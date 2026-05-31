ŽIVĚ: Siniaková bojuje o čtvrtfinále French Open. Zápas nezačne podle plánu

DNES, 10:45
FRENCH OPEN - Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou mají na dosah úspěšnou obhajobu loňské čtvrtfinálové účasti na French Open. Další krok směrem k prvnímu grandslamovému titulu od loňského Australian Open se pokusí udělat proti zkušeným soupeřkám Nadje Kičenokové a Makoto Ninomijaové.
Profily hráčů (7)
Kichenok Nadiya
Ninomiya Makoto
Townsend Taylor
Siniaková Kateřina
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová bojují o čtvrtfinále French Open (© DAVID RAMOS / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Siniaková/Townsendová – Kičenoková/Ninomijaová | 12:00

Světová jednička Siniaková s dvojkou Townsendovou měly ještě před pár týdny na kontě fantastickou sérii 17 vítězství zahrnující tři triumfy na Masters. Ta se zastavila v semifinále v Římě, ale teď na French Open možná odstartovala další dlouhá šňůra výher.

Nasazené jedničky deklasovaly chorvatské duo Petra Marčinková, Antonia Ružičová a pak ve třech setech přetlačily Emilianu Arangovou a vycházející hvězdu Ivu Jovicovou. V dnešním boji o čtvrtfinále je čekají zkušené deblistky Kičenoková s Ninomijaovou.

Češka s Američankou budou proti ukrajinsko-japonskému tandemu jasnými favoritkami a měly by v areálu Rolanda Garrose s přehledem zopakovat loňskou čtvrtfinálovou účast. Ačkoli pravidelně získávají tituly, na ten grandslamový čekají už od loňského Australian Open.

Utkání mělo začít v 11:00, ale pořadatelé se nakonec rozhodli odstartovat program na kurtu číslo sedm o hodinu později.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Alien
31.05.2026 11:21
Kačko, do toho! Tayloro, do toho!
The_Punisher
31.05.2026 10:47
Dneska zůstanou mašle suché!
tommr
31.05.2026 11:29
já bych soupeřky nepodceňoval i když je jasný že SinTown jsou favoritky ,,,
