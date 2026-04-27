ŽIVĚ: Plíšková se v Madridu pokouší využít velkou šanci. V roli favoritky se zatím trápí
Plíšková – Sierraová hraje se
Plíškové se úvod zápasu vůbec nepovedl. Hned v úvodním gamu na příjmu zahodila brejkbol a v následující hře se dostala do problémů při svém servisu. První šanci Sierraové ještě zvládla odvrátit, napodruhé už ale úspěšná nebyla a rychle prohrávala o brejk. I ve třetí hře si Češka vypracovala možnost sebrat argentinské soupeřce podání. Tentokrát už uspěla a po bekhendové chybě outsiderky snížila na 1:2. Na servisu se však trápila, spáchala už třetí dvojchybu a prohrábala 15:30. Game však i díky dvěma přímým bodům z podání dokázala otočit a srovnala. Češka se tak po dvou prohraných hrách v řadě na začátku utkání rozehrála a začala dominovat. Znovu sebrala Argentince servis a ujala se vedení.
Náskok jí však dlouho nevydžel. V šestém gamu se i kvůli třem dvojchybám dostala znovu do problémů. Sierraová si po vítězném forhendu připravila brejkbol a znovu české hráčce prolomila podání.
Češka se na podniku WTA 1000 v Madridu pokouší prodloužit svou skvělou jízdu. Češka už na prestižním antukovém podniku vyřadila Rakušanku Sinju Krasousovou, ve vyrovnaném duelu Řekyni Mariu Sakkariovou a v posledním zápase i Elise Mertensovou po neskutečném obratu ve třetí sadě. V osmifinále ji čeká až 88. hráčka žebříčku Sierraová, kterou letos smetla v prvním kole na tisícovce v Dauhá. Bývalá světová jednička je tak velkou favoritkou a snaží se využít velkou šanci na postup do čtvrtfinále.
Mezi nejlepší osmičkou byla ve španělské metropoli zatím pouze jedinkrát v kariéře. Povedlo se jí to v roce 2018, kdy dohrála až v semifinále na raketě krajanky Petry Kvitové. Od té doby zde Plíšková nepřešla před druhé kolo a při své poslední učasti v roce 2022 vypadla hned na úvod turnaje s další Češkou Marií Bouzkovou. Ve čtvrtfinále na tisícovkách byla naposledy před dvěma lety v Kataru.
Podrobnosti budeme doplňovat.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
ani jedna nechtěla vyhrát a Křtitelová zatloukla minimálně 3MB dvojchybama Prostě psycho. Ale BeBe ta antuka vůbec nesedí a soupeřka ji strhla hodně hluboko...