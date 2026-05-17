ŽIVĚ: Sinner míří za dalším titulem, Ruud ve finále římského Masters nestačí

DNES, 16:45
Aktuality 18
ATP ŘÍM - Zdá se to jako mission impossible. Casper Ruud se ve finále Masters v Římě pokusí zastavit současného giganta světového tenisu Jannik Sinner. Ital by v případě výhry v pouhých 24 letech zkompletoval zisk kariérního Golden Masters. Utkání sledujte v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Jannik Sinner v zápase s Casperem Ruudem (@ Tiziana FABI / AFP / AFP / Profimedia)

Sinner - Ruud 6:4, hraje se 2. set

Casper Ruud vstoupil do zápasu suverénně a bez problémů získal úvodní game čistou hrou. Jannik Sinner měl pomalejší start a hned při svém úvodním podání čelil dvěma brejkbolovým hrozbám. Nervózně působící favorit následnou hrubou chybou přišel o své podání a prohrával 0:2. Nevydařený start ale světovou jedničku nevykolejil. Tlakem na Norův bekhend nepovolil soupeři brejk potvrdit a připsal si svou první hru. Vzápětí Sinner vše potvrdil na svém servisu a bylo vyrovnáno – 2:2.

Ruud ale dával zapomenout na poslední vzájemný zápas, kdy zde před rokem uhrál na svého soka jediný game. Často se snažil měnit rytmus hry, pátou hru získal na svou stranu a znovu vedl. V zápase hraném v ideálních podmínkách předváděli oba tenisté agresivní hru, ve výměnách ale postupem času získával převahu Ital. Přesto si bývalá světová dvojka dokázala, byť s problémy, podržet i své další podání a vedla 4:3.

Důležité momenty přišly za stavu 4:4. Sinner si i díky dvěma parádním stopbalům vypracoval vedení 40:15 na příjmu. Ten první sice neproměnil, následně ale Nor poslal bekhendový úder do autu a domácí tenista dostal k nadšení většiny fanoušků možnost úvodní set doservírovat. Té také beze zbytku využil, čistou hrou získal úvodní dějství za 49 minut 6:4.

Zvládnutý závěr prvního setu Sinnerovi dodal potřebný klid. Agresivní hrou nutil svého soupeře k chybám a sebral mu hned jeho úvodní podání. Rozjetý Ital i díky výbornému servisu brejk naprosto bez problémů potvrdil a vedl 2:0. Ruud se čím dál tím častěji dostával ve výměnách pod tlak, přesto dokázal obhájit svůj servis a snížit.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky mužské dvouhry na Masters 1000 v Římě

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

Kreuz
17.05.2026 17:35
Rudla zacal dobre, jen tak dal
com
17.05.2026 17:33
Giganticky RuUD je vic nez jen gigant smile

Joooo Casper jedééém smilesmile
Mantra
17.05.2026 17:33
mají osušky jak amateri.com
com
17.05.2026 17:33
taky na amatery chodim hoňkat smile
Mantra
17.05.2026 17:36
fajnšmekr se pozná
Pe3k
17.05.2026 17:44
Tak ještě, že ses s námi o tuto velice důležitou a vůbec né nechutnou informaci podělil
com
17.05.2026 17:47
Nebuď zlej Petříku smile
Mantra
17.05.2026 18:07
alcaraz.dva
17.05.2026 17:31
ja tohle stejne nikdy nepochopim
ma zapotrebi pred RG sbirat tisicovky
Mantra
17.05.2026 17:32
letos ještě jo, za rok už ne - rekord je rekord
Saulnier
17.05.2026 17:13
Jednoduché: nezastaví... má v sebe niečo na spôsob Zvereva, niečo vlastné, čo ho bude od najväčších úspechov vždy tak trochu deliť
ale pokojne nech sa mýlim
aspoň to nebude druhé nudné finále mužskej tisícky po sebe
ženy bavia viac
Pe3k
17.05.2026 16:56
Poslední jejich zápas loni v Římě 6:0 a 6:1 bejRuud s ním ještě nikdy neuhrál set
Tomas_Smid_fan
17.05.2026 16:50
win-win finále, tak se mi to líbí!
Buď bude rekord nebo vyhraje Skautík
PTP
17.05.2026 16:50
Rudo, věřím ti!
pantera1
17.05.2026 16:55
Dala jsem přednost Hamburku .
PTP
17.05.2026 16:56
Nepřepínáš, neřešíš ?
pantera1
17.05.2026 18:45
Skautík se drží zuby nehty, ale stejně prohraje .
PTP
17.05.2026 18:47
Jenda je dneska silnej jako černá ty
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

