ŽIVĚ: Plíšková se pokusí využít velkou šanci. O semifinále si zahraje s rozjetou náhradnicí
Plíšková – Potapovová 13:05
Plíšková prožívá na antukovém podniku WTA 1000 v Madridu nejlepší letošní turnaj. Česká hráčka ve španělské metropoli začala otočkou proti Rakušance Sinje Krausové, následně vyřadila Řekyni Mariu Sakkariovou a ve třetím kole předvedla šílený obrat proti Elise Mertensové. S Belgičankou prohrával už 1:4 a 0:40 ve třetím dějství, sebrala však poslední síly a vybojovala postup. V osmifinále si snadno poradila s Argentinkou Solanou Sierraovou.
Ve čtvrtfinále na bývalou světovou jedničku čeká hráčka, která už na tomto turnaji poznala chuť porážky. Potapovová skončila už ve druhém kole kvalifikace, přesto se jako náhradnice dostala do hlavní soutěže, kde jí stačilo k postupu mezi osmičku nejlepších vyhrát tři duely. V tom posledním se postarala o pořádné překvapení, když v nočním souboji vyřadila světovou dvojku Rybakinovou.
Jediné předchozí vzájemné střetnutí vyhrála bývalá světová jednička před dvěma lety na tvrdém povrchu v Dauhá, přesto proti 56. hráčce žebříčku není kurzovou favoritkou. Ruska reprezentující Rakousko je totiž nebezpečně rozjetá a má za sebou i finále na pětistovce v Linci.
