojovat. Při skóre 3:5 se totiž propracovaly ke dvěma brejkbolům. Jenže své šance promarnily a rozhodujícímu dějství se nakonec nevyhnuly.
České i chorvatské tenistky zvládly svůj úvodní zápas v tříčlenné barážové skupině s Kolumbií, a proto v neděli dojde na přímý souboj o první místo a zároveň o udržení se v elitní skupině Poháru Billie Jean Kingové. Poražený výběr naopak sestoupí do Regionální skupiny I.
Pro Pálu, který dovedl Česko k šesti triumfům a je nejúspěšnějším kapitánem v historii Poháru BJK (dříve Fed Cup), se jedná o derniéru na lavičce českého týmu. Od nového roku po něm žezlo převezme Barbora Strýcová, jež do Varaždínu dorazila také a sbírá zkušenosti.
Česko i Chorvatsko dorazilo s oslabeným týmem. Pálovi se omluvila řadu největších českých hvězd v čele s Markétou Vondroušovou, Karolínou Muchovou a Barborou Krejčíkovou. Marin Bradarič se zase musí obejít bez semifinalistky loňského Wimbledonu Donny Vekičové.
Výsledky dvouhry | Výsledky čtyřhry
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
