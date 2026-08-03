ŽIVĚ: Aktivní Plíšková udeřila v pravý čas. Proti Ukrajince získává první set
Olijnykovová – Plíšková 4:6, hraje se 6. set
Plíšková vstoupila do duelu s Olijnykovovou velmi sebevědomě, několikrát si pomohla výborným servisem a úvodní game získala čistou hrou. Ukrajinka si při svém úvodním gamu na podání počínala podobně, vedla 40:0, přesto to byla nakonec ona, kdo jako první přišel o podání, a česká tenistka šla do vedení 2:0. Brejk však bývalá světová jednička potvrdit nedokázala a Olijnykovová rychle srovnala.
Úvod utkání se hrál v poměrně silném větru a Plíšková měla problémy i v páté hře, kdy odvracela další dva brejkboly soupeřky. Tentokrát si ale věděla rady, agresivní hrou obě nebezpečí odvrátila a šla do vedení 3:2. Vzápětí se do podobné situace dostala i její rivalka, i ona si však dokázala poradit.
Plíšková se postupem času snažila zakončovat výměny na síti a v této činnosti byla velmi úspěšná. Daleko za základní čárou hrající Olijnykovová dokázala se slavnější soupeřkou držet krok, i ona si držela podání a bylo srovnáno na 4:4.
Jednoznačně aktivnější hráčkou ale byla v prvním setu nadále lounská rodačka. Ukrajinka se snažila útočnou hru soupeřky eliminovat vysokými přeliftovanými údery, ani tato taktika jí však nebyla nic platná. Za stavu 4:5 ze svého pohledu podruhé v setu přišla o podání a sadu tak ztratila za 41 minut 4:6.
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