ŽIVĚ: Sinner míří za dalším titulem, Ruud ve finále římského Masters nestačí
Sinner - Ruud 6:4, hraje se 2. set
Casper Ruud vstoupil do zápasu suverénně a bez problémů získal úvodní game čistou hrou. Jannik Sinner měl pomalejší start a hned při svém úvodním podání čelil dvěma brejkbolovým hrozbám. Nervózně působící favorit následnou hrubou chybou přišel o své podání a prohrával 0:2. Nevydařený start ale světovou jedničku nevykolejil. Tlakem na Norův bekhend nepovolil soupeři brejk potvrdit a připsal si svou první hru. Vzápětí Sinner vše potvrdil na svém servisu a bylo vyrovnáno – 2:2.
Ruud ale dával zapomenout na poslední vzájemný zápas, kdy zde před rokem uhrál na svého soka jediný game. Často se snažil měnit rytmus hry, pátou hru získal na svou stranu a znovu vedl. V zápase hraném v ideálních podmínkách předváděli oba tenisté agresivní hru, ve výměnách ale postupem času získával převahu Ital. Přesto si bývalá světová dvojka dokázala, byť s problémy, podržet i své další podání a vedla 4:3.
Důležité momenty přišly za stavu 4:4. Sinner si i díky dvěma parádním stopbalům vypracoval vedení 40:15 na příjmu. Ten první sice neproměnil, následně ale Nor poslal bekhendový úder do autu a domácí tenista dostal k nadšení většiny fanoušků možnost úvodní set doservírovat. Té také beze zbytku využil, čistou hrou získal úvodní dějství za 49 minut 6:4.
Zvládnutý závěr prvního setu Sinnerovi dodal potřebný klid. Agresivní hrou nutil svého soupeře k chybám a sebral mu hned jeho úvodní podání. Rozjetý Ital i díky výbornému servisu brejk naprosto bez problémů potvrdil a vedl 2:0. Ruud se čím dál tím častěji dostával ve výměnách pod tlak, přesto dokázal obhájit svůj servis a snížit.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Výsledky mužské dvouhry na Masters 1000 v Římě
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Joooo Casper jedééém
ma zapotrebi pred RG sbirat tisicovky
ale pokojne nech sa mýlim
aspoň to nebude druhé nudné finále mužskej tisícky po sebe
ženy bavia viac
Buď bude rekord nebo vyhraje Skautík