ŽIVĚ: Plíšková se pokusí využít velkou šanci. O semifinále si zahraje s rozjetou náhradnicí

DNES, 12:50
Aktuality 0
WTA MADRID - Karolína Plíšková má na antukové tisícovce v Madridu velkou šanci postoupit mezi čtyřku nejlepších. Bývalá světová jednička v dnešním čtvrtfinále vyzve Anastasiji Potapovovou, která se do hlavní soutěže dostala až jako náhradnice. Od té chvíle se však rozjela a vyřadila i světovou dvojku Jelenu Rybakinovou. Zápas můžete sledovat v živé reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Potapova Anastasia
Karolína Plíšková ve čtvrtfinále v Madridu vyzve Anastasiji Potapovovou (@ ČTK / imago sportfotodienst / ALBERTO SIMON /Agencia LOF)

Plíšková – Potapovová 13:05

Plíšková prožívá na antukovém podniku WTA 1000 v Madridu nejlepší letošní turnaj. Česká hráčka ve španělské metropoli začala otočkou proti Rakušance Sinje Krausové, následně vyřadila Řekyni Mariu Sakkariovou a ve třetím kole předvedla šílený obrat proti Elise Mertensové. S Belgičankou prohrával už 1:4 a 0:40 ve třetím dějství, sebrala však poslední síly a vybojovala postup. V osmifinále si snadno poradila s Argentinkou Solanou Sierraovou.

Ve čtvrtfinále na bývalou světovou jedničku čeká hráčka, která už na tomto turnaji poznala chuť porážky. Potapovová skončila už ve druhém kole kvalifikace, přesto se jako náhradnice dostala do hlavní soutěže, kde jí stačilo k postupu mezi osmičku nejlepších vyhrát tři duely. V tom posledním se postarala o pořádné překvapení, když v nočním souboji vyřadila světovou dvojku Rybakinovou.

Jediné předchozí vzájemné střetnutí vyhrála bývalá světová jednička před dvěma lety na tvrdém povrchu v Dauhá, přesto proti 56. hráčce žebříčku není kurzovou favoritkou. Ruska reprezentující Rakousko je totiž nebezpečně rozjetá a má za sebou i finále na pětistovce v Linci.

Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Madridu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele

TOPlist