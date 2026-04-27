ŽIVĚ: Plíšková se v Madridu pokouší využít velkou šanci. V roli favoritky se zatím trápí

DNES, 13:00
WTA MADRID - Karolína Plíšková v osmifinále na antukové tisícovce v Madridu čelí outsiderce Solaně Sierraové a pokouší se využít velkou šanci na postup do čtvrtfinále. Bývalá světová jednička argentinskou tenistku už letos snadno porazila na tvrdém povrchu v Dauhá a bude tak jasnou favoritkou. Ve španělské metropoli usiluje o druhý nejlepší výsledek v kariéře.
Karolína Plíšková v Madridu zabojuje o čtvrtfinále (@ ČTK / imago sportfotodienst / ALBERTO SIMON /Agencia LOF)

Plíšková – Sierraová hraje se

Plíškové se úvod zápasu vůbec nepovedl. Hned v úvodním gamu na příjmu zahodila brejkbol a v následující hře se dostala do problémů při svém servisu. První šanci Sierraové ještě zvládla odvrátit, napodruhé už ale úspěšná nebyla a rychle prohrávala o brejk. I ve třetí hře si Češka vypracovala možnost sebrat argentinské soupeřce podání. Tentokrát už uspěla a po bekhendové chybě outsiderky snížila na 1:2. Na servisu se však trápila, spáchala už třetí dvojchybu a prohrábala 15:30. Game však i díky dvěma přímým bodům z podání dokázala otočit a srovnala. Češka se tak po dvou prohraných hrách v řadě na začátku utkání rozehrála a začala dominovat. Znovu sebrala Argentince servis a ujala se vedení.

Náskok jí však dlouho nevydžel. V šestém gamu se i kvůli třem dvojchybám dostala znovu do problémů. Sierraová si po vítězném forhendu připravila brejkbol a znovu české hráčce prolomila podání.

Češka se na podniku WTA 1000 v Madridu pokouší prodloužit svou skvělou jízdu. Češka už na prestižním antukovém podniku vyřadila Rakušanku Sinju Krasousovou, ve vyrovnaném duelu Řekyni Mariu Sakkariovou a v posledním zápase i Elise Mertensovou po neskutečném obratu ve třetí sadě. V osmifinále ji čeká až 88. hráčka žebříčku Sierraová, kterou letos smetla v prvním kole na tisícovce v Dauhá. Bývalá světová jednička je tak velkou favoritkou a snaží se využít velkou šanci na postup do čtvrtfinále.

Mezi nejlepší osmičkou byla ve španělské metropoli zatím pouze jedinkrát v kariéře. Povedlo se jí to v roce 2018, kdy dohrála až v semifinále na raketě krajanky Petry Kvitové. Od té doby zde Plíšková nepřešla před druhé kolo a při své poslední učasti v roce 2022 vypadla hned na úvod turnaje s další Češkou Marií Bouzkovou. Ve čtvrtfinále na tisícovkách byla naposledy před dvěma lety v Kataru.

Podrobnosti budeme doplňovat.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Madridu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

Saulnier
27.04.2026 13:23
poďme, Belinda, zdolaj tú ... Baptiste
Tomas_Smid_fan
27.04.2026 13:34
průběžný výsledek během TB byl
25UE : 25UE jen za 2.set!
volejman
27.04.2026 13:20
Právě jsem shlédl velmi dramatický konec 2. setu mezi Bencic a Baptiste. Set trval 95 minut, Bencic v něm využila až 6. setbol v tiebreaku (16:14). Mezitím odvrátila 5 mečbolů. A pokud někdo chce vidět, jak se likviduje raketa, tak návod má u Baptiste za stavu 12:11 v v tiebreaku po její dvojchybě. Když to nešlo mlácením o zem, tak raketu vyřídila ručně.
Diabolique
27.04.2026 13:28
Tomas_Smid_fan
27.04.2026 13:33
to byla totální silvestrovská šaráda
ani jedna nechtěla vyhrát a Křtitelová zatloukla minimálně 3MB dvojchybama Prostě psycho. Ale BeBe ta antuka vůbec nesedí a soupeřka ji strhla hodně hluboko...
GiltyPleasure
27.04.2026 13:33
Jen taková drobná poznámka - aby "shlédl" bylo správně, musí to být z nějakého vyvýšeného místa (svrchu).
