ŽIVĚ: Siniaková bojuje o čtvrtfinále French Open. Zápas nezačne podle plánu
Siniaková/Townsendová – Kičenoková/Ninomijaová | 12:00
Světová jednička Siniaková s dvojkou Townsendovou měly ještě před pár týdny na kontě fantastickou sérii 17 vítězství zahrnující tři triumfy na Masters. Ta se zastavila v semifinále v Římě, ale teď na French Open možná odstartovala další dlouhá šňůra výher.
Nasazené jedničky deklasovaly chorvatské duo Petra Marčinková, Antonia Ružičová a pak ve třech setech přetlačily Emilianu Arangovou a vycházející hvězdu Ivu Jovicovou. V dnešním boji o čtvrtfinále je čekají zkušené deblistky Kičenoková s Ninomijaovou.
Češka s Američankou budou proti ukrajinsko-japonskému tandemu jasnými favoritkami a měly by v areálu Rolanda Garrose s přehledem zopakovat loňskou čtvrtfinálovou účast. Ačkoli pravidelně získávají tituly, na ten grandslamový čekají už od loňského Australian Open.
Utkání mělo začít v 11:00, ale pořadatelé se nakonec rozhodli odstartovat program na kurtu číslo sedm o hodinu později.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
