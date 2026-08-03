ŽIVĚ: Aktivní Plíšková udeřila v pravý čas. Proti Ukrajince získává první set

DNES, 17:00
Aktuality 10
Karolína Plíšková se v úvodním kole Masters v Torontu utká s ukrajinskou soupeřkou Oleksandrou Olijnykovovou. Jestli bývalá světová jednička a dvojnásobná grandslamová finalistka potvrdí papírovou roli favoritky, můžete sledovat v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Karolína Plíšková vstupuje do Canadian Open (© OWEN HAMMOND / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Olijnykovová – Plíšková 4:6, hraje se 6. set

Plíšková vstoupila do duelu s Olijnykovovou velmi sebevědomě, několikrát si pomohla výborným servisem a úvodní game získala čistou hrou. Ukrajinka si při svém úvodním gamu na podání počínala podobně, vedla 40:0, přesto to byla nakonec ona, kdo jako první přišel o podání, a česká tenistka šla do vedení 2:0. Brejk však bývalá světová jednička potvrdit nedokázala a Olijnykovová rychle srovnala.

Úvod utkání se hrál v poměrně silném větru a Plíšková měla problémy i v páté hře, kdy odvracela další dva brejkboly soupeřky. Tentokrát si ale věděla rady, agresivní hrou obě nebezpečí odvrátila a šla do vedení 3:2. Vzápětí se do podobné situace dostala i její rivalka, i ona si však dokázala poradit.

Plíšková se postupem času snažila zakončovat výměny na síti a v této činnosti byla velmi úspěšná. Daleko za základní čárou hrající Olijnykovová dokázala se slavnější soupeřkou držet krok, i ona si držela podání a bylo srovnáno na 4:4.

Jednoznačně aktivnější hráčkou ale byla v prvním setu nadále lounská rodačka. Ukrajinka se snažila útočnou hru soupeřky eliminovat vysokými přeliftovanými údery, ani tato taktika jí však nebyla nic platná. Za stavu 4:5 ze svého pohledu podruhé v setu přišla o podání a sadu tak ztratila za 41 minut 4:6.

Výsledky ženské dvouhry na turnaji Masters 1000 v Torontu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

10
Přidat komentář
tommr
03.08.2026 17:53
Karolína si zkušeně počkala a soupeřku brejkla v desáté hře prvního setu ...
Reagovat
com
03.08.2026 17:52
eště setík a může se jít na Rusku smile
Reagovat
SpacialRecognition
03.08.2026 17:53
Ano, ale s tou hrou co zatím předvádí, je od Rusky reálný velký výprask.
Reagovat
Mac
03.08.2026 17:49
https://partner.nonamejose.sx/7ec0773e/9fa6e694/c18ad946
Reagovat
Tomas_Smid_fan
03.08.2026 17:42
sorry, jedině až se mi sekne, jsem rád, že běží... Z hlavy bohužel nevím, který to je.
Má červenou ikonu a je pod ním stabilně 10 streamů. Po kliknutí hned běží, jen nevíš, čí zápas otvíráš
Reagovat
Tomas_Smid_fan
03.08.2026 17:42
pod Blondie...
Reagovat
com
03.08.2026 17:50
tak ja budu nad
Reagovat
volejman
03.08.2026 17:26
Ve statistice má teď Ukrajinka 150% úspěšnost na podání. To měli naposledy v SSSR Stachanovci.
Reagovat
ccarloss
03.08.2026 17:18
Zdravím, neměl byste někdo prosím stream na Karolínu?
Reagovat
Blondie
03.08.2026 17:28
Symbolicky se přidávám s prosbou, nějak poslední dobou nefungují...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist